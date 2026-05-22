日本自駕遊攻略2026｜租車網6大推介　附租車流程＋5注意事項

撰文：陳映蓉
出版：更新：

日本自駕遊攻略2026｜愈來愈多香港人選擇出國自駕遊，而日本更是自駕新手的大熱門選擇。計劃去日本自駕的朋友，相信在租車價格方面最為苦惱，今次為大家精選當地5大租車價格網及自駕遊注意事項，大家出發前記得格到最抵價！

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日本租車網5大推介　Tabirai／Klook／RentalCars

日本租車網推介【1】Tabirai日本租車網

Tabirai日本租車網的網站設有中文介面，提供詳細的日本自駕遊資訊以及日本全國地圖。Tabirai日本租車網在熱門旅遊地如沖繩、北海道、九州以至關東等地均設有租車服務。在租車網站上的出租車輛全部包含中、英文GPS導航，租車費用更包免責賠償險、導航、ETC裝置器(不含ETC卡)及消費稅，在全日本各地租還車都很方便！

按圖看租車步驟詳情：

網址：https://tc.tabirai.net/car/osaka/

日本租車網推介【2】樂天旅遊Rakuten Travel

樂天旅遊Rakuten Travel是日本最大的旅遊網站，除了提供酒店住宿及行程套票預訂，網站亦提供租車服務。樂天旅遊Rakuten Travel在日本各地有數千個租車據點，取車及還車點相對方便，更以及各式各樣的車輛可以挑選，合作的租車公司數量是日本最多！此外，樂天旅遊的網站亦提供多種語言介面，對外國遊客來說亦很友好。不過缺點是租車時未能補充如租借ETC卡等特別服務，需要租借ETC卡的朋友須與租車公司提出購買相關服務。

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日本租車網推介【3】ToCoo！CarRental

ToCoo! Car Rental是日本最早開拓外國客源的的租車網站，設有中文、英文、韓文及泰文的介面。ToCoo! Car Rental擁有2,888個租車點、54種不同的租車公司品牌可供選擇，ToCoo! Car Rental更設有其他附加服務可以按需要選購，例如：自駕超值方案（免費網絡＋免費ETC卡租賃）、NIPPON Rent a Car早鳥優惠、免費網絡方案等。不過，選用ToCoo! Car Rental租車必須購買TAS保險，費用為每日1,395円（約HK$68），會提高整體租車費用。

按圖看租車步驟詳情：

網址：https://www2.tocoo.jp/cn/

日本租車網推介【4】Klook

Klook是於香港成立的旅遊體驗平台，除了提供行程體驗套票、酒店住宿預訂外，亦有提供租車的搜尋比價頁面。Klook租車頁面設有多種語言選擇，可以同一時間格價不同租車公司所需要的租車費用，車款、座位數量、自動波或棍波、燃料類型等都可以篩選，網站亦會羅列每款車可載客及行李數量、提供的語言服務、免費取消等全面資料。於Klook租車時亦可加購Klook全保保險，保險範圍更全面。

按圖看租車步驟詳情：

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日本租車網推介【5】RentalCars.com

RentalCars全球最大租車比價網站，設有46種語言介面。RentalCars的車源豐富，提供超多日本租車公司的車輛選擇，包括：Nippon Rent a Car、Nissan Rent a Car、Times Car Rental、TOYOTA Rent-A-Car in Japan 等。網站更會註明座位數量、車內可放置的大小行李數量等細節，資料更全面！網站亦可選擇額外駕駛人設定，最多可免費添加3位，這項服務於其他租車網站相當少見。於RentalCars租車有附贈基本CDW車體破損險和竊盜險，你亦可加購全保保險，這樣就可以享有零自付額，理賠無上限。

按圖看租車步驟詳情：

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日本租車網推介【6】Avis Rental

Avis 在全球160多個國家及地區設有5,000多個據點，大量據點在機場與車站，方便旅客取車。支援海外預約租車，流程簡潔易懂，車輛質素亦較為出色，絕大多數的車輛都是接近新車質，同時配備多語言導航（含英語）。

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自駕遊5大注意事項　還車前要入滿油／亂泊車罰$1500

自駕遊注意事項【1】準備文件

港人前往日本自駕遊，車主必需帶備香港駕駛執照、國際駕駛許可證及護照文件。

即睇【記者實試！沖繩自駕遊租車攻略】

自駕遊注意事項【2】檢查車身

日本租車公司會將車輛入滿油才交給用家，用家還車時同樣需要入油還車！大家取車時，除了檢查油缸，亦要檢查車身，發現括花痕跡便要跟租車公司備案並拍照記錄，以免事後口同鼻拗。

即睇【 日本自駕租車新手必做5大準備功夫】

自駕遊注意事項【3】切忌亂泊車！熟讀交通規則

有租車公司會特別聘請國語職員向客人講解交通規則，車主們記得要打醒十二分精神！將車停在便利店、住宅區等私有地方都是違規的，違例泊車一律需繳付高達30,000円（約HK$1,500）罰款！

即睇【 沖繩自駕遊租車5大注意位　】

自駕遊注意事項【4】ETC卡早租有著數

不少自駕遊人士都會行經高速公路，ETC卡最大好處是減省現金繳費的時間，其次經常有不同優惠，可以節省路費，不少租車公司會提供ETC卡早鳥優惠，車主們早買早享受！

（圖片來源：tabirai）

自駕遊注意事項【5】一定一定要買車保

不少租車公司會提供車保方案，各車位無論如何記得要買車保，當中以豪華保最安全！此外，一旦遇上任何事故，刮花、爆胎如是，謹記要立即通知租車公司，讓租車公司判斷需要報警與否！若遇到意外，請記低警察局號碼「110」，以備不時之需。

即睇【 日本自駕5大注意事項

近年網上經常出現旅客在日本炒車的新聞，故大家一定要買車保呢！

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