東京新酒店10間女生篇｜無邊際泳池／海景溫泉／鐵塔景／人均$366

東京新酒店推介2025！一場來到東京，當然要瘋狂shopping及拍照，尤其在櫻花季季到訪更「出片」！《香港01》整合10間東京新酒店，大部分都非常打卡able，且鄰近購物中心及櫻花景點，人均更只需$366起！



東京新酒店推介【1】東京澀谷凱悦嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

東京澀谷凱悦嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）於2024年2月正式開幕。客房均提供洗衣機及小型廚房，非常適合家庭及長住型旅客！酒店地理位置同樣極佳，步行10分鐘便可抵達Shibuya Scramble Crossing、Shibuya Sky等女生必去的打卡景點，鄰近亦有不同購物中心、便利店及食肆。酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等設施。

東京澀谷凱悦嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

房價：人均HK$1,761起（特大床房）

地址：東京都澀谷區櫻丘町3-3

交通：澀谷站步行8分鐘

東京澀谷凱悦嘉寓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【2】OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）於2024年4月開幕，距離車站僅8分鐘步程，出行方便！酒店客房均作坐擁東京街景，浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸及帶燈化妝鏡，非常細心！酒店亦提供健身室、圖書館、洗衣房、餐廳及咖啡室等休閒設施，可以享用充滿少女心的精緻茶點！

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$617起（特大床房）

地址：東京都品川區西五反田8-4-13

交通：五反田站8分鐘步程

OMO5 東京五反田 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【3】東京銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome）

東京銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome）於2024年5月開幕，距離百貨公司都不超過10分鐘步程，來往東銀座站亦只需步行大約4分鐘。酒店設計摩登復古，房間色彩大膽生動，全部客房均坐擁城市景觀，非常打卡able！酒店亦附設室內浴場、Spa、洗衣房酒吧及餐廳。

東京銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome）

房價：人均HK$446起（標準雙人床房）

地址：東京都中央區銀座6-16-14

交通：東銀座站步行4分鐘

東京銀座6丁目皇家花園酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【4】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月底開幕，鄰近築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點，來往車站亦只需步行6分鐘，地理位置優越！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳、咖啡廳等設施，有許多精緻可愛的麵包及蛋糕等你打卡！

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$855起（標準大床房）

地址：東京都中央區築地4丁目7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

三井花園酒店銀座築地搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【5】東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）於2024年3月開幕，除了鄰近車站，距離松屋、三越百貨、高島屋、大丸百貨等百貨公司亦不過10分鐘步程，喜歡購物的女孩們入住這間酒店超方便！酒店房間均採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，空間寬敞。酒店亦設有特色酒吧及餐廳、健身室等設施，並提供免費自行車租借服務。

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

房價：人均HK$2,812起（城景豪華特大床房；包早餐）

地址：東京都中央區銀座2-8-13

交通：銀座一丁目步行4分鐘

東京銀座艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【6】迦努東京（Janu Tokyo）

迦努東京（Janu Tokyo） 於2024年3月正式開業，坐落於六本木，是安縵旗下新品牌迦努的第一間酒店。酒店鄰近東京塔、六本木新城、麻布台之丘森JP Tower等景點，非常方便！酒店提供122間房，配備打卡露台、浴缸、特大床、咖啡機等奢華設備，部分房間更享有東京塔景觀！酒店亦設有Spa、健身室、室內游泳池、餐廳等設施。

迦努東京（Janu Tokyo）

房價：人均HK$4,001起（豪華特大床房；包精美早餐）

地址：東京都港區麻布台1-2-2

交通：神谷町站步行6分鐘

迦努東京搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

東京新酒店推介【7】虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌（Hotel Toranomon Hills）

虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌（Hotel Toranomon Hills）於2023年開業，鄰近虎之門車站、東京鐵塔及日比谷公園，地理位置優越。酒店共有205間客房，房間設計奢華有食尚感，房間備品均採用高級品牌，更在整面落地窗前設有躺椅或梳化等你打卡！酒店同時配備健身室及餐廳，提供一系列精緻又好吃的料理！

虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌（Hotel Toranomon Hills）

房價：人均HK$1,134起（特大床房）

地址：東京都港區虎之門2-6-4號

交通：虎之門站步行8分鐘

虎之門之丘酒店 - 凱悦臻選品牌搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【8】東京全日空洲際酒店（Ana InterContinental Tokyo, an IHG Hotel）

東京全日空洲際酒店（Ana InterContinental Tokyo, an IHG Hotel）坐落於東京市中心，步行可抵達赤阪、六本木。酒店於2024完成翻新，擁有多達801間客房，房間配備打卡able的窗前躺椅及浴缸，部分坐擁皇宮、東京鐵塔等景色，在櫻花季更可以將花海盡收眼底！酒店同時設有多達12家餐廳和酒吧、室外游泳池、健身室、Spa、洗衣房等設施。

東京全日空洲際酒店（Ana InterContinental Tokyo, an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,144起（經典房）

地址：東京都港區赤阪1-12-33

交通：六本木一丁目站步行7分鐘

東京全日空洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店推介【9】東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo）

東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo）是2023年4月開幕的高級奢華酒店，位於「東京Midtown 八重洲」內的40至45樓，擁有絕佳地理位置及高空優勢！酒店以意大利風格設計，傢俱都是意大利名牌，房間落地玻璃坐擁無敵美景，餐廳皆由米芝蓮三星名廚主理，40樓更設有25米長的游泳池。設施和服務都是頂級水平，想體驗奢華住宿，不作他選！

東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo）

房價：人均HK$5,340起（天際線景觀豪華客房；包精美早餐）

地址：東京都中央區八重洲2丁目2−1

交通：京橋站步行7分鐘

東京寶格麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京新酒店推介【10】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）於2022年全新開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

房價：人均HK$617起（雙床房）

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：市場前站步行4分鐘

東京灣拉維斯塔酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

