JR PASS玩盡東京近郊　三日任搭唔駛600蚊　一文介紹連行程攻略

隨著香港人來日本旅遊的次數越來越頻繁，是不是已經覺得東京市區沒地方可去了呢？JR東日本鐵道推出「JR東京廣域周遊券（JR Tokyo Wide PASS）」，使用這張JR Pass東京的話不但可以在三日間無限次數搭乘指定範圍內的新幹線列車，甚至連JR東日本全線及大部分私鐵列車也能乘坐！想要前往日光、輕井澤、伊豆等等，離首都區遠一點的地區來趟深度行的旅客一定不能錯過。



除了購買方式、使用方法之外，這次要介紹利用這張票券不能錯過的景點、東京往各地景點車站、轉乘方式與四季的推薦行程等徹底利用這張東京廣域周遊券的超值票券。

關於JR東京廣域周遊券（JR Tokyo Wide PASS）

東京廣域周遊券是JR東日本旅客鐵道株式會社（簡稱為JR東日本鐵道）以外國旅客為對象所推出的交通票券，12歲以上成人一張是10,180日圓，6歲～11歲兒童則是5,090日圓。適用範圍涵蓋東京市區，以及群馬、枥木、埼玉、茨城、山梨、神奈川、千葉等縣市。使用後可以連續3日間不限次數乘坐區域內的JR新幹線、特快列車等普通車的指定、自由席，還有JR東日本全線及其他縣市內的部分私營鐵路也包含在使用範圍內。對於想要去上述縣市內觀光景點的外國旅客來說是一張方便又省錢的交通券。

JR東京廣域周遊券的價格、使用範圍如何？

【東京廣域周遊券價格】

12歲以上成人：10,180日圓

6歲～11歲兒童：5,090日圓



【東京廣域周遊券可乘坐地區範圍（參考地圖）】

■JR東日本鐵道、新幹線全線普通車次指定席、自由席

■東京單軌電車

■伊豆急行線全線

■富士急行線全線

■上信電鐵全線

■埼玉新都市交通（新穿梭）（大宮～鐵道博物館）

■東京臨海高速鐵道線全線

■JR東日本線與東武鐵道線相互過軌的「日光號」、「SPACIA日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA鬼怒川號」之特快普通車廂指定席

■東武鐵道線下今市～東武日光、鬼怒川溫泉的普通線（含快速列車） ※無法搭乘以東武鐵道線為起訖站的特快列車。出發站或目的站其中之一為JR線車站時，方可使用JR東京廣域周遊券搭乘東武鐵道。



【搭乘注意事項】

■JR東京廣域周遊券無法用於東海道新幹線。（因東海道新幹線是由其他鐵路公司營運行駛）

■乘坐列車前往不在「可以使用區域」的地區時，需另行支付規定的運費及其他費用。

■不可乘坐「隼（Hayabusa）」號、「小町（Komachi）」號及GranClass（特等）車廂。如乘坐此等列車或車廂，須支付特快列車費用及GranClass車廂費用。

■乘坐富士急行線裡運行的「富士山特急」「富士山View特急」的1號車廂或「富士登山電車」時，均須另行支付費用。

■上車或下車車站非為JR線車站之東武互通直達特急，無法使用。

■GALA湯澤（臨時）站僅於冬季～春季期間對外開放。



相關文章：日本自由行必備6款超實用APP 交通Wifi購物翻譯行程規劃不再煩惱👇👇👇

+ 35

該怎麼買JR東京廣域周遊券？

方法1：

於 Klook 預訂，到達日本後於上野站JR 東日本旅行服務中心 WAmazing 自動售票機憑二維碼換領。

方法2：

於JR東日本網路訂票系統購買，抵達日本後在取票日期當日至購票時選擇的取票窗口出示護照正本、取票。

方法3：

直接至JR東京廣域周遊券的銷售點出示護照正本購買。若使用護照讀取功能指定席售票機購票時，需持有附IC磁卡的護照（正本）。核對使用資格等相關資訊無誤，即可購買並取得周遊券。

可現場購買／領取預約周遊券的銷售點如下：

【購買注意事項】

■限持有非日本護照的遊客購買、使用。

■僅限購票護照的持有者本人使用。購票及使用時請隨身攜帶護照正本，予以工作人員確認。

■一本護照僅能購買一張同一乘車期限的周遊券，若須使用一本護照購買多張，乘車期限必須完全錯開。

■有效開始日期購買後無法變更，請於購票時再三確認票券的使用期限。

■僅限在有效期間內且未使用的周遊券可以退款。退款必須至JR東京廣域周遊券銷售點（部分地點除外）辦理。

■指定席車票發行後，若超過該列車的發車時刻，即使未使用也恕不受理退款。

■周遊券遺失、遭竊恕不補發，若需使用還請重新購買。



相關文章：御宅、達人、違和感 全源於日本！常見日文漢字教學👇👇👇

+ 28

JR東京廣域周遊券範圍景點介紹，從東京出發來個小旅行吧！

枥木－日光東照宮、中禪寺湖、華嚴瀑布

坐新幹線從東京出發乘到日光大約1小時40分鐘，這裡最有名的景點就是被聯合國教科文組織登錄在世界遺產裡的日光東照宮。日光東照宮是日本全國東照宮的本社，其中必看的文物就屬社內的裝潢雕刻，例如象徵和平的「眠貓」，還有像是「論語三猿」、「許由洗耳」、「竹林七賢」等等的中國典故雕刻。

