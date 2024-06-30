峇里島新酒店10間推介人均$272！原林度假Villas/直達海灘/做SPA

峇里島新酒店10間推介2024｜峇里島主打陽光與海灘，是近年慢活旅遊首選，更是不少人夢想的度假天堂。《香港01》「好食玩飛」記者精選10間峇里島酒店和度假村，獨具特色的叢林樹屋，400平方米起的別墅，無敵海景套房，還有水療按摩等讓你放鬆身心，人均HKD$272起！



峇里島新酒店10大推介2024

峇里島新酒店推介【1】The Meru Sanur

The Meru Sanur是今年新開幕的五星級酒店，位於Sanur海灘附近，從酒店房間可以觀賞到美麗的Sanur海景。酒店的位置亦十分便利，萊茵海灘酒店SPA、Bali Beach Golf Course和勒邁耶博物館均可步行抵達。酒店的裝潢設計感十足，將峇里島傳統文化與現代設計，走進酒店大堂彷似走進藝術館一般，房間融入了柔和的木質元素，打造舒適溫馨的度假風。

The Meru Sanur

房價：人均HKD$970起

地址：JI. Hang Tuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227, Indonesia

The Meru Sanur搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

峇里島新酒店推介【2】阿納加塔丹絨貝諾瓦酒店（Anagata Tanjung Benoa Bali）

阿納加塔丹絨貝諾瓦酒店是於2023年底開業的五星級酒店，是峇里島新開幕酒店之一。酒店最大的賣點是其戶外泳池，寬敞的泳池加上園林設計，開闊之餘又與自然融合，在日落時可以躺在日光浴床上靜靜地享受黃昏餘光照到身上暖洋洋的舒適感覺。

另外，酒店位置十分便利，位於Telaga Waja海灘附近，步行便可以到達，還可以在Telaga Waja海灘欣賞水天一色的美麗景致和享受一系列的水上活動。由於酒店新開業，所以選擇該酒店的人不多，大家可以在此度過一個寧靜悠閒的假日時光。

阿納加塔丹絨貝諾瓦酒店（Anagata Tanjung Benoa Bali）

房價：人均HKD$475起

地址：Jalan Telaga Waja No.5, Tanjung Benoa, Kuta Selatan Badung , Bali 80361, Indonesia

阿納加塔丹絨貝諾瓦酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

峇里島新酒店推介【3】峇里島希爾頓烏瑪納LXR酒店及度假村（Umana Bali, LXR Hotels & Resorts by Hilton）

峇里島希爾頓烏瑪納LXR酒店及度假村於2022年開幕，並在2023年翻新，因此酒店所有設施和配套均十分整潔。酒店坐落在石灰岩懸崖之上，毗鄰Melasti海灘，可以直達海灘，而且在房間內還可以看到壯麗的海景和日落景致。

另外該酒店距離峇里國際機場只約35分鐘車程，出行便利。每間別墅的面積從403平方米起，配有獨立的私人無邊泳池和露天熱水魚缸；三卧室的烏瑪納泳池別墅佔地 1,200平方米，設有獨立的娛樂和水療室，是多代家庭的度假勝地。

峇里島希爾頓烏瑪納LXR酒店及度假村（Umana Bali, LXR Hotels & Resorts by Hilton）

房價：人均HKD$2500起

地址：Jl. Melasti Kelod, Uluwatu, Bali 80364, Indonesia

峇里島希爾頓烏瑪納LXR酒店及度假村搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

峇里島新酒店推介【4】峇里島普拉瑪納體驗瓦坎達度假村（TheWakanda Resort A Pramana Experience）

峇里島普拉瑪納體驗瓦坎達度假村於2021年開幕，位於峇里島原林度假勝地烏布 (Ubud)，總共只有23間客房，主打遠離塵囂的度假體驗，度假村在稻田和瑜伽密集區，附近還有景色優美的Summpan瀑布，適合想來放鬆身心的旅客。度假村內有印尼料理和西餐廳，還有Bamboo Pool Bar池畔酒吧，住客還可以預訂度假村內的Spa和美容服務，不論美食還是玩樂放鬆，這個度假村都能滿足你。

峇里島普拉瑪納體驗瓦坎達度假村（TheWakanda Resort A Pramana Experience）

房價：人均HKD$425起

地址：Jl. Subak Gunungsari, Banjar Sumampan, Kemenuh, Sukawati, Gianyar Regency, Bali 80582, Indonesia

