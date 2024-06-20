品川酒店10間推介｜親子房／1分鐘到車站／免費溫泉／人均$193起

撰文：張雨靜
出版：更新：

【東京品川酒店推介／品川住宿】品川是東京羽田機場往返東京市區的重要交通樞紐，無論乘坐JR山手線前往東京主要的區域，如東京、上野、池袋、新宿、涉谷，還是坐橫須賀總武線到橫濱、鎌倉，甚至坐東海道新幹線去名古屋都非常方便！今次《香港01》「好食玩飛」為大家精選了10間位於品川區的酒店！除了交通方便、鄰近餐廳、藥妝店、購物商場，最平房價人均$193起！部份還包免費自助早餐！

仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂東京品川酒店！ （文章內提及之價錢以官網為準）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜6月獨家最新優惠碼｜信用卡持卡人激減$280Agoda優惠碼2024｜6月酒店住宿即用即減　日本韓國泰國都用到Booking.com優惠碼2024｜6月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

品川酒店推介【1】東品川哈頓酒店（Hearton Hotel Higashi-Shinagawa）

位於東品川的東品川哈頓酒店，臨海線品川海濱車站徒步僅1分鐘即可到達，如果駕車往羽田機場僅15分鐘車程。酒店鄰近品川神社、御殿山庭園、北品川購物街和船舶科學館。提供單人房、小型雙人房、雙人房、三人房，適合情侶或家人入住。哈頓酒店集團旗下的酒店（除心齋橋店外），退房時間均為中午12點，不管是前一天玩到太夜，還是習慣晚起床，都不用擔入早上要趕著退房。

東品川哈頓酒店（Hearton Hotel Higashi-Shinagawa）
房價：人均HKD$193起（經濟雙人房）
地址：東京都品川區東品川4-13-27
交通：臨海線品川海濱車站徒步1分鐘
東品川哈頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【2】品川海濱羅伊斯酒店（Loisir Hotel Shinagawa Seaside）

2021年新開業的酒店，客房數量達300間。酒店交通非常便利，臨海線品川海濱車站徒步僅1分鐘，酒店附近有巴士來往酒店及羽田機場。所有酒店房間都安排在高層，部份房間可以遠眺富士山或飽覽東京灣海景。酒店鄰近AEON購物商場、日本科學未來館、品川水族館Maxell Aqua Park。

品川海濱羅伊斯酒店（Loisir Hotel Shinagawa Seaside）
房價：人均HKD$239起（海景雙人房）
地址：東京都品川區東品川4-12-8
交通：臨海線品川海濱車站徒步1分鐘
品川海濱羅伊斯酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【3】東京詩穎洲際酒店 （The Strings by InterContinental Tokyo）

酒店於2003年開業，2019年曾經進行裝修，酒店鄰近JR品川站，徒步到JR品川站僅1分鐘，無論透過JR山手線到東京市區，還是透過新幹線到大阪或其他更遠的地方都非常方便，而駕車往羽田機場僅30分鐘車程。提供206間客房，部份房間設有大窗戶，可以欣賞到天際線景觀。酒店內有健身中心、桑拿等等，也有4間餐廳可供住客選擇。

東京詩穎洲際酒店 （The Strings by InterContinental Tokyo）
房價：人均HKD$991起（經典房）
地址：東京都港區港南2-16-1
交通：JR品川站徒步1分鐘
東京詩穎洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【4】三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）

酒店步行JR五反田站僅3分鐘，經山手線到東京市區非常快捷，也可以經都營淺草線到淺草寺或晴空塔，而往返羽田機場約35分鐘車程。而且是一間親子友善的酒店，同行6歲以下的小童不佔凜可以免費入住，唯小童使用的毛巾、牙刷、睡衣需自行攜帶。頂樓設有大浴場，住客可以一邊浸浴，一邊俯瞰五反田夜景！

+1

三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）
房價：人均HKD$418起（中型雙人房 ）
地址：東京都品川區東五反田2-2-6
交通：JR五反田站徒步3分鐘
三井花園酒店五反田搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

日本旅行SIM卡｜日本數據卡5優惠$7.5日起 郵寄/機場取/全國通用自駕遊租車優惠碼2024｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項機票優惠碼2023｜航空公司信用卡優惠 買機票前必看！

品川酒店推介【5】高輪格蘭王子大酒店 （Grand Prince Hotel Takanawa）

酒店步行至JR品川站約5分鐘路程，步行至都營地鐵淺草線高輪台站約3分鐘路程，從羽田機場站乘搭京濱急行前往酒店僅14分鐘車程。酒店設有免費接駁巴士，每20分鐘來往品川站（高輪口）。部份房間可以眺望東京鐵塔。酒店設有日本庭園，四季都有不同的庭園景美，如櫻花期入住更可以看到優美的花景。酒店提供健身室、SPA和2個室外泳池（僅夏季開放），酒店內有7間餐廳供住客選擇餐點。

高輪格蘭王子大酒店 （Grand Prince Hotel Takanawa）
房價：人均HKD$450起（豪華雙床房）
地址：東京都港區高輪3-13-1
交通：JR品川站徒步5分鐘
高輪格蘭王子大酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【6】品川東武酒店 （Shinagawa Tobu Hotel）

