東京酒店復活節10間推介｜新開幕／近車站／房內賞櫻／人均$370起

東京酒店復活節推介2025！復活節假期的4日連假即將來臨，最適合去日本快閃遊！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間復活節適合入住的東京酒店，人均只需$起，趁著酒店房價還未飆升快啲預訂啦！



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東京酒店復活節推介【1】東京皇家王子大飯店花園塔（The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection）

東京皇家王子大飯店花園塔距離東京Metro赤羽橋站路程約5分鐘，坐落於六本木商圈。酒店下方正是賞櫻勝地芝公園，櫻花季時，芝公園會開滿櫻花，非常浪漫。此外，酒店鄰近東京鐵塔，房間是大面積落地窗，單在房間就可欣賞以櫻花、東京塔、遠眺彩虹大橋、東京灣、橫濱夜景，景色絕佳，其中轉角塔景房更是東京鐵塔的絕佳觀景及打卡房間。

東京皇家王子大飯店花園塔（The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection）

房價： 人均HK$779起（標準雙床房）

地址：東京都港區芝公園4-8-1

交通：東京Metro赤羽橋站步行約5分鐘

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東京酒店復活節推介【2】OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）與地鐵站距離近，出行方便！酒店客房均作坐擁東京街景，浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸、帶燈化妝鏡，床頭部分配備電源插座。酒店另設有OMO家庭房，最多可供6人入住，更有廚房及客飯聽，空間十分寬敞！酒店亦提供健身室及圖書館等休閒設施。

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$526起（特大床房）

地址：東京都品川區西五反田8-4-13

交通：五反田站8分鐘步程

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東京酒店復活節推介【3】OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）

OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）距離赤坂站約3分鐘路程，方便前往六本木、明治神宮等景點。房間以簡約設計為主，提供多種房型， 房間隔音設備良好，洗手間乾濕分離。酒店地理位置十分好，對面有便能店及超市，附近也有幾間藥妝店及餐廳。酒店也有提供洗衣機、乾衣機、微波爐及已過濾的水機。

OMO3 東京赤阪 by 星野集團

房價：人均HK$591起（大床房）

地址：東京都豊島區西池袋 1-10-4

交通：東京都地下鐵丸之內、銀座線「赤坂見附」站步行3分鐘

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東京酒店復活節推介【4】OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）距離淺草站只有約4分鐘步程，鄰近淺草寺、仲見世通等景點。酒店共有98間客房，風格呈現東京淺草街道繁榮，房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等，適合情侶或親子旅客。此外，酒店13樓頂層設有休息區，可以飽覽淺草由早到晚的街景，包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$618起（Yagura房間）

地址：東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通：淺草站步行4分鐘

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東京酒店復活節推介【5】東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）於2020年開幕，位於動漫集中地秋葉原附近，鄰近上野公園，在冬季前往更可以欣賞冬季點燈！酒店擁有118間客房，配備乾濕分離浴室、採光窗、電視串流媒體服務等。酒店亦提供室內和室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

房價：人均HK$960起（雙人間；包早餐）

地址：東京千代田區外神田3丁目10-11

交通：末廣町站步行4分鐘

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東京酒店復活節推介【6】秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）於2023月開業，設備非常新淨，而且步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。酒店房間空間感十足，可以打開2-3個行李箱，酒店有做隔音措施，附近也有很多餐廳、店舖可以選擇。酒店每日都會提供免費咖啡、茶等飲料。

秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

房價：人均$370起（中型房）

地址：東京都千代田區神田須田町2-17-10

交通：JR秋葉原站步行3分鐘

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東京酒店復活節推介【7】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年正式開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，地理位置優越！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$827起（標準大床房）

地址：東京都中央區築地4丁目7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

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東京酒店復活節推介【8】Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）

Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）於2024年開幕。酒店坐落在新橋，是能夠眺望東京鐵塔的公寓式酒店。酒店提供44間單人公寓到家庭公寓客房，最多可容納5人入住。每間客房均設有浴室、廚房、用餐區，並提供烹飪用具及洗衣機。酒店亦配備休息廳、洗衣房、健身室和桑拿。

Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）

房價：人均HK$371起（緊湊一室房）

地址：東京都港區西新橋3丁目23-16

交通：御成門站步行2分鐘

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東京酒店復活節推介【9】Section L 酒店公寓 上野廣小路（Section L Ueno-Hirokoji）

Section L 酒店公寓 上野廣小路（Section L Ueno-Hirokoji）於2023年開幕，坐落於上野廣小路，鄰近上野公園，在冬季前往更可以欣賞冬季點燈！酒店均配備25間公寓式客房，設有乾濕分離浴室、完備的廚房、洗衣機等，最大的套房更備有私人桑拿，最多可容納6人入住。酒店亦設有24小時前台服務。

Section L 酒店公寓 上野廣小路（Section L Ueno-Hirokoji）

房價：人均HK$1,005起（低樓層單間公寓）

地址：東京都台東區上野3-18-11

交通：JR御徒町站步行5分鐘

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東京酒店復活節推介【10】美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）

美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）在2023年開幕，距離羽田機場車程15分鐘，鄰近羽田神社、穴守稻荷神社、萩中公園等景點。酒店擁有363間客房，配備乾濕分離浴室、暖氣、電視等，部分房型亦設有浴缸。酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧、機場穿梭巴士等設施。

美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）

房價：人均HK$700起（特權房帶2張單人床）

地址：東京都大田區羽田一丁目2番11號

交通：羽田機場車程15分鐘

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