峇里島普拉瑪納體驗瓦坎達度假村搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

峇里島新酒店推介【5】瑪瑪卡奧沃洛酒店（Mamaka by Ovolo）

瑪瑪卡奧沃洛酒店是在2021年開幕的四星級酒店，位於峇里島著名旅遊區庫塔海灘附近。交通十分便利，距離國際機場僅僅需要15分鐘的車程，另外只需要步行就可到庫塔廣場、Beachwalk 購物中心和 Discovery 購物中心，讓大家除了可以享受悠閒假日之餘亦能盡情血拼購物。酒店還有戶外泳池和SPA，大家可以在泳池揮灑汗水後到SPA放鬆身心。

瑪瑪卡奧沃洛酒店（Mamaka by Ovolo）

房價：人均HKD$272起

地址：Jl. Pantai Kuta No.32, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

瑪瑪卡奧沃洛酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

峇里島新酒店推介【6】蒼古卡利別墅（The Cali Villas Canggu）

蒼古卡利別墅於2022年開幕，整體走棕櫚泉度假風格，採用夢幻粉色系來設計，利用白色粉磚搭配粉綠色的大門，牆邊種了一排仙人掌，是該酒店的打卡熱點。酒店內還有一個附有花園的室外泳池，還有一個設備齊全的公共廚房，讓大家可以在度假時偶爾下廚增添趣味。另外酒店附近就是蒼古海灘，大家隨時可以步行至蒼古海灘欣賞美麗的海景。

蒼古卡利別墅（The Cali Villas Canggu）

房價：人均HKD$1012起

地址：Jl. Nelayan No.36e, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

蒼古卡利別墅搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Booking.com

峇里島新酒店推介【7】峇里島阿迪瓦娜蘇維塔（Adiwana Suweta）

峇里島阿迪瓦娜蘇維塔是一間於2021年開幕的四星級酒店和度假村，位於峇里島原林度假勝地烏布 (Ubud)。這間酒店的特色是一間隱藏在天然熱帶雨林中的度假村，整體設計採用當地藝術設計。酒店共有35間客房，每間客房都十分寬敞，且有私人泳池別墅套房選擇。度假村內還有一個無邊際泳池，池畔酒吧和Spa中心，還有空中涼亭讓住客做瑜伽運動，大家可置身大自然之中放鬆身心。

峇里島阿迪瓦娜蘇維塔（Adiwana Suweta）

房價：人均HKD$474起

地址：Jl. Suweta, Bentuyung Sakti, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia

峇里島阿迪瓦娜蘇維塔搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

峇里島新酒店推介【8】Kalia Bingin

Kalia Bingin於2022年開幕，有別於其他酒店和度假村，這大概是一間「不太親民」的酒店，因為它明文規定「只限成人」(Adult only) 入住，不允許小孩入住。這條明文規定的原因是希望給予成人住客寧靜的度假享受，所以十分適合夫妻或情侶入住。附近的Bingin海灘除了可以欣賞到印度洋的風光外，在退潮後，可沿著暴露在外的珊瑚段散步感受浪漫氣氛。

Kalia Bingin

房價：人均HKD$520起

地址：Jalan Buana Sari, Gang Robinhood II, n° 1, Bingin, Bali 80361, Indonesia

Kalia Bingin搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Booking.com

峇里島新酒店推介【9】倉古拉瑞瑟夫1785酒店（La Reserve 1785 Canggu Beach）

倉古拉瑞瑟夫1785酒店於2022年開幕，是法國著名古董收藏家Mademoiselle Henriette Reboul 於1936年收購的物業，因此酒店的設計風格主打17世紀法式風格，歐式古董家具令人感覺置身歐洲。酒店共有13間不同風格的客房，一些客房有獨立陽台，另一些客房則有獨立的游泳池。酒店內有一間名為Le Café Rouge的法式餐廳，還提供峇里島的傳統按摩服務，還有騎馬、瑜伽等，讓大家體驗多元化的娛樂休閒活動。

倉古拉瑞瑟夫1785酒店（La Reserve 1785 Canggu Beach）

房價：人均HKD$1169起

地址：Jalan Munduk Kedungu No.19 Pererenan, Canggu, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

倉古拉瑞瑟夫1785酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜trip.com｜Booking.com

峇里島新酒店推介【10】迷失的林登堡（Lost Lindenberg Bali）

Lost Lindenberg是峇里島熱帶原林裡最新的酒店，與其他酒店不同的是這間酒店主打永續概念，以及希望住客之間體驗更多面對面的交流體驗。酒店位置背山面海，家具擺設大多采用天然元素，包括亞麻織品的家具、陶器、火山石、柚木等的擺設，大家可在這裡體驗最真實的峇里島自然景致，還可以到酒店附近的黑沙灘欣賞日落。

迷失的林登堡（Lost Lindenberg Bali）

房價：人均HKD$1534起

地址：Banyar Yeh Kuning, Jl. Ngurah Rai, Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali 82262, Indonesia

迷失的林登堡搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略