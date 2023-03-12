大阪自由行懶人包｜一文介紹景點美食兼購物好去處　關西旅行必睇

大阪人口約270萬人，是西日本經濟和交通的中心。不僅坐落關西國際機場，且新大阪車站亦有新幹線停靠，因此有許多旅客會將大阪當作關西旅行的據點。又因為與大阪灣相鄰，自古以來就是國內外貿易往來的窗口，也曾是流通金融中心。如今中心地區依然有許多繁華的商圈，可隨處享受購物和美食。郊外則是住宅區以及仍保有豐富大自然的區域，包含歷史建築物在內，大阪到處都充滿了看點及特色。



大阪是個因地域不同而有不同氣氛的城市

大阪最繁華的中心主要分三個地方，一個是稱之為「北區」的JR大阪車站、一個是各鐵路匯集的梅田站周邊、還有一個是從地下鐵心齋橋站至難波站，被稱為「南區」的地帶。

北區的交通轉運站附近有百貨公司和地下街，帶有一點時尚的氣氛。南區的心齋橋高級品牌店面林立，難波有百貨公司、地下街及商店街等各種型態的店鋪，五花八門的熱鬧氣氛非常具有大阪風情。此外，有著歷史淵源的大阪城、住吉大社，以及大阪環球影城和海遊館等王道遊樂景點亦不在少數。

延伸閱讀：日本人打扮浮誇是正常？外國人到大阪旅遊時感到驚訝的5件事！👇👇👇

+ 6

自由行想環遊大阪市內搭電車就對了！

大阪的鐵路網四通八達，非常便於市內移動。從新幹線停靠的新大阪站搭乘JR東海道線到大阪站僅需4分鐘，搭乘大阪地下鐵御堂筋線從新大阪到梅田站則需6分鐘車程。若從北區梅田站到南區心齋橋＆難波站，搭乘大阪地下鐵御堂筋線也只要10分鐘。至於心齋橋到難波有商店街直通，建議以漫步商店街的方式走到下一站。

大阪城公園近幾年整備完善，有許多外國人造訪，從大阪車站搭乘JR環狀線約10分鐘可到。參觀大阪城，並在廣闊的公園裡放鬆一下也是不錯的選擇喔！

大阪自由行必去景點

1. 在大阪城天守閣體驗武將滋味

大阪城是大阪的地標，也是戰國武將豐臣秀吉的居城。而後因遭受戰爭及天災曾歷經兩度燒毀，於1931年由民間集資重建，才有了現在的大阪城。1995～1997年期間再次進行大型翻修，大阪城內的動線也變得更容易參觀。

天守閣內設施豐富，不僅可搭乘電梯至8樓的展望台眺望周邊景色，還展示了各式各樣的史料文物，讓遊客更了解大阪的歷史。來到天守閣身處的本丸，可參觀櫻門、蛸石，以及江戶幕府於1751年建設的金庫等。而在刻印石廣場則可以看到許多散亂的石塊上都刻有圖樣，是江戶時代重建大阪城時，負責建築石牆的各地大名在石頭上刻上各自的藩屬家紋。

大阪城天守閣

地址：大阪府大阪市中央区大阪城1-1

聯絡電話：06-6941-3044

營業時間：9:00～17:00（16:30截止入館）

公休日：12月28日～1月1日



2. 大阪北區裡到處是時髦的百貨公司和商店

代表北區的是直通JR大阪車站的大型複合商業設施「GRAND FRONT大阪」。GRAND FRONT大阪位於車站北邊，集結了美食、服飾、文化等要素，讓消費者一次就能享受到許多不同的樂趣。JR大阪車站城的LUCUA有許多受年輕人喜愛的選物店，地下2樓的「BARUCHIKA」有炸天婦羅、燒肉及其他多種類型的餐廳，因為可以輪流去不同的餐廳點少量的料理續攤，所以很受歡迎。

阪急梅田站與阪急百貨公司相通，阪神梅田站則和阪神百貨公司相通，兩間百貨公司都有許多人氣品牌的流行服飾和雜貨。而且還有販售限定百貨公司販售的點心，非常適合買來當伴手禮。

延伸閱讀：欅坂是街名？「筋」多在大阪？常見日本漢字路牌介紹👇👇👇

+ 29

3. 在大阪熱鬧的道頓堀商店街及河邊散步

道頓堀是南區的代表性繁華商圈，也以蟹道樂、Glico格力高的醒目看板而為大眾所熟知。這裡有許多飲食店，不論晝夜永遠都熱鬧喧囂，擠滿了觀光客。明治時代這裡有五間總稱為「道頓堀五座」的小劇場，而來看劇的客人也帶來了商機，於是周圍便開了許多的飲食店。

