東京Outlet推介｜近郊10間更平更好逛！靜岡御殿場／埼玉深谷花園

撰文：何以諾
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東京Outlet推介！地點包含東京、千葉、埼玉、茨城及神奈川等，都是日本人口最高的地區，亦是商場、Outlet的集中地，雲集各個品牌與產品。《香港01》「好食玩飛」記者整合關東以及周邊近郊地區10間值得到訪的Outlet資料，為去東京瘋狂購物作好準備！

此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有東京高評分酒店推介大阪酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介福岡酒店推介沖繩酒店推介札幌酒店推介名古屋酒店推介熊本酒店推介輕井澤酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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Aeon Lake Town Outlet（圖片來源： AEON REIT Investment Corporation）

關東+近郊Outlet10大推介！東京出發

關東地區之中，最著名的城市非東京都莫屬。東京市中心雖名店林立，但物價普遍稍高，預算有限又想盡情購物的朋友，可以到Outlet逛逛。除東京之外，關東其他縣市皆有Outlet，大家可以「邊逛邊買」，不用逗留在東京時才能夠找得心頭好。另外，想要慳得更多，兌換日圓方式也是關鍵，可以參考👉日圓兌換｜日圓又創新低！遊日6大方法唱Yen　2個方法抵過找換店

關東地區各縣一覽（圖片來源：日本環境省）

東京+近郊Outlet【1】東京 南町田 Grandberry Park

南町田Grandberry Park是關東地區佔地最廣的複合式商場，佔地約53,000平方米，達5個東京巨蛋般大！這座巨型購物中心裡，不但有超過240間商店、公園，亦有運動場與一座以史諾比為主題的博物館。不論在館內、館外，大家亦能夠在商場多處找到史諾比、胡士托、查理布朗等角色，喜歡史諾比的朋友必定要將這裡列入行程清單。

南町田 Grandberry Park

地址：東京都町田市鶴間3-4-1
營業時間：10:00 - 22:00（商場範圍）
官方網站：https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/tw/

東京Outlet推介【2】埼玉 深谷花園PREMIUM OUTLETS

日本近郊地區的千葉縣、埼玉縣、靜岡縣，有多個人氣Outlet，都是遊客的熱門購物地。最近，埼玉縣在2022年更有全新大型Outlet「深谷花園PREMIUM OUTLETS」進駐，不但有逾140個品牌，連餐飲、主題樂園、限定商品都有，由新宿出發只需約1小時車程，絕對可以一條龍食玩買到盡興！

埼玉——2022年10月全新Outlet開幕地點及詳情可入以下連結：

東京近郊全新Outlet開幕！逾140品牌進駐、仲有人氣餐廳+主題樂園

東京Outlet推介【3】埼玉 Aeon Lake Town Outlet

位於湖畔的Aeon Lake Town Outlet採用半開放式設計，無阻大家於雨天購物的心情，而大家於天色好的日子則可以一邊享受陽光，一邊逛街。除了多間日本與海外品牌開設的商店，場內亦有多座玩味重的有趣藝術品，讓大家打卡留念。

Aeon Lake Town Outlet

地址：越谷市レイクタウン　4丁目1番地1
營業時間：10:00 - 20:00
官方網站：https://laketown-outlet.jp/

東京Outlet推介【4】靜岡 御殿場 PREMIUM OUTLETS

雲集超過290個品牌的御殿場 PREMIUM OUTLETS位於靜岡。別讓它的位置把您嚇倒，御殿場有巴士前往羽田機場，讓您購物後直接到機場辦理登機。

因御殿場鄰近富士山，場內有不少商品均販售以富士山為主題的商品，包括衣服、糖果及茶葉等，大家亦可以在場內的遊樂場一邊騎著木馬，一邊觀賞富士山。

御殿場 PREMIUM OUTLETS

地址：静岡縣御殿場市深澤1312
營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/gotemba/

東京Outlet推介【5】千葉 三井 OUTLET PARK 木更津

三井 OUTLET PARK 木更津號稱全日本最大規模Outlet，設有超過300間商舖。Outlet設有往返東京的巴士路線，惟車程較長及容易遇上塞車，大家宜在出發前計算好時間。若想減少開支，大家可以購買包含車票及折扣券的套票。

三井 OUTLET PARK 木更津

地址：千葉縣木更津市金田東3-1-1
營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/tw/

東京Outlet推介【6】千葉 酒酒井 Premium Outlets

鄰近成田機場的酒酒井 Premium Outlets採用歐、美洲風格設計。場內有220間來自環球多國的品牌，包括連鎖服裝店EDWIN、PUMA與GAP；日系品牌Agnes B. Voyage、earth music & ecology及BEAMS，商品售價普遍較市中心的低。

由這裡搭乘巴士前往成田機場僅需10-15分鐘，適合作為旅程的最後一站，血拼後便能直接乘飛機回家。

酒酒井 Premium Outlets

地址：千葉縣印旛郡酒々井町飯積2-4-1
營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/

東京Outlet推介【7】千葉 三井 OUTLET PARK 幕張

三井 OUTLET PARK 幕張處於東京市中心及成田機場之間，由兩地乘搭火車，分別僅要約30及40分鐘既可抵達。Outlet 於2015年進行了翻新工程，增加了女性時裝品牌店舖。各位女士可以到訪M's COLLECTION、Leilian及23ku等女服店找尋心頭好。

三井 OUTLET PARK 幕張

地址：千葉縣千葉市美濱區日比野2-6-1
營業時間：10:00 - 21:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/tw/

東京Outlet推介【8】神奈川 酒酒井 Premium Outlets

橫濱是關東知名旅遊目的地，亦是港人熱愛的購物勝地！處於根岸灣畔的三井Outlet Park橫濱是關東少有具備大海景的Outlet。Outlet旁邊更設有遊艇碼頭，讓大家出海遊覽後直接購物。

除了服裝及鞋店、供應各國菜式的餐廳，場內更設有適合小孩子的Lego專門店。這間Outlet旁邊更有關東新地標——全球首個Uniqlo Park，大家可以在根岸灣盡情購買服飾。

酒酒井 Premium Outlets

地址：神奈川縣横濱市金澤區白帆 5-2
營業時間：10:00 - 21:00
官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/

東京Outlet推介【9】長野 輕井澤王子購物廣場

位於輕井澤站毗鄰的輕井澤王子購物廣場景色秀美，場內有湖泊、草坪，讓大家在優美的環境下輕鬆購物。廣場的交通方便，能夠直接從東京或富山直接乘搭北陸新幹綫前往，在輕井澤站下車後，步行2分鐘便能夠抵達。

輕井澤王子購物廣場

地址：長野縣輕井澤町輕井澤
營業時間：10:00 - 19:00
官方網站：https://www.karuizawa-psp.jp/shopguide/index/?category=8#shop_list

東京Outlet推介【10】茨城 AMI PREMIUM OUTLETS

AMI PREMIUM OUTLETS座落於茨城縣著名景點牛久大佛之附近，參觀大佛前或離開景點後，可以到這座OUTLET購物。這裡位於首都圈中央連絡自動車道（高速公路）的旁邊，有多個停車場，方便「自駕遊」的朋友補給、中途休息充充電。

AMI PREMIUM OUTLETS

地址：茨城縣稻敷郡阿見町よしわら4-1-1
營業時間：10:00 - 20:00
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/

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東京、關東近郊Outlet主要在哪幾個城市？

主要在東京、千葉、埼玉、茨城及神奈川等縣。

東京、關東近郊Outlet有2022年才開幕嗎？

有，是位於埼玉縣的Outlet。

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