位於奧日光的中禪寺湖在秋季10月中旬後，會有許多人從日本各地前來欣賞湖畔四周的楓葉，一整片的楓紅美景非常絢麗，而源於中禪寺湖的華嚴瀑布是日本三大名瀑布之一，傾洩而下水流氣勢磅礡，值得一看。

茨城－偕樂園、茨城國營常陸海濱公園

位於茨城縣水戶市的偕樂園是日本相當有名的人造日式庭園，和石川縣金澤市的兼六園、岡山縣岡山市的後樂園並稱為日本三大名園。園內種植大片的梅林，每年2月下旬至3月下旬會進入梅花季，素雅的梅花一同綻放的景色非常美麗。

面積約兩百公頃的茨城國營常陸海濱公園是喜愛賞花的人必去的景點之一，無倫何時前往都有盛開的花群迎接，尤其是春夏之交粉蝶花海盛開的景象，每年都吸引了大量遊客。

［春］水仙、鬱金香、粉蝶花、虞美人等

［夏］薰衣草、百日草、雛菊、向日葵等

［秋］蒲葦、紅地膚草、波斯菊、濱菊等

［冬］金盞花、紅葉、梅花、蠟梅等



山梨／靜岡－富士山、河口湖

日本最家喻戶曉的景點－富士山，無論是夏季登山或是其周圍富士五湖地區都是熱門景點。有些遊客會前來位於富士山半山腰的富士山五合目，享受日本聖山的清新自然，而攀登富士山的起點也都是從五合目開始。

景點方面大家最常去的就是河口湖，除了在湖畔欣賞富士山之外，也可以在這裡泡泡溫泉、搭乘天上山公園纜車從觀景台俯視河口湖，4月中到5月底還有富士芝櫻季，可以欣賞綴有櫻花妝點的富士山景。坐落在富士山腳的御殿場OUTLET及富士急樂園也相當受到外國旅客的歡迎，想要體驗在富士山旁盡情尖叫，或是盡情購物血拼的遊客都能滿足。

靜岡－熱海溫泉、伊豆

「JR東京廣域周遊券」能使用的最遠範圍南至靜岡縣的伊豆半島地區，海岸線自然景觀相當壯麗。沿著海岸線坐落許多溫泉勝地，據說德川家康也非常喜歡到熱海溫泉泡湯。除此之外，2月下旬開始當地的河津櫻會逐漸成熟，大概在3月中會進入滿開，當地會舉辦河津櫻花祭，沿道綻放的美麗櫻花吸引了各地旅客前來欣賞。

而且伊豆地區距離東京搭乘新幹線只要2~3個小時左右即可抵達，無論是賞花、泡湯、看海、觀景，可對應季節選擇不同行程前來伊豆旅遊，吸引許多從關東來訪的遊客。

長野－輕井澤

氣候比東京涼爽的輕井澤，是日本知名的避暑勝地，有許多人會在此購置別墅渡假使用。由於這裡風光明媚、氣候宜人，很多人喜歡來這裡租單車，一邊享受微風吹拂，一邊吸收森林芬多精。輕井澤車站周邊的舊輕井澤銀座商店街，有非常多特產小店，其中果醬專賣店更是鱗次櫛比，台灣人來這都一定要帶個幾罐回家。

距離車站約15分鐘車程的星野度假村，溫泉、美食、森林、建築應有盡有，適合想要親近自然文化的旅客。另外距車站不到10分鐘車程的雲場池是輕井澤必看的景點之一，無論是綠意盎然的夏日、楓紅爭豔的秋季，湖光反射的美景令人難忘。周邊還有輕井澤王子OUTLET，從高價名牌到折扣換季商品，喜歡逛街的人也能獲得滿足。

這裡也設有許多滑雪場，即使冬天來也別有一番樂趣。從東京坐新幹線只要一個小時車程的輕井澤，由於地緣近、風景美、機能齊全等等原因在國內外都是相當有人氣的景點。

新潟－越後湯澤

位於新潟的越後湯澤是「JR東京廣域周遊券」為了讓更多旅客能到這裡享受滑雪的樂趣，在冬季期間限定增加的乘坐範圍。其中最大的雪場就是GALA湯澤，場內有不同難度的滑雪道，可以慢慢磨練自己的滑雪技術。在這裡也提供雪具、雪衣、雪鞋、防風鏡等等的滑雪工具租借服務，還有開設滑雪課，即使是初心者也能安心前來。

從東京前往大約需要75分鐘，若是每年的11月至5月之間有要前往日本的旅客，不彷抽一天來這裡嘗試看看滑雪的樂趣。

※「GALA湯澤」車站僅限冬季及春季營業。



另外越後湯澤車站內的商店街就有販賣有名的新潟南魚沼米及其他當地特產，可以在這裡一次買齊手信。商場內還有開設有趣的清酒博物館，設有一百多種清酒可以品嘗，酒饕千萬不能錯過。

