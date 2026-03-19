汕尾酒店15間推介｜新開幕／無邊際泳池／私人溫泉／人均$58起

汕尾酒店推介2026！從香港西九龍站出發，搭乘高鐵可以直達汕尾，車程亦僅約1.5小時，絕對是周末快閃的新選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合15間汕尾酒店，最平只需人均$58！



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汕尾酒店推介【1】汕尾陸豐福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shanwei Lufeng）

汕尾陸豐福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shanwei Lufeng）於2026年2月全新開幕，坐落於東海大道，鄰近福山媽祖旅遊區。酒店共有127間客房，房間主打現代化設計，配備全景落地窗、萬豪特色睡床、智能客控系統、免費迷你吧等設施。酒店另設室內游泳池、高層景觀餐廳、健身室、洗衣間及免費私人停車場。

汕尾陸豐福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shanwei Lufeng）

房價：人均HK$263起（舒適大床房；包早餐）

地址：陸豐東海街東海大道720號

交通：陸豐南站車程14分鐘

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汕尾酒店推介【2】汕尾海濱大道浩輝希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shanwei Haibin Boulevard）

汕尾海濱大道浩輝希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shanwei Haibin Boulevard）於2025年開幕，坐落於品清湖畔，鄰近紅樹林沙灘及汕尾高鐵站。酒店共有120間客房，房間以海洋藍為主調，均坐擁無敵海景，且配備免費迷你吧及高級用品。酒店同時設有健身室、洗衣間、餐廳及免費停車場。

汕尾海濱大道浩輝希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shanwei Haibin Boulevard）

房價：人均HK$232起（海景大床房）

地址：汕尾城區海濱大道中2638號

交通：汕尾站車程19分鐘

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汕尾酒店推介【3】深汕特別合作區萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Shenshan Special Cooperation Zone）

深汕特別合作區萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Shenshan Special Cooperation Zone）位於深圳市深汕特別合作區，鄰近水底山溫泉及日月湖生態文化旅遊度假區。酒店於2021年開幕，擁有118間客房，房間空間寬敞、設備齊全，配有半開放浴室。酒店同時配備24小時開放的健身室及自助式洗衣房、餐廳、免費停車場等設施。

深汕特別合作區萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Shenshan Special Cooperation Zone）

房價：人均HK$226起（標準大床房）

地址：海豐深汕特別合作區鵝埠鎮創元路與同心路交匯處東部大

交通：鮜門站車程27分鐘

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汕尾酒店推介【4】汕尾海豐萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shanwei Haifeng）

汕尾海豐萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shanwei Haifeng）於2024年開幕，坐落於海城中心區域，毗鄰東維亞粵東總部及海豐影劇院。酒店共有125間客房，房間以時尚簡約風格設計，配有智能房間控制系統及串流媒體服務，部分房型另設浴缸。酒店同時附設健身室、洗衣房、免費停車場及2間餐廳。

汕尾海豐萬怡酒店（Courtyard by Marriott Shanwei Haifeng）

房價：人均HK$208起（怡悦豪華大床房）

地址：海豐海城鎮二環西路皇室1號5棟B座一層101室

交通：汕尾站車程41分鐘

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汕尾酒店推介【5】moosea | 晚雲集·Designer Seascape民宿（Moosea | Wanyunji·Designer Seascape Homestay）

moosea | 晚雲集·Designer Seascape民宿（Moosea | Wanyunji·Designer Seascape Homestay）位於汕尾保利金町灣旅遊度假區內，於2025年開幕，共有16間客房，房間以「慕色」為主題，強調在落日時分入住的居住體驗，大部分客房配有海景落地窗及巨幕浴缸雙床。酒店另設游泳池、健身室、公共浴池、餐廳等設施。

moosea | 晚雲集·Designer Seascape民宿（Moosea | Wanyunji·Designer Seascape Homestay）

房價：人均HK$333起（予禮Collection｜須彌U5超豪海景落地窗+巨幕詫寂大床）

地址：汕尾城區馬宮街道瀚海大道1號保利金町灣親海五棟

交通：汕尾站車程30分鐘

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汕尾酒店推介【6】深汕灣格蘭雲天國際酒店（深汕特別合作區）（Grand Skylight International Hotel Shenshan Bay）

