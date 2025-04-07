王若琳香港演唱會2025｜Cityline 4.7公售搶票攻略｜座位表+連結

王若琳香港演唱會2025｜Cityline／Urbtix 4.7公售搶票攻略｜座位表+連結｜王若琳“她在那裏微笑著”巡迴演唱會香港站 即將在香港展開，各位fans不要錯過2025年4月7日正式公開售賣。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《王若琳“她在那裏微笑著”巡迴演唱會香港站》將於2025年5月舉行！把缺點與優點混在一起，看似矛盾卻又值得令人玩味的詼諧美麗，這種會令人睜目結舌後深陷迷戀的音樂風格，正是Joanna 王若琳獨特的詼諧幽默、悲喜雙生的矛盾反差。這場全新的巡演，以「破爛酒店」專輯中第12首「 There She Smiles (In a Memory) 她在那裡微笑著（在一個回憶中）」為題展開，想以一種「快樂跟感傷」的角度來唱一些歌曲，住在回憶迴圈裡的每一個人，在Joanna的音樂裡，感受不為人知的幽微思緒、暗思異想、狂歡的哀傷、優雅的狂喜；哪裡都不回、哪裡也都不去，就站在那裡，站在Joanna的音樂宇宙之中，跟著旋轉、跳躍、在回憶裡微笑。除了延續愛的呼喚巡演的經典曲目之外，Joanna王若琳也挑選了一些自己喜歡的歌手或是歌曲，更會有未曾演唱過的曲目，給大家驚喜！

想再次欣賞王若琳的表演就要記得mark實購票詳情！王若琳“她在那裏微笑著”巡迴演唱會香港站公開發售時間，將會是2025年4月7日上午11時於Cityline開售。

Trip.com 演唱會資訊連結

王若琳演唱會2025直購連結（Urbtix、Cityline)

連結1、連結2

王若琳演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「王若琳演唱會2025」座位表及門券價錢為$1299 / $899／$499⁠

王若琳演唱會2025 香港場 演出日期

王若琳演唱會2025 演出日期為5月17日，演出1場。

王若琳演唱會2025 公開發售資訊

王若琳演唱會2025公開發售時間，將是2025年4月7日上午11時於Cityline、Urbtix開售。

👇王若琳演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇Urbtix購票流程參考👇

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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王若琳香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「王若琳香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。