鄰近JR品川站及都營地鐵淺草線高輪台，酒店步行至JR品川站約10分鐘路程，步行至都營地鐵淺草線高輪台站約8分鐘路程。酒店提供183間客房，客房由1床到4床都有，適合大小家庭入住。鄰近品川水族館Maxell Aqua Park、五百羅漢寺、成就院及海福寺。品川東武酒店是間親子友善酒店，如0至6歲小童不需額外床位，可免費入住。

品川東武酒店 （Shinagawa Tobu Hotel）
房價：人均HKD$276起（小型雙人房）
地址：東京都港區高輪4-7-6
交通：JR品川站徒步7分鐘
品川東武酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【7】阪急旅館 （Ours Inn Hankyu）

阪急旅館鄰近車站，步行至JR大井町站只有 1分鐘路程，轉乘JR到品川僅3分鐘車程，到JR東京站僅12分鐘，乘坐直通巴士到機場僅30分鐘。酒店設有2間Cinnamoroll主題房，更為入住客人準備了Cinnamoroll的日用品以供使用及留念。（主題房僅限官網預約入住，同行最多可帶2位小孩）酒店提供多個自助服務，包括自助辦理入住及退房、自助的行李寄存，可以在入住前或退房後自助使用。酒店還有付費的大浴場，提供人工溫泉、露天浴池及桑拿室，助住客消除整天的疲勞。

+3

阪急旅館 （Ours Inn Hankyu）
房價：人均HKD$277起（經濟雙人房）
地址：東京都品川區大井1-50-5
交通：JR大井町站徒步1分鐘
阪急旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【8】JR東梅茲五反田飯店 （JR-EAST HOTEL METS GOTANDA）

JR東梅茲五反田飯店在2020年開業，由於座落於JR五反田站附近，由酒店步行至JR五反田站僅1分鐘路程，出入東京市區如涉谷、原宿、東京都非常快捷，酒店鄰近海洋科學博物館、大森山王日枝神社、薬師寺東京別院，房間內使用Dyson風筒、空氣清新機，大受住客讚賞。

JR東梅茲五反田飯店 （JR-EAST HOTEL METS GOTANDA）
房價：人均HKD$400起（高級客房）
地址：東京都品川區東五反田 1-26-3
交通：JR五反田站徒步1分鐘
JR東梅茲五反田飯店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.com

品川酒店推介【9】VIA INN 東京品川大井町 （Via Inn Tokyo Shinagawa Oimachi）

鄰近JR大井町，由酒店步行至JR大井僅1分鐘路程，交通匯集了京濱東北線、臨海線、東急大井町線條3條線路，即使跟JR山手線只有1站距離，其他路線也可以直達新宿、澀谷、池袋、東京、上野、秋葉原等地，不用特別轉車。羽田樹場更有直達巴士，僅25分鐘車程即可到達。鄰近品川歷史館、開運寺、御殿山花園。大井町車站本身還是一個商場，不管是UNIQLO、MUJI、LoFt、3Coins都可以在這裏找到。

VIA INN 東京品川大井町 （Via Inn Tokyo Shinagawa Oimachi）
房價：人均HKD$227起（雙人房）
地址：東京都品川區大井4-3-1
交通：JR大井町站徒步1分鐘
VIA INN 東京品川大井町搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

品川酒店推介【10】東橫INN-品川青物橫丁站（Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Aomono-yokocho-eki）

位於京急青物橫丁站附近，由酒店徒步到車站京急青物橫丁站僅1分鐘路程，乘坐京急本線到品川只需4分鐘。徒步約13分鐘可到達臨海線品川海濱站，由品川海濱站乘坐埼京線到池袋僅25分鐘。如果不想早上起床就煩惱要去哪裡吃早餐，酒店的自助早餐就可以為大家解決這個問題，酒店提供日式和西式自助早餐，而且無論選擇那種類型的客房，都可以享用酒店的自助早餐！

東橫INN-品川青物橫丁站（Toyoko Inn Tokyo Shinagawa Aomono-yokocho-eki）
房價：人均HKD$250起（經濟雙人間）
地址：東京都品川區南品川3-1-20
交通：急青物橫丁站徒步1分鐘
東橫INN-品川青物橫丁站搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

更多東京酒店推薦👇
東京地鐵站酒店東京車站酒店東京高評分酒店東京平價酒店東京親子酒店東京女性限定酒店東京賞櫻酒店淺草酒店新宿酒店澀谷酒店銀座酒店上野酒店秋葉原酒店輕井澤酒店池袋酒店河口湖酒店六本木酒店立川市酒店東京星野溫泉酒店東京迪士尼附近酒店

更多日本溫泉酒店推薦👇
洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店東京溫泉酒店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店由布院溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京新酒店2024推介29間｜近新宿站／免費溫泉／家庭房／人均$161上野酒店13間推介｜近上野車站、阿美橫町／免費溫泉／人均$192起淺草酒店12間推介｜人均$242起／2分鐘到地鐵站／4分鐘到淺草寺新宿酒店14間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起池袋酒店13間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝秋葉原酒店11大推介｜1分鐘到車站／免費露天溫泉／鄰近電器街
旅遊Jetso
酒店
酒店
酒店住宿資訊
東京
東京
日本
日本旅遊
住宿
日本打卡
打卡
東京自由行
溫泉
溫泉
日本酒店
行程攻略