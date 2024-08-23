台南酒店10間推介｜新開幕/近車站/市中心/空中泳池/人均$195起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

台南酒店推介2024！雖然香港沒有直航飛機到台南，但飛到高雄再去台南其實亦相當方便，而且仲超多嘢玩！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間高CP值的台南酒店，大部分鄰近車站、購物中心、古蹟及文創園區等，人均最平$195更包早餐！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜8月獨家最新優惠碼｜酒店／車票／活動門票Agoda優惠碼2024｜最新酒店Promo Code即減8%　日本韓國泰國都得Booking.com優惠碼2024｜8月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店94折+任何金額適用｜附教學

台南酒店推介【1】台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）坐落在鹽水溪出海口附近，鄰近觀夕平臺、安平古堡、安平老街等景點。酒店擁有231間客房及套房，提供大型深泡式浴缸、免費飲料等，部分房型另設露台。酒店亦提配備室內恆溫泳池、遊戲室、桑拿、健身室等設施，並提供免費私人停車場及免費自行車租借服務。

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）
房價：人均HK$392起（高級房）
地址：台南安平區州平路289號
交通：台南車站車程23分鐘
台南大員皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【2】台南晶英酒店（Silks Place Tainan）

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）位於台南市中心，鄰近海安路藝術街、藍曬圖文創園區、神農街、台南美術館二館、烏邦圖書店等打卡景點。酒店提供255間客房及套房，最多可供4人入住。房內均配備大浴缸、梳化、免費迷你吧等。酒店亦附設空中泳池、健身房、親子互動遊戲室等設施，住客更可以免費泊車！

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）
房價：人均HK$417起（海東大床房）
地址：台南中西區和意路1號
交通：台南機場車程15分鐘
台南晶英酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【3】台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）坐落在台南東區，距離台南火車站僅13分鐘步程，台南公園、成功湖、臺灣府城隍廟、台南大遠百等景點亦均步行可達。酒店設有331間客房及套房，配備私人浴室及浴缸、梳化及茶几、雪櫃及電視等基本設施。酒店亦提供室外泳池、桑拿、健身室等設施，並有自行車租借、接送機及免費泊車服務。

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）
房價：人均HK$371起（尊榮大床房）
地址：台南東區大學路西段89號
交通：台南車站步行13分鐘
台南遠東香格里拉搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【4】禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）2022年才開業，距離台南火車站僅8分鐘步程，鄰近城隍廟、氣象博物館、臺南市立美術館、遠東百貨等景點，吃喝玩樂都方便！酒店擁有180間客房及套房，最多可供4人入住，房間採用日系風格設計，空間寬敞、舒適乾淨。酒店亦附設天台游泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施，住客亦可免費使用私人停車場。

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）
房價：人均HK$266起（經典房）
地址：台南北區成功路28號
交通：台南車站步行8分鐘
禧榕軒大飯店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【5】台南榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）

台南榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）坐落台南古都知名度古蹟赤崁樓旁，鄰近台南氣象博物館、赤崁樓、鄭成功祖廟、臺南市立美術館等景點。酒店設有47間客房及套房，房間採用各式英倫風格，配備咖啡機、多頻道電視、音響設備等設施。酒店亦附設健身室、餐廳及酒吧，並為住客提供免費泊車服務。

台南榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）
房價：人均HK$266起（標準客房；包早餐）
地址：台南中西區民族路二段128號
交通：台南車站步行13分鐘
台南榮興金鬱金香酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【6】捷絲旅 台南虎山館（Just Sleep Tainan Hushan）

捷絲旅 台南虎山館（Just Sleep Tainan Hushan）於2021年正式開幕，緊鄰十鼓仁糖文創園區，奇美博物館及台南都會公園，全部皆步行可達！酒店提供129間客房及套房，房間設計色彩繽紛，空間寬敞，設有梳化、茶几、特大床等，部分房型亦帶有浴缸。酒店擁有室外游泳池及餐廳，並提供接送車服務及免費停車場可供使用。

