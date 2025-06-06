下星期打風？天文台：低壓區或南海發展　歐美驚人預測+風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／GFS／ECMWF】近日本港天氣不穩，天文台預料，廣闊低壓槽上可能有低壓區在下周初於呂宋附近發展，並於下周中後期大致移向台灣以東海域至中國東南沿岸一帶，亦不能排除有機會在南海發展，但變數相當大。



ICON最新預測，該熱帶氣旋會在6月8日至6月9日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海中部，隨後往北方移動，逐漸靠近廣東沿岸。（ICON／Windy.com）

天文台仍未有熱帶氣旋移動路徑預測，不過德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，該熱帶氣旋會在6月8日至6月9日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海中部，隨後往北方移動，逐漸靠近廣東沿岸。

即睇ICON最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月5日下午5時30分）

ICON預測熱帶氣旋移近廣東沿岸 GFS、ECMWF料移近台灣

美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋會菲律賓東面海域往北方移動，在6月12日（星期四）掠過台灣北部，隨後繼續往北方移動。

美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋會在菲律賓東面海域往北方移動，在6月12日（星期四）掠過台灣北部，隨後繼續往北方移動。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月5日下5時30分）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在菲律賓東面海域往北方移動，在6月12日至６月13日（星期四至星期五）掠過台灣東部至北部，隨後繼續往北方移動。

即睇ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼（截至6月5日下5時30分）

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目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港天氣消息：未來9天多天驟雨

本港天氣方面，天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致良好天氣，該區日間酷熱，而一道廣闊低壓槽會在周末期間為南海中部及菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹5級風。