韶關旅遊懶人包｜4大靚景推介！坐纜車睇風景　住宿＋交通全攻略

韶關旅遊｜如果喜歡自然風光、景色，不妨去韶關旅遊！如果從香港西九龍站出發到韶關，只需要2個小時左右，非常適合短假期去遊玩，今次《香港01》好食玩飛將會為大家介紹韶關旅遊食玩買好地方，以及住宿交通全攻略！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

韶關旅遊｜景點｜4大自然景點

1.丹霞山

+ 7

到韶關旅遊定必要去丹霞山！丹霞山屬世界自然遺跡，由獨特的紅色砂岩形成。風景區內有兩大必到打卡點——長老峰和陽元山。長老峰是丹霞山的主峰，可以俯瞰整個丹霞山的全景，也可以看到陰元石。而陽元山，就是丹霞山極具代表性的奇觀。現場設有索道，可以通過索道上山欣賞現場的奇景。

丹霞山

地址：韶關市仁化縣106國道

開放時間：全日開放



2.雲門山

+ 2

雲門山可以住索道（纜車）上山，欣賞周邊風景，到達山上可以登上玻璃橋，欣賞到雲門山湖光山色，現場還有多個高空項目可以參與，包括高空單車、懸崖鞦韆、步步驚心，360度無阻擋在半空欣賞雲門山的風景。玻璃橋的盡頭乘坐瀑布觀光電梯到瀑布底下，欣賞50層樓高的瀑布，還有流水處處的龍王寨，下山可以乘坐雲上飛車，全程5至8分鐘，乘坐滑板車穿過多個S型彎道直達山下！

雲門山

地址：廣東省韶關市乳源自治縣韶關市雲門山生態文化旅遊區



👉搶先預訂景點門票：Trip.com｜Klook

3.仙門奇峽

+ 2

仙門奇峽風景區是南嶺山脈核心景區，集合國內眾多山川景點之最，例如峽谷、溶洞，在天下第一門「仙門」，景觀有如猶如張家界的天門山。現場還能體驗竹筏漂流，在水質清澈的河流上，穿梭丹霞峭壁，欣賞現場的奇峰怪石。

仙門奇峽

地址：廣東省韶關市乳源瑤族自治縣洛陽鎮鴨麻湖道班附近

開放時間：08:30-17:30（16:30停止入場）



4.廣東大峽谷

+ 5

廣東大峽谷是指乳源大峽谷，被稱為廣東最美麗的峽谷。當中峽谷樹木茂密，有瀑布、溪流各種自然景觀。這裡是華南地區唯一的地陷式峽谷，谷深300多米，當中騰龍大瀑布就是從200多米飛瀉直下，非常震撼！景區有多個打卡點，必到的景點有騰龍大瀑布、黃龍潭（可以看清騰龍大瀑布）、仙女潭等等。

廣東大峽谷

地址：廣東省韶關市乳源瑤族自治縣大布鎮

開放時間：8:00-17:00

門票：¥55/人

韶關旅遊｜美食｜推薦3大開胃菜色

1.大塘扣肉

不少人特意去韶關就是為了大塘扣肉！（小紅書@韶關知食份子）

大塘扣肉以肥瘦相間的五花肉和香芋，扣肉吸滿醬汁，混著芋香、南乳香，味道濃郁，肉質肥而不膩，入口即化！

2.酸笋煲

韶關有不少美食都是以酸笋為主，例如酸笋田螺、酸笋鴨、酸笋牛展、酸笋大腸等等。這些例如酸笋菜色集合了酸、甜、辣、香幾種口味，非常開胃。

3.冷水豬肚

冷水豬肚是韶關的美食之一。（小紅書＠Apple醬zzang）

冷水豬肚是武江區龍歸鎮的特色菜，豬肚用猛火煮後冰水浸透，製作成涼拌菜式，口感非常爽口，搭配著醬汁，很香口開胃。

韶關旅遊｜住宿｜私人風呂、免費浸溫泉

韶關的景點比較分散，建議可以按行程地點規劃住宿，市區、丹霞、乳源縣都有酒店可以下榻，以下為韶關酒店推介：

韶關酒店推介【1】碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店

碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店位提供137間客房，提供多種房型，每間客房都擁有超大獨立陽台，面積由405呎的雅緻豪華大床房，至2,070呎三廳兩室的總統套房不等，也有親子主題房、家庭房，適合家庭旅遊。酒店設施有大型遊樂設施、露天泳池、健身室、圖書館、網球場、棋牌室等等。

