品川酒店10間推介｜親子房／1分鐘到車站／免費溫泉／人均$193起

【東京品川酒店推介／品川住宿】品川是東京羽田機場往返東京市區的重要交通樞紐，無論乘坐JR山手線前往東京主要的區域，如東京、上野、池袋、新宿、涉谷，還是坐橫須賀總武線到橫濱、鎌倉，甚至坐東海道新幹線去名古屋都非常方便！今次《香港01》「好食玩飛」為大家精選了10間位於品川區的酒店！除了交通方便、鄰近餐廳、藥妝店、購物商場，最平房價人均$193起！部份還包免費自助早餐！



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品川酒店推介【1】東品川哈頓酒店（Hearton Hotel Higashi-Shinagawa）

位於東品川的東品川哈頓酒店，臨海線品川海濱車站徒步僅1分鐘即可到達，如果駕車往羽田機場僅15分鐘車程。酒店鄰近品川神社、御殿山庭園、北品川購物街和船舶科學館。提供單人房、小型雙人房、雙人房、三人房，適合情侶或家人入住。哈頓酒店集團旗下的酒店（除心齋橋店外），退房時間均為中午12點，不管是前一天玩到太夜，還是習慣晚起床，都不用擔入早上要趕著退房。

東品川哈頓酒店（Hearton Hotel Higashi-Shinagawa）

房價：人均HKD$193起（經濟雙人房）

地址：東京都品川區東品川4-13-27

交通：臨海線品川海濱車站徒步1分鐘

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品川酒店推介【2】品川海濱羅伊斯酒店（Loisir Hotel Shinagawa Seaside）

2021年新開業的酒店，客房數量達300間。酒店交通非常便利，臨海線品川海濱車站徒步僅1分鐘，酒店附近有巴士來往酒店及羽田機場。所有酒店房間都安排在高層，部份房間可以遠眺富士山或飽覽東京灣海景。酒店鄰近AEON購物商場、日本科學未來館、品川水族館Maxell Aqua Park。

品川海濱羅伊斯酒店（Loisir Hotel Shinagawa Seaside）

房價：人均HKD$239起（海景雙人房）

地址：東京都品川區東品川4-12-8

交通：臨海線品川海濱車站徒步1分鐘

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品川酒店推介【3】東京詩穎洲際酒店 （The Strings by InterContinental Tokyo）

酒店於2003年開業，2019年曾經進行裝修，酒店鄰近JR品川站，徒步到JR品川站僅1分鐘，無論透過JR山手線到東京市區，還是透過新幹線到大阪或其他更遠的地方都非常方便，而駕車往羽田機場僅30分鐘車程。提供206間客房，部份房間設有大窗戶，可以欣賞到天際線景觀。酒店內有健身中心、桑拿等等，也有4間餐廳可供住客選擇。

東京詩穎洲際酒店 （The Strings by InterContinental Tokyo）

房價：人均HKD$991起（經典房）

地址：東京都港區港南2-16-1

交通：JR品川站徒步1分鐘

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品川酒店推介【4】三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）

酒店步行JR五反田站僅3分鐘，經山手線到東京市區非常快捷，也可以經都營淺草線到淺草寺或晴空塔，而往返羽田機場約35分鐘車程。而且是一間親子友善的酒店，同行6歲以下的小童不佔凜可以免費入住，唯小童使用的毛巾、牙刷、睡衣需自行攜帶。頂樓設有大浴場，住客可以一邊浸浴，一邊俯瞰五反田夜景！

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三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）

房價：人均HKD$418起（中型雙人房 ）

地址：東京都品川區東五反田2-2-6

交通：JR五反田站徒步3分鐘

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品川酒店推介【5】高輪格蘭王子大酒店 （Grand Prince Hotel Takanawa）

酒店步行至JR品川站約5分鐘路程，步行至都營地鐵淺草線高輪台站約3分鐘路程，從羽田機場站乘搭京濱急行前往酒店僅14分鐘車程。酒店設有免費接駁巴士，每20分鐘來往品川站（高輪口）。部份房間可以眺望東京鐵塔。酒店設有日本庭園，四季都有不同的庭園景美，如櫻花期入住更可以看到優美的花景。酒店提供健身室、SPA和2個室外泳池（僅夏季開放），酒店內有7間餐廳供住客選擇餐點。

