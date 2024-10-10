深圳好去處｜深圳地鐵直達逾50熱門商場　附地鐵站名出入口路線圖

撰文：程朗天
出版：更新：

香港人去深圳坐地鐵攻略、逛大商場指南！搭乘深圳地鐵，可直接到達深圳逾50個大商場，不用怕太陽曬。為方便大家，《香港01》「好食玩飛」記者整合了直達50個深圳熱門商場的地鐵路線圖，附上地鐵站名及出入口，更加插了相關商場的遊玩攻略。即睇各大商場的交通資訊！

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位於深圳地鐵10號綫沿綫的深業上城（圖片來源：小紅書）
深圳萬象天地（圖片來源︰小紅書@Alexander Huang）

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深圳地鐵直達50大熱門商場

每逢假日，不少香港人皆選擇到深圳消費食買玩。深圳不少熱門商場，包括皇庭廣場、Coco Park卓悅中心、領展中心城等，因臨近口岸、坐兩個站地鐵已經能抵達、駁通地下街、餐廳雲集而相當受歡迎！第一次上深圳玩的朋友，可以先到萬象天地、壹方天地、金光華等交通便利的商場。

深圳部份交通便利且受歡迎的商場：

金光華廣場：中檔商場，有主流餐廳及店舖。
KK mall：中檔商場，有主流餐廳、blt精品超市、Nitori日本家品店。
萬象城：高檔商場，有Ole超市，地鐵通道有幾間咖啡、蛋糕店。
One Avenue卓悅中心：福田最大商場，有Ole超市。

至於深圳地鐵可直接到達哪些大商場，大家不妨參考以下附出站名稱及出入口指示的地鐵圖，方便大家逛街。

▼深圳地鐵沿綫商場圖▼

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深圳地鐵【1號線】（由羅湖站出發近至遠排列）

金光華廣場｜國貿站｜A出口
佳寧娜廣場｜國貿站｜A出口
1234space｜老街站｜H出口
深圳萬象城｜大劇院站｜F出口
KK Mall京基百納空間｜大劇院站｜B出口
新城市廣場｜科學館站｜F出口
世紀匯廣場｜華強路站｜B出口
中航城君尚購物中心｜華強路站｜B出口
One Avenue卓悅中心｜崗廈站｜B出口
連城新天地｜會展中心站｜B出口
領展中心城｜會展中心站｜B出口
皇庭廣場｜會展中心站｜C出口
購物公園｜購物公園站｜B出口
星河Coco Park｜購物公園站｜C出口
平安金融中心PAFC Mall｜購物公園站｜D出口
益田假日廣場｜世界之窗站｜B3出口
萬象天地｜高新園站｜A出口
壹方城｜寶安中心站｜F出口
大仟里｜坪洲站｜A出口
寶安天虹購物中心｜西鄉站｜A出口

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深圳地鐵1號線連接羅湖口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往羅湖口岸的方法，可以參閱以下文章：

羅湖口岸開放時間+交通方法！1招教你慳車費＋免費巴士直達景點Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店折扣優惠｜附教學

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深圳地鐵【2號線】（由蓮塘站出發近至遠排列）

羅湖萬象城｜大劇院站｜F出口
KKmall｜大劇院站｜F出口
Octpark歡樂時光｜僑香站｜D出口
深圳灣睿印Rail In｜紅樹灣南站｜A出口
後海匯｜後海站｜A出口
海岸城購物中心｜後海站｜E2出口
深圳灣萬象城｜後海站｜G出口
深圳灣1號•灣匯｜登良站｜A出口
寶能all city｜海月站｜B出口
匯港購物中心｜海上世界｜B出口

深圳地鐵2號線連接蓮塘口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往蓮塘口岸的方法，可以參閱以下文章：

蓮塘口岸好去處6推介｜免費巴士去Outlet／東湖公園野餐/ 新商場

深圳地鐵【3號線】（由雙龍站出發近至遠排列）

東部星悅天地｜丹竹頭站｜B出口
有吉佳兆業廣場｜木棉灣站｜B1／B2出口
IBC MALL｜水貝站｜A出口
平安金融中心PAFC Mall｜購物公園站｜D出口
星河Coco Park｜購物公園站｜E出口

