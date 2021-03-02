新冠肺炎・最新｜一名有長期病患老翁離世　之前曾接種科興疫苗

撰文： 袁澍 鄭秋玲 鄭翠碧 李恩慈 黃詠榆 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-02 22:42

新冠肺炎疫情有反覆，衞生署周二（2日）公布單日新增13宗確診個案，累計個案增至11,033宗。今日有十多宗初步確診，料明天確診，其中9宗源頭不明，包括一名健身室職員，她曾到蘭桂坊酒吧。

BioNTech／復星醫藥的復必泰疫苗，將於明日（3日）起開放網上預約，讓優先組別市民預約在七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心接種疫苗，預約期由3月10日至3月30日。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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【22:35】政府公布，今日截至晚上8時，有超過13,000名市民接種第一劑科興疫苗。自2月22日以來，累計超過40000人已接種第一劑。

截至今日零時零分的24小時，有一宗送院個案。涉及一名84歲老翁，他到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛及發現血壓高，經醫務站初部處理後，於下午1時45分送往聯合醫院。經治療及觀察後，情況穩定，無須留院。

日本60多歲婦人接種輝瑞疫苗後死亡 政府調查是否與疫苗有關

【22:30】日本一名60多歲婦人2月26日接種由美國藥廠輝瑞與德國BioNTech合力研發的的新冠疫苗後，在3月1日死亡，懷疑是死於腦部出血，政府正調查她接種疫苗與死亡是否有關，又指可能是巧合個案。

科興疫苗｜63歲長期病患翁上周五接種疫苗 周日急性呼吸困難不治

【22:04】衞生署公布晚上接獲醫院管理局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，涉及一名63歲男子，他於2月26日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後在2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫院管理局，正就該事件獲取更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定與接種疫苗有關。衞生署已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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疫苗接種｜港島東3醫院周三起供醫護接種科興 選復必泰須到中心

【21:32】本港新冠肺炎疫苗接種展開得如火如荼，繼100萬劑內地科興疫苗在港展開注射後，上周六（2月27日）抵港的58萬劑復星醫藥/BioNTech復必泰疫苗，五個優先接種群組的市民由明日起（3月3日）可於網上預約時間，下周三（10日）開始供接種。



科興疫苗與復星/BioNTech復必泰疫苗在冷藏、效用、運送安排亦帶有不同之處，下文將詳盡講解社區疫苗接種中心，兩款疫苗在安排及稀釋處理上的不同。

【21:21】據了解，一名老翁在2月26日在疫苗接種中心接種科興疫苗，2月27日因不適入伊利沙伯醫院，及至28日去世。據悉，該名六旬老翁本身有嚴重糖尿病、支氣管炎，疫苗臨床事件評估專家委員會明日將開會討論個案。

復必泰疫苗下周三起供優先群組接種 疫苗中心接種程序首曝光

【20:44】本港新冠肺炎疫苗接種展開得如火如荼，繼100萬劑內地科興疫苗在港展開注射後，上周六（2月27日）抵港的58萬劑復星醫藥/BioNTech復必泰疫苗，五個優先接種群組的市民由明日起（3月3日）可於網上預約時間，下周三（10日）開始供接種。



科興疫苗與復星/BioNTech復必泰疫苗在冷藏、效用、運送安排亦帶有不同之處，下文將詳盡講解社區疫苗接種中心，兩款疫苗在安排及稀釋處理上的不同。

名潮食館遭K11終止合約 老闆為食肆「百樂潮州」後人：好驚訝

【19:54】尖沙咀商場K11 MUSEA食肆名潮食館爆疫，群組累計至少49人染疫。K11集團發言人今日（2日）表示，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連，將終止與餐廳的租約。



名潮食館發言人代其食店老闆之一貝祖榮，回覆《香港01》查詢時說，對K11 MUESA單方面向外公布終止合約表示驚訝、認為不合情理，「商場冇人同我哋溝通過，我哋都係晏晝見傳媒報道，先知被單方面終止合約，來唔切反應。」

強制檢測大廈｜至少增五幢樓 蔚藍灣畔、沙田第一城上榜

【18:55】新冠肺炎疫情持續，本港今日（2日）新增13宗個案，當中涉及多個住址，當中包括科技大學教職員宿舍7座，以及有一名居於內地的確診患者，曾居住過的坑口蔚藍灣畔3座。

由於政府早前已收緊政策，無論屬於有源頭或無源頭個案，患者居住的大廈都要進行強制檢測，故料今天至少新增5個處所要強檢。

【17:03】張竹君表示，K11 MUSEA 名潮食館群組追蹤到多4名食客，現時總共找到65名食客，暫時無新確診個案，仍有11名食客未找到。

【16:50】劉家獻表示，普通科門診深喉唾液的檢測量需求大，有外判商做得較慢，故昨日開始已聘多三間私營化驗室，增加每日化驗量。

科技大學一名男職員確診，他居於大學內。（資料圖片）

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

科大男職員等13人染疫 曾與經回港易返港青年見面 後者上海確診

張竹君表示，今日新增13宗確診個案，＃11021-＃110337宗本地個案，7宗本地個案，4宗無源頭。其中一宗確診個案是68歲科大退休男子，與一、兩名同事在科大其中一個細辦公室工作，不是教書。該個案與一名2月16日經「回港易」返港、之後到上海確診的28歲男子接觸。該人士由深圳灣返香港，檢測陰性，在香港住坑口蔚藍灣畔三座，大廈要強制檢測。