深汕灣格蘭雲天國際酒店（深汕特別合作區）於2023年開幕，位處汕尾海豐的深汕特別合作區，鄰近百安海灘，酒店坐擁深汕灣美景。酒店擁有235間客房及套房，均採用智能房間控制系統，部分房型設有浴缸及海景露台，親子房亦提供兒童玩具、防護設施及梳洗用品。酒店亦擁有室內恆温游泳池、棋牌室、中西餐廳等配套設施。

深汕灣格蘭雲天國際酒店（深汕特別合作區）（Grand Skylight International Hotel Shenshan Bay）

房價：人均HK$238起（高級大床房；包早餐）

地址：海豐鮜門鎮百安路海洋智慧港北區2棟A座、B座

交通：鮜門站車程10分鐘

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汕尾酒店推介【7】汕尾高鐵站濱海公園亞朵酒店（Atour Hotel Binhai Park, Shanwei High-speed Railway Station）

汕尾高鐵站濱海公園亞朵酒店（Atour Hotel Binhai Park, Shanwei High-speed Railway Station）於2023年開幕，位於城區東城大道核心地帶，鄰近海濱街人造沙灘及大鵬山公園等景點。酒店擁有115間客房及套房，提供免費迷你吧、辦公桌、視頻流服務等，親子房另設兒童帳篷、玩具及用品。酒店亦設有健身室、餐廳及免費私人停車場等設施。

汕尾高鐵站濱海公園亞朵酒店（Atour Hotel Binhai Park, Shanwei High-speed Railway Station）

房價：人均HK$186起（高級大床房）

地址：汕尾城區商業街111號

交通：汕尾站車程12分鐘

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汕尾酒店推介【8】汕尾海迪温德姆酒店（Wyndham Shanwei Haifeng）

汕尾海迪温德姆酒店（Wyndham Shanwei Haifeng）於2022年正式開幕，位於海豐龍津河畔。酒店提供286間客房及套房，設施齊全、配套完善，附設大面積景觀窗、浴缸、LCD 電視等，可以額外索取兒童設施及用品。酒店亦擁有空中花園、健身中心、室內游泳池、乾濕蒸房、自助餐廳等設施，房價包含早餐及乾濕汗蒸體驗。

汕尾海迪温德姆酒店（Wyndham Shanwei Haifeng）

房價：人均HK$222起（高級大床房；包早餐、乾濕汗蒸）

地址：海豐附城鎮廣場路1號

交通：汕尾站車程30分鐘

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汕尾酒店推介【9】汕尾保利希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shanwei）

汕尾保利希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shanwei）於2019南開業，坐落於金町灣濱海度假區，鄰近金町灣沙灘。酒店配備288間客房及套房，均設有獨立陽台、洗手間和浴缸，坐擁無敵海景。酒店亦設有健身中心、室內恆温泳池、無邊際游泳池、戶外泳池、小童俱樂部等，更可以到公共海灘進行水上活動！

汕尾保利希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shanwei）

房價：人均HK$321起（豪華大床房）

地址：汕尾城區瀚海大道48號沁海小區48號

交通：汕尾站車程31分鐘

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汕尾酒店推介【10】深汕合作區水底山温泉莊園（Shui Di Shan Hot Springs Manor）

深汕合作區水底山温泉莊園（Shui Di Shan Hot Springs Manor）位於深汕特別合作區的核心區域，鄰近水底山温泉及水底山水樂園。莊園位於山上，與數百畝原生森林公園融合，環境清幽。酒店提供210間房，均配備天然私人溫泉，別墅房型另設私人泳池，最大的別墅可供多達8人入住。酒店提供68個天然温泉浴池、11個特色浸泡區、室外游泳池、SPA、水上樂園、兒童遊樂場等設施。

深汕合作區水底山温泉莊園（Shui Di Shan Hot Springs Manor）

房價：人均HK$724起（香溪美墅大床房／私人溫泉；包早餐、温泉門票）

地址：汕尾赤石鎮明熱公路88號

交通：鮜門站車程38分鐘

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汕尾酒店推介【11】愉森禾院海景公寓（汕尾保利金町灣店）（YSHY Sea View Hotel (Jinding Bay Branch)）

