Eurail Pass攻略｜歐洲火車通行證分類／訂座／購票優惠懶人包

Eurail Pass／歐遊交通全攻略！要穿梭歐洲各國，搭乘歐洲火車當然是最佳選擇！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合Eurail Pass的詳細攻略、優惠車票以及乘坐歐洲火車的注意事項，助你輕鬆歐遊！



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歐洲火車全境通行證適用於33個歐洲國家（圖片來源：小紅書＠在英国恰饭的吴老丝儿）

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歐洲火車票、火車通行證有何分別？

歐洲火車分為點對點火車票及火車通行證兩種，點對點火車票可以購買單程、來回、多段旅程的車票，火車通行證（Eurail Pass）則是可以在限定時間及範圍內無限次使用，而歐洲火車通行證亦細分為單國通行證及全境通行證。

單國／全境通行證如何選擇？

歐洲鐵路單國通行證（Eurail One Country Pass）提供單一國家的火車通行證，可以在一個國家內搭乘多次火車，適用於29個歐洲國家。單國通行證提供多種天數的彈性票選擇，天數由1天到8天不等。

按圖即看單國通行證適用國家：

歐洲鐵路全境通行證（Eurail Global Pass ）適用於33個歐洲國家，可以前往歐洲多達30,000個目的地。全境通行證提供4天、5天、7天、10天及15天的彈性票，以及15天起的連續票選擇，價錢由317美元（約2,467港幣）起。彈性票可以在購買效期內可自由選擇某幾天使用，連續票則會從啟用火車通行證的第一天開始計算，依據購買天數連續使用。

按圖即看全境通行證票種：

歐洲火車通行證設一等、二等艙選擇 青年享優惠／兒童免費

無論購買單國通行證還是全境通行證，年齡及艙等（Class）都會影響票價。通行證分為成人、青年、兒童及長者票，並提供一等艙與二等艙選擇。

一等艙（1st Class）屬於頭等艙，座位空間較大，適合長時間搭乘火車的人士；部分列車的一等車廂亦有提供餐食、候車室和計程車代預訂等額外服務。二等艙（2nd Class）為普通普通車廂，空間較小，有行李架。不過需要留意通行證並不包括座位預訂。

成人票（Adult）：適用於28－59歲人士

青年票（Youth）：適用於12－27歲人士

兒童票（Child）：適用於4－11歲小童（兒童可免費乘坐，每位成人最多可帶同2位兒童搭乘，超額兒童須購買青年票）

長者票（Senior）：適用於60歲或以上人士



購買歐洲火車通行證2大方法 下載APP開通車票最方便

購買歐洲火車通行證可以透過Eurail或Rail Europe網站購買，但官方售價通常會較代理商昂貴。例如對比購票平台Klook及Eurail官網的票價，Eurail的二等艙彈性青年票至少需要$237美元起，折算大約$1,844港元，而Klook則只需$1,838港元，還可以$10加購15日的SIM卡。

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目前歐洲火車通行證大部分都已改為電子火車通行證，若使用實體紙本票亦需額外付費，車票會直接寄到府上，運費由$10美元起，此外亦需要前往境內任何Eurail Pass有包含的國家大型火車站售票區，由工作人員填寫通行證的開始與結束日期並加蓋印章，才能成功啟用Eurail Pass，較電子票麻煩。

按圖看開通電子火車通行證教學：

無論是經官方經銷商或代理商購買電子火車通行證，都需要下載應用程式Eurail Planner App開通通行證，亦可以在App內查詢訂位、時間車次等資訊，非常方便！

按圖看預訂歐洲火車教學：

坐歐洲火車必須預訂座位？

歐洲火車分為高速列車、一般列車、區間列車、臥鋪列車及景觀列車，而大部分高鐵、夜車、觀景列車和歐洲跨國列車都需要事先預訂座位。想知道火車是否需要事先預約座位，可以在Eurail Planner App輸入車站地點、日期及時間等資訊，若時刻表上列出Require Seat Reservation、Reservation Compulsory等字眼，就必須預訂才可以乘坐。

按圖看歐洲火車座位預訂教學：

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目前Eurail Planner App內不可以直接預訂座位，乘客需要提前在車站櫃台或透過網路訂座。不過像在英國、德國、瑞士等國家的大部分列車，都可以隨意入座，無須事先預訂座位，在車長查票時出示通行證二維碼及護照便可。

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