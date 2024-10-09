深圳香格里拉酒店4個必住理由　靚景餐廳／近地鐵／人均$325起

撰文：張雨靜
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深圳香格里拉酒店｜重陽節假期快到，如果想快閃深圳兩日一夜的話，推介大家入住位於羅湖的深圳香格里拉酒店，除了地點方便就腳，價格更比香港便宜得多，最抵人均HK$325就可以享受到五星級酒店的服務，當中更有不少網民推薦酒店內的粵式中菜廳「香宮」。今次《香港01》頻道「好食玩飛」將會跟大家介紹深圳香格里拉酒店！

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深圳香格里拉酒店在2014年曾經裝修過一次，每間客房都明亮寬敞，裝修高雅時尚，酒店每個地方無論是地磚、牆身，都可以看出細節！

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深圳香格里拉酒店推介位【1】交通方便羅湖出站5分鐘

深圳香格里拉酒店附近有萬象城、京基100、金光華商場、東門老街等知名購物及打卡地點。（Trip.com圖片）

深圳香格里拉集團酒店是位於羅湖的五星級酒店，酒店位於深圳市羅湖區CBD，鄰近香港邊境，從深圳火車站和羅湖地鐵站出發僅5分鐘路程。附近更有萬象城、京基100、金光華商場、東門老街等知名購物及打卡地點。如果想休閒度假，出發到著名的大小梅沙海濱度假區只需40分鐘！

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深圳香格里拉酒店推介位【2】客房極寬敞私隱度高

深圳香格里拉酒店提供多種房型。（Trip.com圖片）

酒店提供522間客房，客房面積為30平方米（高級客房）至180平方米（香格里拉套房），前者空間寬敞，適合旅客休息。房間設施用品一應俱全，不少用品都選用法國品牌L'Occitane及自家品牌；後者擁有獨立起居室、餐廳、書房、廚房，適合社交聚會、重要商務會議或特別活動。

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客房可應要求提供免費嬰幼兒床，如0至11歲小童不需額外床位，可免費入住。亦設有主題親子套房，適合有小朋友的家庭入住，如果入住遇上周年紀念／生日等特別日子，都可以在訂房前預先通知職員，酒店會視乎情況安排房間布置或贈送蛋糕。

大部份曾經入住的旅客都大讚工作人員服務優秀，而且採用機械人送餐、送物品到房間，客人的私隱度非常高。

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深圳香格里拉酒店推介位【3】必食香宮粵式中菜及手工點心

香宮有超過100款點心。（Trip.com圖片）

深圳香格里拉酒店擁有6間餐廳，包括大堂酒廊、香咖啡、香宫、360°酒吧、餐廳及酒廊。位於1樓的大堂酒廊提供輕食、飲品，是商務會議的不二之選；位於2樓的香咖啡是全日制自助餐廳，由多個開放式廚房提供國際美食。

同樣位於2樓的「香宮」則提供粵式中菜及手工點心，港式飲茶常見的蝦餃、燒賣、灌湯餃都有，不少住客都大讚美味，更有不少人慕名而來，香宮的點心除了可以單點，還有任點任食2小時放題，一個價錢任意品嘗超過100多款粵式點心，最適合大胃王大快朵頤。

深圳香格里拉酒店的360°酒吧、餐廳及酒廊，可以在高空360°俯瞰景色、遠眺香港！（Trip.com）

最後是位於31及32樓的360°酒吧、餐廳及酒廊，提供西式菜色及各種佳釀，而且酒吧可以看到在高空360°俯瞰景色、遠眺香港！33樓有足以客納1000人的大宴會廳，辦婚宴、活動都非常適合。

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深圳香格里拉酒店推介位【4】戶外泳池＋兒童遊樂設施放電一流

深圳香格里拉酒店戶外游泳池。（Trip.com）

深圳香格里拉酒店的健身中心位於5樓，健身房配備齊全的訓練設施。戶外花園設有面積超過250㎡的室外游泳池及兒童泳池，旁邊更有小朋友的遊玩設施，很適合親子入住，運動後更可以享用桑拿室或蒸汽浴室，舒緩肌肉的疲累。

深圳香格里拉酒店（Shangri-La Shenzhen）
房價：人均HK$325起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區建設路1002號
交通：羅湖站步行3分鐘
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