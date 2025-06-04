杭州酒店10間推介｜複式別墅／免費溫泉／近車站／人均$85起

杭州酒店｜正所謂「上有天堂，下有蘇杭」，就是把杭州比喻為人間最富庶、最美好的地方，適逢暑假將至，不妨帶家人到杭州遊玩一下！今次《香港01》好食玩飛將會為大家介紹10間杭州酒店，當中幾間位於濕地景區內，擁有清幽怡人的環境！



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杭州酒店推介【1】杭州木守西溪酒店 (MUH SHOOU XIXI HOTEL HANGZHOU)

杭州木守西溪酒店 (MUH SHOOU XIXI HOTEL HANGZHOU)位於西溪國家濕地公園龍舌嘴入口內，酒店融入濕地中，還原濕地原始自然景觀，環境清幽，更被Trip.com評為「2025大中華地區50 – Instagram打卡酒店」。酒店提供43間客房，客房面積由522呎至1458呎不等，空間寬敞舒適，而且所有入住的客人都可享免費酒店早餐。

杭州木守西溪酒店 (MUH SHOOU XIXI HOTEL HANGZHOU)

房價：人均HK$1206／晚起（守溪景觀大床房；包早餐）

地址：杭州餘杭區五常街道壽堤33號 (龍舌嘴入口樟樹碼頭)

交通：地鐵洪園站步行約14分鐘；火車站杭州西站行車約32分鐘

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杭州酒店推介【2】洲至奢選杭州華夏之心酒店（Vignette Collection Hangzhou Huaxia Center Hotel, an IHG Hotel）

洲至奢選杭州華夏之心酒店（Vignette Collection Hangzhou Huaxia Center Hotel, an IHG Hotel）為洲際酒店集團旗下。酒店在2020年開幕，提供186間客房，面積由333呎（豪華房）至1710呎（總統套房）。酒店鄰近地鐵站，交通非常方便，靠近著名景點西溪濕地國家公園、良渚古城遺址等。

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洲至奢選杭州華夏之心酒店（Vignette Collection Hangzhou Huaxia Center Hotel, an IHG Hotel）

房價：人均HK$390／晚起（豪華房超大床）

地址：杭州餘杭區餘杭塘路2499號時代天元城19幢

交通：地鐵創景路站步行約8分鐘、良睦路站步行約9分鐘；火車杭州西站行車約9分鐘

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杭州酒店推介【3】杭州奧克斯中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hangzhou Science City By IHG）

杭州奧克斯中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hangzhou Science City By IHG）為洲際酒店集團旗下，在2021年開業，提供246間客房，主打商務酒店，設施一應俱全，除了有室內游泳池、健身室，還有兒童遊樂場，至於客房，面積由333呎至702呎不等，酒店早餐亦非常出色，無論是中式還是西式的食品都有，難怪被Trip.com評為「杭州美食酒店第19名」。

杭州奧克斯中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hangzhou Science City By IHG）

房價：人均HK$374／晚起（高級大床房）

地址：杭州餘杭區創景路與餘杭塘路交匯處奧克斯時代未來之城5號樓

交通：地鐵創景路站步行約3分鐘、良睦路站步行約19分鐘；火車杭州西站行車10分鐘

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杭州酒店推介【4】杭州所見·西溪度假酒店（Savoir Resort）

杭州所見·西溪度假酒店（Savoir Resort）位於西溪濕地，客房融入園林景色，所有客房都設有小露台，部份擁有「湖景」的客房，即使足不出戶，也可從露台看到西溪濕地湖景。客房面積亦非常寬敞，有540呎湖景客舍至2700呎的豪華湖景泳池雙卧別墅，難怪酒店更被Trip.com評為「2025大中華地區100 – 奢華酒店」。

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杭州所見·西溪度假酒店（Savoir Resort）

房價：人均HK$1460／晚起（複式庭院房A）

地址：杭州西湖區文二西路西溪濕地蔣村集市C2-2

交通：地鐵西溪濕地北站步行約16分鐘、浙大紫金港行車11分鐘；火車杭州西站行車約23分鐘

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杭州酒店推介【5】杭州良渚洲際酒店（Intercontinental Hangzhou Liangzhu By IHG）

杭州良渚洲際酒店（Intercontinental Hangzhou Liangzhu By IHG）是洲際酒店集團旗下，酒店鄰近永旺夢樂城，無論是購買、消閒娛樂、餐飲都一應俱全，附近亦有地鐵，方便前往景點、景區。在2022年開業，酒店提供336間客房，面積由405呎至2430呎，客房設施亦配以智能系統控制，酒店房間裝潢用上石器、玉器、青銅，格外有質感。

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杭州良渚洲際酒店（Intercontinental Hangzhou Liangzhu By IHG）