+ 1

碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店

房價：人均HK$139／晚起（雅緻豪華雙床房）

地址：韶關武江區西聯鎮丹霞大道中18號

交通：韶關站行車約13分鐘；韶關東站行車約24分鐘

碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

韶關酒店推介【2】韶關嘉華半溪温泉酒店

韶關嘉華半溪温泉酒店在2025年開幕，客房面積由612呎的清雅大床房，到1926呎的至尊畔山温泉套房，部份客房內有私人風呂，而面積最大的至尊畔山温泉套房，更擁有天台溫泉池！如果同行有小孩，不妨選擇親子主題房，酒店的親子主題房佈置別出心裁，小孩彷彿置身於樂園！酒店設施有室內游泳池、水上樂園、健身室、兒童遊樂場，還有多款免費溫泉可以浸泡。

+ 1

韶關嘉華半溪温泉酒店

房價：人均HK$336／晚起（清雅大床房；包早餐）

地址：韶關翁源壩仔鎮半溪村泉溪路1號

交通：始興站行車約1小時17分鐘

韶關嘉華半溪温泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

韶關酒店推介【3】韶關翁源希爾頓惠庭酒店

韶關翁源希爾頓惠庭酒店在2024年開業，馬上就獲得Trip.com評為「韶關豪華酒店第6名」。酒店提供178間客房。酒店鄰近冷泉灘風景度假區、東華山4A級風景區，車程僅十多分鐘。酒店客房由360呎起，房間設施齊全，附有一個小型的廚房，微波爐、切菜板、碗、筷等等，而所有客人入住均會附送早餐。酒店設施有無邊際游泳池、健身室、餐廳等等。公共休息區更提供自主飲吧，提供免費現磨咖啡、養生茶等。

韶關翁源希爾頓惠庭酒店

房價：人均HK$163／晚起（靈動大床房）

地址：龍仙鎮濱河西路138號

韶關翁源希爾頓惠庭酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

韶關酒店推介【4】韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）

韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）位置優越，不單鄰近高鐵站，而且距離百年東街、步行街、風采樓、大鑒禪寺等約5分鐘車程，而風度名城、韶關東火車站、韶陽樓、韶關國家森林公園則約10分鐘車程，非常適合到當地觀光的旅客入住。酒店提供不同房型，當中包括親子主題房、家庭房，適家庭入住。

+ 1

韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）

房價：人均HK$140／晚起（歐式景觀雙床房）

地址：韶關湞江區五里亭碧桂園內

交通：韶關東站行車約14分鐘；韶關站行車約30分鐘

韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

韶關酒店推介【5】韶關風度華美達廣場酒店

韶關風度華美達廣場酒店被Trip.com評為韶關豪華酒店第5名。不少住客也大讚酒店的自助早餐，早餐提供多款選擇，無論是火鍋、刺身、西式、中式都有，也有不少本地人吃飯。位於韶關市中心，酒店附近有商場、超市、食肆，而且距離韶關東站亦非常近。

+ 1

韶關風度華美達廣場酒店

房價：人均HK$184／晚起（寵粉大床房）

地址：韶關湞江區解放路1號

交通：韶關東站步行約11分；韶關站行車約29分鐘

韶關風度華美達廣場酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

更多韶關酒店👉🏻韶關酒店8間｜免費溫泉／私人風呂／600呎大房／人均$117晚

韶關旅遊｜交通｜每天2班高鐵直達

香港來往韶關交通主要為飛機及高鐵，高鐵明顯會比較經濟實惠和快捷，而泉州市內景點主要交通就可以乘坐公交車或直接網約車。

香港可以乘坐高鐵到泉州。（資料圖片）

香港乘坐高鐵到韶關

香港每天有兩班高鐵直達韶關，最早一班是早上08:30於香港西九龍高鐵站開出，行車1小時52分，到早上10:22抵達韶關高鐵站，單程票價為$370（二等座）至$1130（商務），另外一班在傍晚17:17於香港西九龍高鐵站開出，行車1小時42分，到晚上18:59抵達韶關高鐵站，最適合星期五下午出發，星期六日玩足全日再回港。

香港乘坐飛機到韶關

香港國際機場沒有直航班機到韶關丹霞機場，一般需在上海轉機，連同轉機等待時候約為12小時，來回票價由$1723起，主要由吉祥航空提供航班。

韶關市內交通

韶關市內沒有鐵路交通，當地主要的交通工具仍然是汽車，如果想前往當地景點，可以乘坐公交車或網約車，由於公交車的班次等候時間較長，所以建議直接打車。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店