相關文章：日本泡溫泉必知12個規矩 池中不可洗面帶手機 有紋身都有方法浸👇👇👇

+ 33

從東京前往各觀光地主要車站單程交通資訊一覽（2022年資訊）

以下是未持有任何交通票券搭乘「JR東京廣域周遊券」範圍內列車的價格，由此可見使用「JR東京廣域周遊券」的話會有多划算！

※以上價格皆為大人、單程、自由席票價。部分僅供指定席。

※本文提供乘車路線、時間、金額僅供參考，實際情況與費用可能會因班次、座位類型或其他因素而有所異動。



JR東京廣域周遊券可去的四季推薦行程

【春】茨城&伊豆－賞花觀海三天兩夜行

★三日總計交通費：17,399日圓／使用JR廣域周遊券省下金額：7,219日圓

【Day1】東京車站搭JR宇都宮線至「水戶」車站（交通時間約1小時20分鐘）→茨城偕樂園賞梅一日遊→返回東京

＊交通支出：JR常磐線特急來回7,780日圓

【Day2】東京車站搭踊子號至「河津」站（車程約2小時36分鐘）→伊豆河津櫻花祭賞櫻→夜宿伊豆高原溫泉旅館

＊交通支出：踊子號5,800日圓

【Day3】河津車站搭伊豆急行線至「城ヶ崎海岸」站（車程約32～38分鐘）→城崎海岸欣賞海岸美景→城ヶ崎海岸站搭伊東急行線連通JR伊東線至「熱海」站，再轉乘JR上野東京線返回東京（交通時間約2小時44分鐘）

＊交通支出：伊豆急行線922日圓＋回程2,897日圓

【夏】富士山&日光－日本聖山兩天一夜+世界遺產巡禮一日遊

★三日總計交通費：16,520日圓／使用JR廣域周遊券省下金額：6,340日圓

【Day1】新宿站搭富士回遊直達「富士山」站（交通時間1小時53分鐘）→攀登富士山→夜宿富士山小屋（務必提早預約）

＊交通支出：富士回遊4,000日圓

【Day2】富士山「御來光」日出、下山→富士山站搭富士急行線至「河口湖」站（車程5分鐘）→河口湖周邊景點遊覽觀光→河口湖站搭富士回遊回新宿（交通時間1小時55分鐘）

＊交通支出：富士急行線230日圓＋富士回遊4,130日圓

【Day3】新宿站搭乘JR日光號直達「東武日光」站（車程約2小時）→日光東照宮、輪王寺等世界遺產巡禮一日遊→返回新宿

＊交通支出：JR日光號來回8,160日圓

【秋】輕井澤&日光－飽覽楓景自然輕井澤兩天一夜+日光一日遊

★三日總計交通費：22,340日圓／使用JR廣域周遊券省下金額：12,160日圓

【Day1】東京車站搭JR北陸新幹線直達「輕井澤」站（車程約1小時12分鐘）→租借自行車遊覽輕井澤森林風光、雲場池賞楓→夜宿輕井澤地區飯店

＊交通支出：北陸新幹線5,490日圓

【Day2】舊輕井澤銀座商店街、王子OUTLET→輕井澤車站搭乘JR北陸新幹線返回「東京」站（車程約1小時12分鐘）

＊交通支出：北陸新幹線5,490日圓

【Day3】東京車站搭東北新幹線至「宇都宮」站，轉乘JR日光線至「日光」站（交通時間約1小時49分鐘）→奧日光中禪寺湖賞楓、華嚴瀑布觀景→日光站搭JR日光線至「宇都宮」站，轉乘搭東北新幹線返回東京（交通時間約2小時）

＊交通支出：東北新幹線＋JR宇都宮線來回11,360日圓

【冬】越後湯澤&熱海－GALA湯澤雪場二日遊+熱海溫泉泡湯

★三日總計交通費：21,560日圓／使用JR廣域周遊券省下金額：11,380日圓

【Day1】東京車站搭JR上越新幹線至「GALA湯澤」站（車程約1小時15分鐘）→GALA湯澤雪場滑雪→夜宿越後湯澤地區飯店

＊交通支出：上越新幹線7,220日圓

【Day2】GALA湯澤雪場→越後湯澤車站清酒博物館→越後湯澤站搭JR上越新幹線返回東京（交通時間約1小時20分鐘）

＊交通支出：上越新幹線7,220日圓

【Day3】東京車站搭乘JR踊子號至「熱海」站（車程約1小時20分鐘）→熱海溫泉區放鬆身心→搭乘踊子號返回東京（車程約1小時20分鐘）

＊交通支出：踊子號來回7,120日圓

※以上價格、路線、車次等乘車資訊僅供參考，可能會與實際情形有所出入，詳細最新情報請以現場及JR東日本公司為主。



【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

日光旅遊景點18選！觀光、美食、飯店住宿、購物、交通全攻略

2022東京近郊「國營常陸海濱公園」必看粉蝶花！漫步海天一線藍色山丘吧～