房價：人均HK$550／晚起（豪華房大床）

地址：杭州餘杭區玉鳥街18號

交通：地鐵杜甫村站步行約11分鐘、良渚站步行約27分鐘；火車杭州西站行車約26分鐘

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杭州酒店推介【6】杭州西子湖四季酒店 (Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake)

杭州西子湖四季酒店 (Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake)為四季酒店旗下成員。地點位於西湖區，去觀光、遊玩都非常方便！酒店提供客房81間，客房面積非常寬敞，由567呎的江南園景雙床房至5850呎的一卧複式別墅不等。而且酒店設施齊全，除了有室內游泳池、健身室，還有小童活動中心、戶外遊樂場，適合家庭入住。酒店在2016年至2020年連續5年獲《福布斯旅遊指南》評級，亦獲Trip.com評為「2025年全球100 – 奢華酒店」。

杭州西子湖四季酒店 (Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake)

房價：人均HK$2050／晚起（江南園景大床房）

地址：杭州西湖區靈隱路5號

交通：地鐵黃龍體育中心站行車約8分鐘、古盪站行車約9分鐘；火車杭州站行車約37分鐘

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杭州酒店推介【7】杭州春之屋温泉酒店（HARUNOYA）

杭州春之屋温泉酒店（HARUNOYA）在2024年開幕，設施相對新淨。酒店設施主打溫泉、日式桑拿，不少住客大讚溫泉舒適，溫泉休息區亦會提供飲料、零食、冰淇淋、鮮切水果，另外還有籃球場、網球場、兒童遊樂場、圖書館等等。雖然酒店位置比較偏僻，但酒店也有安排專車接送客人到富陽站，預定後可以向酒店查詢。

杭州春之屋温泉酒店（HARUNOYA）

房價：人均HK$789／晚起（榻榻米房）

地址：杭州富陽區江濱東大道509號

交通：地鐵公望街站行車約16分鐘；桂花西路站行車約22分鐘

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杭州酒店推介【8】杭州西溪悦榕莊（Banyan Tree Hangzhou）

杭州西溪悦榕莊（Banyan Tree Hangzhou）酒店位於西溪國家濕地公園內，提供73間客房，客房由套房和別墅組成，面積由1080呎的水悦閣大床套房，至3420呎的大使別墅（可供6人入住），而且所有房型都包早餐。酒店設有室內泳池、健身室，如果喜歡游泳的住客不妨選別墅，別墅自帶泳池，喜歡游泳的住客可以更寫意地暢泳。

杭州西溪悦榕莊（Banyan Tree Hangzhou）

房價：人均HK$1262／晚起（水悦閣大床套房；包早餐）

地址：杭州西湖區紫金港路西溪天堂國際旅遊綜合體2號

交通：地鐵東嶽站步行約14分鐘、古墩路站行車約6分鐘；火車杭州站行車約20分鐘

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杭州酒店推介【9】杭州紫金港Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Hangzhou Zijin Port）

杭州紫金港Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Hangzhou Zijin Port）屬於君亭酒店集團旗下，酒店在2023年開業，設施比較新淨。提供185間客房，面積由360呎至720呎，客房內選用全房智能化控制設備，所有客房都有全景落地窗，採光極佳。而且酒店價格非常划算，即使在內地長假期入住，人均亦不到HK$300，性價比相當高。

杭州紫金港Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Hangzhou Zijin Port）

房價：人均HK$221／晚起（豪華大床房）

地址：杭州西湖區三墩鎮紫宣路18號浙谷深藍中心3號樓

交通：地鐵池華街站行車約6分鐘、蔣村站行車約8分鐘；火車杭州西站行車約19分鐘

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杭州酒店推介【10】全季酒店—杭州武林門地鐵站店（JI Hotel Hangzhou Wulinmen Metro Station）

全季酒店（杭州武林門地鐵站店） (JI Hotel Hangzhou Wulinmen Metro Station)位於杭州武林商圈核心位置，附近有好個廣場、購物城，還有女裝街，徒步可到達西湖景區，而且酒店出門就有機場大巴、走路5分鐘可達地鐵站通往火車站、景點，位置非常便利。酒店提供112間客房，主打商務客房，雖然客房面積只有108呎至162呎，但生活用途一應俱全，而且酒店性價比非常高！每晚人均$100有找！如果對住宿要求不高，價格、便利絕對是酒店的一大賣點。

全季酒店—杭州武林門地鐵站店（JI Hotel Hangzhou Wulinmen Metro Station）

房價：人均HK$85／晚起（大床房A）

地址：杭州拱墅區武林路480號

交通：地鐵武林門站步行約7分鐘、武林廣場站步行約11分鐘；火車杭州站行車約20分鐘

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