東京酒店復活節10間推介｜新開幕／近車站／房內賞櫻／人均$370起

東京酒店復活節推介2025!復活節假期的4日連假即將來臨,最適合去日本快閃遊!《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間復活節適合入住的東京酒店,人均只需$起,趁著酒店房價還未飆升快啲預訂啦!



東京酒店復活節推介【1】東京皇家王子大飯店花園塔(The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection)

東京皇家王子大飯店花園塔距離東京Metro赤羽橋站路程約5分鐘,坐落於六本木商圈。酒店下方正是賞櫻勝地芝公園,櫻花季時,芝公園會開滿櫻花,非常浪漫。此外,酒店鄰近東京鐵塔,房間是大面積落地窗,單在房間就可欣賞以櫻花、東京塔、遠眺彩虹大橋、東京灣、橫濱夜景,景色絕佳,其中轉角塔景房更是東京鐵塔的絕佳觀景及打卡房間。

東京皇家王子大飯店花園塔(The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection)

房價: 人均HK$779起(標準雙床房)

地址:東京都港區芝公園4-8-1

交通:東京Metro赤羽橋站步行約5分鐘

東京酒店復活節推介【2】OMO5 東京五反田 by 星野集團(OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts)

OMO5 東京五反田 by 星野集團(OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts)與地鐵站距離近,出行方便!酒店客房均作坐擁東京街景,浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸、帶燈化妝鏡,床頭部分配備電源插座。酒店另設有OMO家庭房,最多可供6人入住,更有廚房及客飯聽,空間十分寬敞!酒店亦提供健身室及圖書館等休閒設施。

OMO5 東京五反田 by 星野集團(OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$526起(特大床房)

地址:東京都品川區西五反田8-4-13

交通:五反田站8分鐘步程

東京酒店復活節推介【3】OMO3 東京赤阪 by 星野集團(OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts)

OMO3 東京赤阪 by 星野集團(OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts)距離赤坂站約3分鐘路程,方便前往六本木、明治神宮等景點。房間以簡約設計為主,提供多種房型, 房間隔音設備良好,洗手間乾濕分離。酒店地理位置十分好,對面有便能店及超市,附近也有幾間藥妝店及餐廳。酒店也有提供洗衣機、乾衣機、微波爐及已過濾的水機。

OMO3 東京赤阪 by 星野集團

房價:人均HK$591起(大床房)

地址:東京都豊島區西池袋 1-10-4

交通:東京都地下鐵丸之內、銀座線「赤坂見附」站步行3分鐘

東京酒店復活節推介【4】OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)距離淺草站只有約4分鐘步程,鄰近淺草寺、仲見世通等景點。酒店共有98間客房,風格呈現東京淺草街道繁榮,房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等,適合情侶或親子旅客。此外,酒店13樓頂層設有休息區,可以飽覽淺草由早到晚的街景,包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$618起(Yagura房間)

地址:東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通:淺草站步行4分鐘

東京酒店復活節推介【5】東京秋葉原諾加酒店(Nohga Hotel Akihabara Tokyo)

東京秋葉原諾加酒店(Nohga Hotel Akihabara Tokyo)於2020年開幕,位於動漫集中地秋葉原附近,鄰近上野公園,在冬季前往更可以欣賞冬季點燈!酒店擁有118間客房,配備乾濕分離浴室、採光窗、電視串流媒體服務等。酒店亦提供室內和室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

東京秋葉原諾加酒店(Nohga Hotel Akihabara Tokyo)

房價:人均HK$960起(雙人間;包早餐)

地址:東京千代田區外神田3丁目10-11

交通:末廣町站步行4分鐘

東京酒店復活節推介【6】秋葉原利索爾居所酒店(Hotel Resol Stay Akihabara)

秋葉原利索爾居所酒店(Hotel Resol Stay Akihabara)於2023月開業,設備非常新淨,而且步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。酒店房間空間感十足,可以打開2-3個行李箱,酒店有做隔音措施,附近也有很多餐廳、店舖可以選擇。酒店每日都會提供免費咖啡、茶等飲料。

秋葉原利索爾居所酒店(Hotel Resol Stay Akihabara)

房價:人均$370起(中型房)

地址:東京都千代田區神田須田町2-17-10

交通:JR秋葉原站步行3分鐘

東京酒店復活節推介【7】三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)於2024年正式開幕,築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達,來往車站亦只需步行6分鐘,地理位置優越!酒店提供187間客房及套房,配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

房價:人均HK$827起(標準大床房)

地址:東京都中央區築地4丁目7-1

交通:築地站或東銀座站步行6分鐘

東京酒店復活節推介【8】Section L 酒店公寓 西新橋(Section L Shimbashi West)

Section L 酒店公寓 西新橋(Section L Shimbashi West)於2024年開幕。酒店坐落在新橋,是能夠眺望東京鐵塔的公寓式酒店。酒店提供44間單人公寓到家庭公寓客房,最多可容納5人入住。每間客房均設有浴室、廚房、用餐區,並提供烹飪用具及洗衣機。酒店亦配備休息廳、洗衣房、健身室和桑拿。

Section L 酒店公寓 西新橋(Section L Shimbashi West)

房價:人均HK$371起(緊湊一室房)

地址:東京都港區西新橋3丁目23-16

交通:御成門站步行2分鐘

東京酒店復活節推介【9】Section L 酒店公寓 上野廣小路(Section L Ueno-Hirokoji)

Section L 酒店公寓 上野廣小路(Section L Ueno-Hirokoji)於2023年開幕,坐落於上野廣小路,鄰近上野公園,在冬季前往更可以欣賞冬季點燈!酒店均配備25間公寓式客房,設有乾濕分離浴室、完備的廚房、洗衣機等,最大的套房更備有私人桑拿,最多可容納6人入住。酒店亦設有24小時前台服務。

Section L 酒店公寓 上野廣小路(Section L Ueno-Hirokoji)

房價:人均HK$1,005起(低樓層單間公寓)

地址:東京都台東區上野3-18-11

交通:JR御徒町站步行5分鐘

東京酒店復活節推介【10】美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)在2023年開幕,距離羽田機場車程15分鐘,鄰近羽田神社、穴守稻荷神社、萩中公園等景點。酒店擁有363間客房,配備乾濕分離浴室、暖氣、電視等,部分房型亦設有浴缸。酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧、機場穿梭巴士等設施。

美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

房價:人均HK$700起(特權房帶2張單人床)

地址:東京都大田區羽田一丁目2番11號

交通:羽田機場車程15分鐘

