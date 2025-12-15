今日新聞8分鐘｜男子闖賽道求徹查大火｜吐露港貨車甩轆 男警踢低

壹傳媒創辦人黎智英 串謀勾結外國勢力及煽動等全罪成

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪，案件自2023年12月開審，經156天審訊，今(15日)在西九龍法院裁決。3名國安法指定法官裁定黎智英與3間蘋果相關公司涉及的1項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部罪成，另黎自己面對的一項串謀勾結外國勢力罪亦罪成，即案中涉及的3項控罪，全部成立，法官並指黎是案中主腦，黎得知結果後表現平靜。

法庭把求情定在1月12日，需時4天，會就判刑盡早訂下日期。

李家超：黎智英煽動仇恨可恥歹毒 判決彰顯法律正義

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》，高等法院今日（12月15日）裁定其兩項勾結外國勢力危害國家安全罪，及一項串謀刊印及發布煽動刊物罪全部罪名成立。行政長官李家超對裁決表示歡迎，指黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力及公然乞求外國制裁中國與香港特區，損害國家根本利益與香港市民福祉，其行可恥、其心歹毒，定罪判決彰顯法律正義，維護了香港的核心價值。

大圍美田邨單位疑拜神焚宅 有住戶稱走廊濃煙密佈

大圍發生火警。今日（14日）傍晚5時19分，警方接獲多人報案，指美田邨美麗樓有單位起火冒濃煙，其中一名住戶指走廊濃煙密佈，無法逃生，只好返回單位暫避。消防奉召到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約42分鐘後將火撲熄。

火警中，幸無人受傷，受困住戶由消防救出，約200人疏散至安全地方。消息稱，火警疑因拜神引致，戶主回家時發現失火，事後在場助查。消防及警方正調查起火原因。網上圖片及影片可見，美麗樓高層單位冒出大量黑煙。

吐露港公路「甩轆」滾向車輛 男警一腳踢低獲讚

網上流傳一段「果斷警察一腳KO車轆」的車cam片段，時間為昨日（13日）早上約9時半，cam車沿吐露港公路駛至近天鑽對開時，前方車輛突接連停下，原來路面出現一個滾動中的車輪，一直由公路中央傾斜滾向路邊，撞壆後轉彎改變方向，劍指cam車。

當時恰巧有一輛警察機動部隊「戰術巴士」路經，千鈞一髮之際，一名警員即從司機位「跳車」，箭步般狂奔上前，起右腳飛踢向輪胎。輪胎被猛踢後，即時東歪西倒、搖晃滾動，最終亦再改變方向撞回路壆，繼而翻倒停下。片中可見，警員姿態輕盈，成功踢低車胎後，施然揚手續協助指揮現場車輛，悠然自若。

男子衝入沙田馬場賽道被制服 持橫額疑求查宏福苑火災

今日（12月14日）沙田賽馬發生驚險事故，有人衝入賽道被撳地制服。事發在下午近5時第8場賽事進行途中，一名男子突然手持一張橫額，在近終點處衝入草地賽道。當時各騎師及馬匹幸未策至，場旁3名男子見狀亦慌忙衝入賽道，其中一名西裝男迅速將該名男子撲倒、撳於地上制服；另兩人則及時捉住被風吹起的橫額。

另有兩名男子其後亦趕抵協助，惟數人均不敢輕舉妄動，一直將男子撳於地上；直至數十秒後，所有騎師及馬匹安全過終點，才將涉事男子帶離賽道。當時有觀眾親睹事件嚇至尖叫，情況驚險。據了解，涉事橫額疑寫有要求調查大埔宏福苑火災的字眼。

澳洲邦迪海灘恐襲至少16死 英勇路人搶槍畫面曝光

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生槍擊恐襲，造成最少16人死亡、40人受傷。在槍手犯案期間，一名英勇路人從後衝上前與其中一名槍手搏鬥，並成功搶到槍支。據澳媒報道，這位被當地人譽為英雄的路人為43歲男子艾哈邁德（Ahmed al-Ahmed），他在悉尼郊區Sutherland經營水果店，育有兩名孩子。美國總統特朗普（Donald Trump）週日在白宮發表講話向艾哈邁德表示「高度敬意」，他說：「艾哈邁德是一位非常非常勇敢的人，他拯救了許多生命」。

民主黨解散30年歷史告終 羅健熙：盡量一年內完成清盤

民主黨今日（14日）下午召開特別會員大會，議決解散及清盤事宜，黨主席羅健熙在會後宣布，民主黨正式表決通過解散和清盤，即日起結束運作。他表明沒有任何重組和再組織團體的想法。

荷里活名導洛連納夫婦 被揭倒斃家中

美國著名導演兼演員洛連納（Rob Reiner）和妻子Michele 12月14日被發現倒斃在洛杉磯家中，身上有刀傷，警方懷疑兩人遭謀殺。

女子入境褲子鼓起步姿怪異 海關揭藏1公斤活蟲

中國海關近期破獲企圖夾藏活體生物入境的案件，昆明海關西雙版納隸屬海關查到3人試圖私帶竹蟲入境，其中1名女子被發現的原因居然是「體態異常」，只見她褲子鼓起、行走時表現怪異，這才被發現她在褲子內藏了超過1公斤的竹蟲。