高輪格蘭王子大酒店 （Grand Prince Hotel Takanawa）

房價：人均HKD$450起（豪華雙床房）

地址：東京都港區高輪3-13-1

交通：JR品川站徒步5分鐘

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品川酒店推介【6】品川東武酒店 （Shinagawa Tobu Hotel）

鄰近JR品川站及都營地鐵淺草線高輪台，酒店步行至JR品川站約10分鐘路程，步行至都營地鐵淺草線高輪台站約8分鐘路程。酒店提供183間客房，客房由1床到4床都有，適合大小家庭入住。鄰近品川水族館Maxell Aqua Park、五百羅漢寺、成就院及海福寺。品川東武酒店是間親子友善酒店，如0至6歲小童不需額外床位，可免費入住。

品川東武酒店 （Shinagawa Tobu Hotel）

房價：人均HKD$276起（小型雙人房）

地址：東京都港區高輪4-7-6

交通：JR品川站徒步7分鐘

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品川酒店推介【7】阪急旅館 （Ours Inn Hankyu）

阪急旅館鄰近車站，步行至JR大井町站只有 1分鐘路程，轉乘JR到品川僅3分鐘車程，到JR東京站僅12分鐘，乘坐直通巴士到機場僅30分鐘。酒店設有2間Cinnamoroll主題房，更為入住客人準備了Cinnamoroll的日用品以供使用及留念。（主題房僅限官網預約入住，同行最多可帶2位小孩）酒店提供多個自助服務，包括自助辦理入住及退房、自助的行李寄存，可以在入住前或退房後自助使用。酒店還有付費的大浴場，提供人工溫泉、露天浴池及桑拿室，助住客消除整天的疲勞。

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阪急旅館 （Ours Inn Hankyu）

房價：人均HKD$277起（經濟雙人房）

地址：東京都品川區大井1-50-5

交通：JR大井町站徒步1分鐘

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品川酒店推介【8】JR東梅茲五反田飯店 （JR-EAST HOTEL METS GOTANDA）

JR東梅茲五反田飯店在2020年開業，由於座落於JR五反田站附近，由酒店步行至JR五反田站僅1分鐘路程，出入東京市區如涉谷、原宿、東京都非常快捷，酒店鄰近海洋科學博物館、大森山王日枝神社、薬師寺東京別院，房間內使用Dyson風筒、空氣清新機，大受住客讚賞。

JR東梅茲五反田飯店 （JR-EAST HOTEL METS GOTANDA）

房價：人均HKD$400起（高級客房）

地址：東京都品川區東五反田 1-26-3

交通：JR五反田站徒步1分鐘

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品川酒店推介【9】VIA INN 東京品川大井町 （Via Inn Tokyo Shinagawa Oimachi）

鄰近JR大井町，由酒店步行至JR大井僅1分鐘路程，交通匯集了京濱東北線、臨海線、東急大井町線條3條線路，即使跟JR山手線只有1站距離，其他路線也可以直達新宿、澀谷、池袋、東京、上野、秋葉原等地，不用特別轉車。羽田樹場更有直達巴士，僅25分鐘車程即可到達。鄰近品川歷史館、開運寺、御殿山花園。大井町車站本身還是一個商場，不管是UNIQLO、MUJI、LoFt、3Coins都可以在這裏找到。

VIA INN 東京品川大井町 （Via Inn Tokyo Shinagawa Oimachi）

房價：人均HKD$227起（雙人房）

地址：東京都品川區大井4-3-1

交通：JR大井町站徒步1分鐘

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品川酒店推介【10】東橫INN-品川青物橫丁站（Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Aomono-yokocho-eki）

位於京急青物橫丁站附近，由酒店徒步到車站京急青物橫丁站僅1分鐘路程，乘坐京急本線到品川只需4分鐘。徒步約13分鐘可到達臨海線品川海濱站，由品川海濱站乘坐埼京線到池袋僅25分鐘。如果不想早上起床就煩惱要去哪裡吃早餐，酒店的自助早餐就可以為大家解決這個問題，酒店提供日式和西式自助早餐，而且無論選擇那種類型的客房，都可以享用酒店的自助早餐！

東橫INN-品川青物橫丁站（Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Aomono-yokocho-eki）

房價：人均HKD$250起（經濟雙人間）

地址：東京都品川區南品川3-1-20

交通：急青物橫丁站徒步1分鐘

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