無源頭個案住所：黃大仙彩虹道麗景樓，科技大學教職員宿舍7座，秀茂坪邨秀康樓，沙田第一城；



相關個案住所：通州街、馬哥孛羅酒店Staycation。

增10多宗初步確診9宗無源頭 染疫銷售員曾去蘭桂坊餐廳

23歲女病人在健身室任職銷售員，地址位於雲咸街15-17號。（馬煒傑攝）

初步確診個案： 10多宗，9人源頭不明個案，包括有健身中心(雲咸街15-17號)做銷售並到過蘭桂坊、蘇豪區酒吧光顧。另有53歲女子，於荃灣川龍街食肆大良甜品鴻輝記任職洗碗樓面，2月28日檢測陽性，住葵盛西邨6座，無特別聚會。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜復必泰疫苗明早9時起接受網上預約 最早3月10日打針

【15:05】政府發言人表示，明日（3月3日）上午九時起，可到疫苗接種專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）的網上預約系統，預約在七間由醫院管理局（醫管局）營運的社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，預約期由3月10日至3月30日。

如果要接種科興疫苗，可以在網上預約系統，預約八間接種科興疫苗的接種中心和醫管局轄下十八間普通科門診診所直至3月28日的名額。

爆疫名潮食館被揭鮮風量低於標準 K11 MUSEA宣布終止租約

【14:40】K11集團發言人表示，由於名潮食館的鮮風量比牌照標準低，K11 MUSEA方面得悉後已即時嚴肅跟進，並將終止其租約。

發言人強調，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連。而商場內的通風系統「接近醫院使用的最高級別」，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

新冠肺炎｜協恩附屬幼稚園K3學生同住家長確診 幼園今起停課兩日

【14:15】幼稚園復課約兩周，協恩中學附屬幼稚園家長接獲學校訊息，指一名該校學生家長，昨晚(1日)確診新冠肺炎，而涉事學生被列為緊密接觸者，校方決定今日（2日）起停課兩日，安排校園大消毒清潔。另外，網傳有自稱是涉事家庭家長短訊流出，指確診者為一名K3學生的同住家人，該學生昨（1日）曾如常上學，暫無出現病徵，平日上學沒有乘坐校巴。

政府污水監測策略改「中下游」 監測過百萬人 呈陽性再追溯源頭

【13:28】消息指，本港今日新增少於10宗確診個案。據了解，衞生防護中心將舉行記者會交代情況。

科興疫苗接種今擴至私家醫生 長者不擔心副作用：信中國人智慧

【12:49】本港新冠肺炎疫苗接種展開，除社區接種中心、醫院管理局普通科門診外，今日（2日）更擴展至私家醫生診所。私家醫生林永和已安排數名接種者，於今早8時半接種疫苗。記者現場所見，由問診到注射疫苗，整個接種流程只需約5分鐘。

首批完成接種疫苗的長者表示，打針時沒感到痛楚，亦不擔心有副作用，平時接種流感疫苗，注射後亦有機會出現副作用；有長者認為，要信任及支持中國人智慧，應支持國產疫苗，「唔好睇低自己。」

3月2日，到私家診所接種科興疫苗的67歲周先生表示「相信中國人智慧，要信任要支持。」（盧翊銘攝）

【12:15】疫苗接種計劃展開，日前共有六人接種科興疫苗後送院，分別感到暈眩、顫抖、血壓高、心悸等。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（2日）在商台節目表示，不適或是自主神經反應，與疫苗無關。「交感神經活躍，就會心跳加速，血壓上升。」加上年紀大可能出現心律不正，心跳會更快。

他又稱，常到歐洲及美國等地方公幹人士，較適合接種復星／BioNTech疫苗，因為數據顯示能夠應付英國及南非變種病毒。

新冠疫苗｜許樹昌：常到歐美人士適合接種BioNTech 應付變種病毒

【10:00】油尖旺民政事務處今日（2日）聯同油麻地警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊在佐敦一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午約七時開始，至上午約九時結束。行動中，政府共檢查了約140名居民的檢測報告，其中約20名人士違反強制檢測公告。

由今日上午約七時起，彌敦道375-381號金勳大廈的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

【09:30】政府昨晨開放27萬個科興疫苗預約名額，至昨晚8時已有15.7萬人預約，有市民輪候逾一小時。創新及科技局局長薛永恒今（2日）早在港台節目表示，非常多人同時預約，一開始已有10萬人進入系統，所以設排隊系統。系統以往每分鐘可處理250人，後來已增加至1300人，希望市民耐心等候。他鼓勵市民在不同時段登入系統輪候，「喺屋企可以做住家務，喺寫字樓可以做住嘢book，好過同一時間搶。」

薛永恒：疫苗預約系統10萬人同時入需排隊 可做住家務、返工Book

▼提供科興疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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▼提供科興疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+ 24 + 24 + 24

▼提供科興疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

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強制檢測大廈｜增14地點 賞花熱點葵芳邨、葵涌Canon香港上榜

【00:01】新冠肺炎疫情持續，本港昨日（1日）新增14宗確診個案，當中有5宗無源頭。政府刊憲，14個地點被納入強制檢測公告。當中有6座大廈新增一宗或以上確診個案；另外因當局早前收緊工作場所檢測標準，7個工作場所須強制檢測，包括葵涌偉倫中心Canon香港有限公司。

確診食肆大廈｜演藝學院教師檢測後5天始確診 期間到大館樂茶軒

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（1日）新增14宗確診個案，當中5宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，K11 MUSEA「名潮食館」群組新增4宗相關個案，包括一名25歲男子自2月27日起不適，居石硤尾邨美薈樓，同座近日累計4宗確診，均屬「名潮食館」群組。



另外，新增2間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，包括演藝學院30歲兼職男教師，曾到訪大館的樂茶軒。樂茶軒公布，將關閉一天全面消毒，並要求所有員工檢測。

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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▼焦點報道▼

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