捷絲旅 台南虎山館（Just Sleep Tainan Hushan）
房價：人均HK$237起（鼓悦客房）
地址：台南仁德區文華路二段300號
交通：台南機場車程7分鐘
捷絲旅 台南虎山館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【7】星鑽金華國際商旅（HUA HOTEL）

星鑽金華國際商旅（HUA HOTEL）鄰近中正商圈和國華商圈，步行可至神農街、海安路藝術街等古蹟及文創景點。酒店擁有56間客房，空間寬敞，整體乾淨衛生，不過部分房間沒有窗戶，亦有部分房間設有大面積景觀窗及大浴缸，可以因應需求選擇！酒店房價更包含免費早餐，CP值超高！

星鑽金華國際商旅（HUA HOTEL）
房價：人均HK$195起（雙人間-無窗；包早餐）
地址：台南中西區金華路三段218號
交通：台南車站車程11分鐘
星鑽金華國際商旅搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【8】台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）坐落在台南安平區，鄰近安平老街及漁光島等自然景觀及老建築，可以有不一樣的體驗！酒店提供115間客房及套房，坐擁安平港或億載公園景觀，房間空間寬敞、設備齊全，部分房型更設有景觀浴缸！酒店設高空酒吧、24小時健身室、遊戲室、小童俱樂部等，更有機車租借服務，在台南深度遊超方便！

+9

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）
房價：人均HK$346起（快活樂窩雙床房）
地址：台南市安平區光州路108號
交通：台南機場車程26分鐘
台南安平雅樂軒酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【9】和逸飯店台南西門館（HOTEL COZZI Tainan Ximen）

和逸飯店台南西門館（HOTEL COZZI Tainan Ximen）於2015年開幕，座落於台南市中西區，鄰近藍曬圖文創園區、台南美術館二館、海安路藝術街、新光三越等景點。酒店提供220間客房，除了普通客房外，最特別莫過於卡通頻道和逸家庭客房！客房以飛天小女警、探險活寶與熊熊遇見你主題設計，獨家卡通周邊可以全部帶回家！

和逸飯店台南西門館（HOTEL COZZI Tainan Ximen）
房價：人均HK$356起（舒適雙床房）
地址：台南中西區西門路一段658之2號, 中西區, 台南
交通：台南車站車程11分鐘
和逸飯店台南西門館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

台南酒店推介【10】台南老爺行旅（The Place Tainan）

台南老爺行旅（The Place Tainan）於2014年年底開幕，被譽為是台南3大Instagram打卡酒店之一！酒店設有223間客房，走輕奢華格調，空間寬敞、設備齊全，最大的房型可供4人入住。酒店配備健身室、餐廳、酒吧、咖啡室等，設有展覽空間及設計產品店，更提供自行車租借、接送機服務及免費公共停車場，非常貼心！

台南老爺行旅（The Place Tainan）
房價：人均HK$307起（行旅客房；包早餐）
地址：台南東區中華東路一段368號
交通：台南車站車程9分鐘
台南老爺行旅搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多台灣酒店推薦👇
台北新酒店台北車站酒店西門町酒店台北親子酒店台北溫泉套票及住宿台東酒店台中酒店高雄酒店北投溫泉酒店烏來溫泉酒店台灣森林系住宿

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

西門町酒店12間推介｜近台北捷運站人均$116！親子房／落地窗靚景台北溫泉套票及酒店11間推薦　人均$87起！3分鐘到車站／包下午茶台灣森林系住宿10間推介｜近月老廟／坐擁日月潭景觀／人均$167起台北新酒店17間推介人均$165！近台北車站／家庭房／日式大浴場台北車站酒店16間推介｜鄰近西門町／1分鐘到捷運站／人均$118起台北親子酒店10間推介｜近西門町／溫泉／天台泳池／兒童免費住烏來溫泉飯店8間推介｜私人溫泉／2分鐘到烏來老街／特大家庭房
台南
台南旅遊/旅行
台灣旅遊/旅行
旅遊Jetso
酒店
酒店住宿資訊
酒店