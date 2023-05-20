深圳好去處｜海貝灣藍白色燈塔啱打卡　遙望東平洲玩水船河任你揀

海貝灣，深圳大鵬半島最容易被忽略的存在，南澳「被遺漏的明珠」。



天空與大海交相呼應，清爽的夏日氣息撲面而來，滿屏純淨耀眼的藍，超治癒！👇👇👇

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把自己交給大海，讓浪花撫摸你的喜怒哀樂，讓海風從四面八方湧入你的身體，仿佛瞬間便能忘卻生活的煩惱。

放眼望去，香港東平洲的輪廓清晰可見，不遠處還有一座遺世而獨立的小島，據說漁民以前會在島上養蠔。

海岸線上的礁石，不知經歷了多少海水的衝擊和浸泡，與沙灘交替變換，形成了一道獨特美麗的風景。岸邊上有休憩的座椅和鞦韆，可以坐在上面看海，美美的拍照（剛好不會曬到），來之前記得做好防曬哦~👇👇👇

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海貝灣的沙灘雖然不大，蜿蜒的海岸線上卻處處是風景：塗鴉房、藍白色燈塔、海濱綠道……隨手一拍都是滿滿的ins風，分分鐘一待就是一下午。

小紅書上爆火的「天空之鏡」，其實不過是大理石地板的倒影，只是想去拍照打卡的話，就不建議去了。如果想要留宿一晚，環境倒也還不錯。

海貝灣的水上遊玩項目也是一應俱全，深潛、捕魚、海上觀光……就在這裡，與大海來一場親密接觸吧！👇👇👇

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深潛自然是這裡最熱門的項目，但如果你跟小編一樣，不會游泳是個旱鴨子，那麼坐船出海觀光也是非常不錯的選擇。在無邊無際的大海上航行，群山映照，畫面感更加豐富美好。回頭望去，又是一番不一樣的景色。海灘上放鬆，陽光下沐浴，清涼的海風能趕走夏日的浮躁。

趕緊帶上你的他來享受這愜意的慵懶時光吧！

海貝灣

遊玩時間：半天

門票：免費

地址：深圳市大鵬新區南澳海濱南路33號

公交指引：乘E11到水頭沙／南澳海鮮市場，下車步行500米即可

自駕攻略：直接導航至「海貝灣」即可（注：週末自駕前往需提前預約）



注意事項：

1. 海貝灣有停車場，無需擔心停車問題

2. 海邊陽光似火，紫外線強烈，記得攜帶防曬用品，做好防曬保護

3. 沙灘前有免費淡水沖洗，請在工作人員的指導下下海玩耍



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