道頓堀川兩側的步道：道頓堀河畔步道也是其中一個觀光景點。在步道兩側的餐廳、咖啡廳休息一下，或是一邊散步一邊近距離看著載著觀光客的遊覽船緩緩航行在河裡的樣子也很有趣。到了晚上，大樓的霓虹燈映照在水面上的景色更是美麗動人。

道頓堀河畔步道（Ramon Kagie/Unsplash）

道頓堀

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀



大阪自由行必吃美食

1. 在黑門市場吃遍大阪名物

從道頓堀往東南方向走約5分鐘，即可抵達飲食店櫛比鳞次的黑門市場。黑門市場源於1822年，這裡曾是「大阪人的廚房」，專業廚師都會來這裡採買食材。不過近幾年來轉型為「可以邊走邊吃的市場」，是相當受到外國人喜愛的一處美食景點。

新鮮生魚片、握壽司、烤海鮮等料理不僅可接受一人份點單，更有許多方便邊走邊吃的竹串美食，還有設置內用餐飲區等。市場內除了熱情的叫賣聲外，店家也花了許多心思努力，就是為了讓客人能更開心地吃遍各式美食。

黑門市場（Helga Christina/Unsplash）

黑門市場

地址：大阪府大阪市中央区日本橋2-4-1

電話：06-6631-0007（黑門市場事務所）

營業時間：9:00～18:00（依店家公告為準）

公休日：週日、國定假日（依店家公告為準）



2. 品嚐代表性麵食──章魚燒

在圓形的烤麵糊裡加入章魚肉的「章魚燒」，是大阪麵食的代表性美食。據說原本形狀扁平、內餡放肉而非章魚的醬油口味，但自從1948年發明了炸豬排醬汁後，開始用於章魚燒上，於是章魚燒一下子普及起來，成為了大阪的靈魂食物。如今在繁華商圈或神社等處仍有許多章魚燒攤販，價格便宜又方便食用。

有店家內餡只放章魚，也有店家會加入蔥花或蒟蒻，做法有千百種。一般的章魚燒是淋上帶有甜味的醬汁、並撒上鰹魚粉和海苔粉，不過最近也出現了搭配鹽檸檬沙拉醬、柚子醋以及蒜香橄欖油等創意吃法。

3. 在下町品嚐熱騰騰的絕品串炸

大阪的勞工之都「新世界」可說是串炸的發源地。使用的食材有肉、海鮮、蔬菜、雞蛋等，在如此多樣的種類之中，最有大阪味道的就是紅薑串炸。薑片的辛辣加上梅子醋的酸味使得口感更加爽脆，再沾上濃厚的醬汁，美味簡直難以言喻。

大部分的串炸店都會提供免費高麗菜，一口串炸一口高麗菜，除了是去油解膩的好方法，而且咬過的串炸想要再沾醬，也可利用高麗菜舀醬汁淋到串炸上較衛生喔。

大阪自由行必買手信

帶有大阪風格的幽默伴手禮

大阪人最喜歡有趣的事物了！而最適合拿來傳達這種大阪形象手信的，就是以大阪知名吉祥物角色為主題製作的週邊商品。例如以道頓堀名物「食倒太郎（くいだおれ太郎）」為主題製作的點心和襪子，那給人強烈印象的設計相當受到外國人的喜愛。千日前的難波豪華花月劇場中的吉本娛樂商店內，有販售包裝印上人氣諧星扮裝的手信點心和文具，外觀設計充滿幽默感，連不了解諧星文化的外國人也覺得很有趣。

此外，在百貨公司的地下食品及美食樓層內，更網羅了當地名店及全國連鎖名店。不僅有大阪地區限定零嘴，還有老字號店出品的和果子、人氣西式糕點等，各式類型的美食應有盡有，可以針對想要送禮的對象選購手信喔。

食倒太郎（くいだおれ太郎）（IG@xmanamitanakax）

到處都是百貨公司和商店街，大阪就是有這麼多的購物好去處

大阪市內各電車路線的主要車站都有百貨公司、大型家電行，無論買什麼都很方便。而且別忘了還有鄰近車站的商店街呢。大阪各地都有商店街，每個商店街也各有特色，很值得當作觀光景點去參觀。

商店街與當地的關係緊密，能夠感受到傳統大阪的風情，所以很受大家喜愛。尤其最近大型藥妝店大量在商店街開店，因此連觀光客都蜂擁而至。可以退稅的商店也逐漸增加，所以來買日本品牌商品的人也變得更多了。

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

聰明使用大阪周遊卡，40個免費大阪觀光景點、電車隨你坐！

大阪梅田地區周邊的玩樂方法！必去的觀光景點5選