COCO Park相關遊玩攻略︰深圳福田人氣商場COCO Park！實探太空酒館+巨型蛋撻一站式支付

深圳地鐵【4號線】（由牛湖站出發近至遠排列）

觀瀾湖新城MH Mall｜觀瀾湖站｜C出口
百佳華Max City｜觀瀾站｜A出口
AT Mall上塘薈｜上塘站｜A1出口
紅山九六七九｜紅山站｜D2出口
繽果空間｜深圳北站｜A出口
卓悅匯購物中心｜上梅林站｜K出口
領展中心城｜會展中心站｜B出口
連城新天地｜會展中心站｜B出口
皇庭廣場｜會展中心站｜C出口

深圳地鐵4號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

福田口岸交通4種方法＋開放時間！轉巴士北上免費 車費低至$10

深圳地鐵【5號線】（由黃貝嶺站出發近至遠排列）

深圳布吉萬象城｜百鴿籠站｜C出口
繽果空間｜深圳北站｜A出口
塘朗城｜塘朗站｜A／B出口
寶能環球匯｜塘朗站｜D出口
深圳益田假日里｜大學城站｜D出口
勤誠達K+廣場｜洪浪北站｜A出口
π Mall中洲購物中心｜靈芝站｜C1出口
壹方城｜寶安中心站｜F出口
萬象前海｜桂灣站｜A出口

深圳地鐵【6號線】（由松崗站出發近至遠排列）

藍鯨世界｜鳳凰城站｜A出口
萬達廣場｜鳳凰城站｜C出口
光明N次方公園｜長圳站｜A出口
紅山六九七九｜紅山站｜D2出口
繽果空間｜深圳北站｜A出口
新城市廣場｜科學館站｜F出口

深圳地鐵【7號線】（由太安站出發近至遠排列）

萬象食家｜笋崗站｜A出口
深鐵匯坊｜深鐵置業大廈｜車公廟站｜E出口

深圳地鐵7號線連接皇崗口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往皇崗口岸的方法，可以參閱以下文章：

皇崗口岸交通方法｜24小時過關巴士時間＋¥3夜間接駁巴士乘車教學

深圳地鐵【9號線】（由文錦站出發近至遠排列）

卓悅匯購物中心｜上梅林站｜K出口
綠景佐鄰虹灣購物中心｜梅景站｜A出口
深鐵匯坊｜深鐵置業大廈｜車公廟站｜E出口
中洲灣C Future City｜下沙站｜B出口
KK One京基濱河時代廣場｜下沙站｜B出口
深圳灣睿印Rail In｜紅樹灣南站｜A出口

睿印相關遊玩攻略︰深圳好去處｜商場睿印3大打卡亮點　地鐵3線可達近地鐵紅樹灣南站

深圳地鐵9號線連接文錦渡口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往文錦渡口岸的方法，可以參閱以下文章：

文錦渡口岸交通+過關時間｜跨境巴士「文錦渡快線」套票每程平$5

深圳地鐵【10號線】（由福田口岸站出發近至遠排列）

One Avenue卓悅中心｜崗廈站｜B出口
深業上城｜冬瓜嶺站｜E出口
星河World Coco Park｜雅寶站｜C2出口

深業上城相關遊玩攻略︰深圳商場｜深業上城推港人專屬優惠！親子樂園/法國生蠔/素食café

深圳地鐵10號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

福田口岸交通4種方法＋開放時間！轉巴士北上免費 車費低至$10

深圳地鐵【11號線】（由崗廈站出發近至遠排列）

深圳灣睿印Rail In｜紅樹灣南站｜A出口
後海匯｜後海站｜A出口
海岸城購物中心｜後海站｜E2出口
深圳灣萬象城｜後海站｜G出口

萬象城相關遊玩攻略︰深圳南山免費巴士遊玩攻略　途經熱門商場景點　附港人領優惠詳情

深圳地鐵【12號線】（由海上田園東站出發近至遠排列）

來福士廣場｜南油站｜E出口
匯港購物中心｜海上世界站｜D出口
K11 ECOAST｜太子灣站｜C出口

深圳地鐵【14號線】

坪山萬象城｜坪山廣場站（2025年開業）

深圳地鐵【16號線】（由田心站出發近至遠排列）

仁恆夢中心｜愉園站｜C出口
大運天地｜大運中心站｜C、D出口

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