新冠肺炎・6.1｜消息：多4宗初步確診　與染疫夫婦同住祿泉樓

本港新冠肺炎疫情突惡化，本港昨日（5月31日）新增兩宗本地感染個案，令累計個案增至1,085宗。今日（31日）再增三宗個案，其中兩人為昨日確診女患者的瑪莎百貨貨倉同事，另一則是在上周六接載女患者入院的救護員，累計增至1,088宗。 晚上再傳來「噩耗」，昨日確診夫婦所居住的沙田瀝源邨祿泉樓，有四名居民初步確診，深夜由救護車載往威院接受診治。政府專家顧問、港大教授袁國勇深夜趕到瀝源邨視察，他向《香港01》稱，疑祿泉樓有超級傳播者。 政府抗疫顧問另一專家、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，由於再度出現源頭不明的群組感染，限聚令有需要延長，亦難以放寬。

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【23:56】衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日發信予私家醫生，呼籲主動要求所有具病徵求診者留深喉唾液樣本，即使無外遊史及病徵輕微，以便轉介予中心檢測，及早辨識到社區個案。

新冠肺炎｜張竹君發信私家醫生︰強烈建議有病徵求診者留口水檢測

【23:05】本港新冠肺炎疫情反覆，住在沙田瀝源邨的夫妻昨日確診之後，今日再有3宗新增個案，當中兩名第1084宗個案、34歲女患者的同事，另1名為曾與1084宗個案接觸的救護員。消息指，今晚再多4宗初步確診個案，皆為沙田瀝源邨祿泉樓的居民。

港大微生物學系講座教授袁國勇與專家正趕往瀝源邨，他表示懷疑瀝源邨有超級傳播者。

新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓多4人初步確診 袁國勇：疑有超級傳播者

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【22:05】《香港01》收到有前線救護員投訴，質疑消防處上周派發的外科口罩質素差，當中面層甚薄，剪開口罩發現中間層用作阻隔病毒的物料有多個細孔，有口罩更現污漬；包裝盒上將「Protect」（保護）串錯做「Peatect」。據了解，有關口罩問題已在內部通訊群組引起關注，有消息指，該批次外科口罩由物流署提供，消防處醫務總監批准供前線使用。

新冠肺炎｜消防處提供超薄外科口罩 救護員投訴有污漬穿孔

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穿上全副防疫保護衣的救護員，晚上10時抵到泟瀝源邨祿泉樓。（陳浩然攝）

【21:25】消息指多4宗初步確診，是由衞生署追蹤嘉里貨倉群組有關的個案。據了解，四人居於沙田瀝源邨祿泉樓，與群組內確診夫婦住同一幢。

【19:20】記者在下午5時許到牛角又一城分店，向餐廳職員查詢，負責人表示今晚不會營業，職員亦開始致電已預約的客人，通知今晚暫停營業的消息，當時餐廳內已無食客。傍晚六時許，牛角及相鄰的溫野菜餐廳落閘，有職員在內清潔消毒。

牛角的官方facebook網頁表示，為確保安全，決定採取更審慎措施，包括又一城牛角及溫野菜分店已即時暫停營業及聘請專業公司於今晚8時半進行深層消毒，所有員工不會分派到其他分店工作並作自我隔離。

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【17:21】張竹君：確診救護員的病毒量較低，到底是否已患病一段時間，或有其他感染途徑，現階段仍未能確定。而救護員在5月29日，亦有接載從巴基斯坦回港的其中一人，由火炭駿洋邨檢疫中心到威院，但當時他有全套保護裝備，感染風險低。

【17:12】新增兩名嘉里物流女患者（#1086, #1087）在4月底發病，被問到會否是源頭，張竹君表示暫時未肯定，會繼續調查，並在葵聯邨及葵盛東街市派樣本瓶。

【16:59】食物及衞生局副局長徐德義：是否延長限聚令會適時檢討；是否開放內地關口，正與內地及澳門政府溝通，有詳情會適時公布。

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【16:50】張竹君：今次是第一次有救護員可能因工作上受感染，該男救護員的病毒量較低，Ct value是36，病毒量比較低，覺得奇怪，「會否是較早期有感染呢，會再抽樣睇有無抗體。」就是否應強制救護員戴N95，張竹君指消防處如有接報懷疑個案，會做足準備，救護員會戴N95之類，稍後他們可能會再更新指引。

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【16:48】張竹君：衞生署早前到葵涌嘉里物流貨倉抽取環境樣本，例如電腦按鈕、滑鼠、門柄等，涉及20個樣本，以及昨晚到港的冷凍食物亦抽驗11個樣本，對新型肺炎病毒均呈陰性反應。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗確診個案，包括瀝源邨的嘉里物流女同事，分別是#1086的40歲女子、#1087宗的36歲女子。兩人均有病徵，發燒、喉嚨痛等。兩人都有到葵盛東邨街市買餸。

第三宗是#1088號個案，是在5月30日接觸過第1084宗個案的27歲男救護員，有戴外科口罩及眼罩、手套，但無戴N95口罩。他現於威爾斯親王醫院留醫，並無病徵。男救護員在30日發現第1084個案身體含氧量低，給她面罩呼吸，送病人後，與女朋友於又一城食晚飯，他近日住在顯田村。

▼清潔人員沙田瀝源邨消毒▼

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【14:40】據了解，本港今日新增至少三宗確診個案，均與昨日確診的瀝源邨患者有關。當中兩名增患者，是昨日確診女患者於嘉里物流溫控貨倉工作的女同事，另外一名曾與確診患者接觸的救護員亦中招。據悉，該名救護員是於救護車上值勤，前日協助處理34歲女患者送院。該名救護員早前亦有協助處理海外回港人士送院。

今次是疫症爆發以來，首次有救護員於值勤期間「中招」。

【14:20】據了解，本港今日有新增新型肺炎確診個案，衞生署衞生防護中心將召開記者會交代疫情。

【08:00】截至周一（1日）上午8時，全國確診病例84,575宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例5宗，治癒病例79,812宗，累計境外輸入1,740宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【02:06】本港周日（31日）新增2宗本地感染個案，而其中新增的34歲女患者於葵涌嘉里物流溫控貨倉的包裝工場內工作，其兩位女同事亦在檢測後呈弱陽性，疑出現小規模群組爆發。有貨倉工友表示，該工場負責為進口蔬果貼標籤，再即日運往馬莎超市出售，亦供應少量冷藏食材給菲律賓連鎖快餐店Jollibee（快樂蜂）及大快活。

英國馬莎事後發表聲明，指嘉里物流在得悉事件後，已即時與衛生署合作，全面清潔及消毒其設施。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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