愉森禾院海景公寓（汕尾保利金町灣店）是2024年開幕的民宿，坐落於汕尾金町灣旅遊度假區，鄰近金町灣沙灘、水上歡樂世界及金町灣鯨灣小鎮遊樂園。酒店僅提供25間客房，除了最大的房型外均配備私人露台，最大的房型則設有景觀浴缸，採用海景奶油風超打卡able！

愉森禾院海景公寓（汕尾保利金町灣店）（YSHY Sea View Hotel (Jinding Bay Branch)）

房價：人均HK$起（特惠-享邊際海景雙床房）

地址：廣東省汕尾市區保利金町灣獨秀居5棟05號

交通：汕尾站車程32分鐘

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汕尾酒店推介【12】鷺月島民宿（LUYUE Island）

鷺月島民宿於2023年開幕，位處鳳河河畔旁，鄰近鳳河晚渡桃花源藝術村、汕尾桃花源風景區及赤石市場。酒店保留了四周的自然景觀，提供民宿及營地帳篷各21間，營地帳篷分為戈壁野院營地、草地輕奢營地和湖景竹隱營地三種風格。房間均配備戶外平台、景觀浴缸、電影等設施，最大的房型亦設有私人游泳池，可供4人入住。酒店亦提供水上運動打卡、鳳河晚渡體驗、旅拍、篝火、草地飛盤等服務。

鷺月島民宿（LUYUE Island）

房價：人均HK$442起（又見山獨棟湖景三角屋；包早餐）

地址：海豐赤石鎮131縣52號1棟101號

交通：鮜門站車程20分鐘

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汕尾酒店推介【13】無盡海設計師美宿（汕尾金町灣店）（no more sea hotel）

無盡海設計師美宿（汕尾金町灣店）（no more sea hotel）是於2023年全新開幕的民宿，鄰近金町灣旅遊度假區、沙灘、水上歡樂世界及遊樂園。民宿擁有多間不同風格的房間，均配備音響、極米投影、浴缸泡池、麻將等娛樂設施，坐擁無敵海景，超值得打卡！部分房間亦附設小廚房、客廳及戶外平台，最大的房型更設有私人ktv、燒烤及私人泳池等，可供多達12人入住！

無盡海設計師美宿（汕尾金町灣店）（no more sea hotel）

房價：人均HK$192起（山禾·二線高層海遇·浴缸海景大床房）

地址：汕尾城區馬宮街道金町灣玥海小區1棟001商鋪

交通：汕尾站車程30分鐘

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汕尾酒店推介【14】汕尾Sea Yoo公寓

汕尾Sea Yoo公寓位於三江口景區，擁有豐富的自然資源，鄰近汕尾桃花源風景區、鳳河晚渡桃花源藝術村及赤石市場。酒店僅提供7間房，融入大量木系建築及元素，均配備私人庭院、私人浴室、電影等，最大的房型可供5人入住。酒店亦提供攝影、咖啡館、燭光家宴、浪漫下午茶等服務及設施。

汕尾Sea Yoo公寓

房價：人均HK$357起（花園房楊桃小院）

地址：海豐赤石鎮赤吉公路三江樓村大壩汕尾桃花源風景區

交通：鮜門站車程22分鐘

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汕尾酒店推介【15】深汕·桃花源民宿（Taohuayuan Homestay）

深汕·桃花源民宿（Taohuayuan Homestay）位於汕尾保利金町灣，屬於最整個園區最靠近海邊的公寓，下樓即是沙灘，亦鄰近二馬路小吃街。民宿全部房間均坐擁一線海景，提供超大海景陽台、極米投影儀、天貓精靈、廚房、客廳等。酒店亦擁有無邊際泳池、水上活動、燒烤等設施及體驗。

深汕·桃花源民宿（Taohuayuan Homestay）

房價：人均HK$159起（一線海景特惠房）

地址：汕尾城區汕馬路金町路段南側保利金町灣玥海小區一棟211號

交通：汕尾站車程32分鐘

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