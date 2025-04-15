復活節珠海酒店優惠｜包自助早餐+晚餐／送樂園門票／人均$339晚

復活節珠海酒店優惠｜轉眼就快到復活節，如果還沒安排活動，不妨北上到珠海Staycation！珠海有好多又靚又抵住的酒店，現在Klook更有獨家訂房優惠，部份更加送自助酒店晚餐、樂園門票，特別適合一家人去玩！低至58折！立即拉下看介紹吧！



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復活節珠海酒店優惠【1】珠海仁恆洲際酒店 ⸺ 58折優惠

珠海仁恆洲際酒店位於情侶南路大型綜合廣場 - 仁恆濱海中心內，獨特的外觀設計酷似一座迎風而上的帆，使其成為珠海一處迷人的地標。酒店面向大海，視野開闊，可遠眺香港，近觀澳門，為商務、會議、社交、婚禮宴席及全球旅客締造舒適奢華的非凡體驗。復活節優惠套餐，豪華房連自助早餐、晚餐（同行1位1.2米以下小童免費）、享用酒店設施，人均只需$583起，低至58折！

珠海仁恆洲際酒店【58折｜雙早+雙晚套餐】



房價：$1,166起（原價$2,004）；人均$583（豪華房1間1晚）

優惠期：即日起至2025年6月30日

訂房適用期：即日起至2025年6月30日



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復活節珠海酒店優惠【2】珠海中海萬麗酒店 ⸺ 72折優惠

珠海中海萬麗酒店於2022年開業，擁有316間航海主題客房，設有8種房型，客房內設全景落地玻璃，可以遠眺澳門地標新葡京及澳門塔，景色超開揚，客房更採用卡其色系的傢俱及裝潢，配以自然採光，讓人有居家的溫馨感。酒店更設有恒溫泳池、24小時健身中心、室內外兒童遊樂場等娛樂設施以及免費早餐，好玩之餘，華麗的裝潢以及精緻的美食更非常打卡able，即使待在酒店一整天也不會悶！復活節優惠套餐，豪華房連自助早餐、晚餐（同行1位1.2米以下小童免費）、享用酒店設施，人均只需$688起，低至72折！

珠海中海萬麗酒店【72折｜美食套餐】



房價：$1,376起；人均$688（客房1間1晚）

優惠期：即日起至2025年6月30日

訂房適用期：即日起至2025年6月30日



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復活節珠海酒店優惠【3】珠海長隆橫琴灣酒店 ⸺ 2大2小套票

長隆橫琴灣酒店鄰近隆橫琴國際馬戲城、海洋王國、橫琴灣水世界等景點，地理位置優越！酒店擁有1808間客房及套房，各具海洋特色，配有露台、浴缸、辦公桌等，親子房型另提供兒童用品及玩具。酒店亦提供室內及室外泳池、水上樂園、小童游泳池、兒童遊樂場、篝火晚會、烹飪體驗等設施及活動。復活節優惠套票，度假園景房2大人連2兒童套票，加贈2天飛船樂園2大人及1兒童門票、1張兒童門票折減券（折扣高達$500）、橫琴灣水世界門票、遊艇單程票，最適合4人家庭出發。

珠海長隆橫琴灣酒店【2大2小套票優惠】



房價：$1,359起；人均$340起（度假園景房）

優惠期：即日起至2025年6月30日

訂房適用期：即日起至2025年6月30日（某些日子不適用）



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復活節珠海酒店優惠【4】珠海長隆馬戲酒店 ⸺ 2大人送1兒童門票

長隆馬戲酒店位於珠海長隆國際海洋度假區內，步行10分鐘內便可抵達卡卡劇場、海洋王國、水世界及飛船樂園。酒店提供730間客房及家庭房，採用歐洲小鎮設計，配備景觀窗、私人浴室、兒童設施等。酒店配套設施齊全，包括主題餐廳、室內小童遊樂區、洗衣房等。復活節優惠套票，2晚住宿運2大人加1兒童門票（飛船樂園、海洋王國、長隆秀、橫琴灣水世界），適合三人家庭復活節假期去玩！

珠海長隆馬戲酒店 【73折｜2晚住宿包2大人+1兒童門票】



房價：$2,190起（人均$730）

優惠期：即日起至2025年6月30日



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復活節珠海酒店優惠【5】清遠長隆長頸鹿城堡酒店 ⸺ 74折優惠

清遠長隆長頸鹿城堡酒店擁有5大非洲主題房，5大非洲主題彩蛋客房，住進奇幻森林與長隆酷寶們做鄰居。酒店的全新天然溫泉，來自3000公尺地下活泉水，看真動物，泡真天然溫泉；並且有近3800 平方超大室內兒童無動力樂園，盡情釋放孩子的天性。復活節優惠套票，1晚住宿加2大人1兒童雙人森林王國(無限暢玩)套票。

清遠長隆長頸鹿城堡酒店 ⸺ 74折優惠（Klook圖片）

清遠長隆長頸鹿城堡酒店 ⸺ 【74折｜2大人1兒童門票】



房價：$1,016起（人均$339）

優惠期：即日起至2025年6月30日

訂房適用期：即日起至2025年6月23日



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除了以上精選酒店外，在Klook預訂珠海酒店套房，結帳時輸入優惠碼【EASTERCNSTAY】，無需最低消費即享$80折扣優惠！優惠期至2025年4月21日23：59！數量有限用完即止！

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