新冠肺炎．最新｜麗城花園二期4座及芙蓉大廈完成檢測　無人確診

撰文： 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 孔繁栩 黃詠榆 曹家駿 最後更新日期： 2021-04-20 07:18

本港疫情反撲，N501Y變種病毒株流入社區，昨（19日）新增12宗確診，有11宗屬輸入個案，本地個案則是一名居於屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓的居民，由於或涉橫向傳播，全層居民均需撤離。 屯門疫情疑蔓延至荃灣，政府昨晚8時起圍封荃灣麗城花園二期第4座及芙蓉街芙蓉大廈以進行強制檢測，兩座大廈各發現一宗源頭不明的初步確診個案，料於今早約7時解封。昨晚強制檢測公告中荃灣新青大廈上榜，因錄得一宗或以上初步確診個案，即昨日10宗以下的初步確診個案，荃灣佔了3宗，另大圍美田邨美庭樓也有至少1宗，居民及訪客同須強檢。 政府收緊航班熔斷機制後，今(20日)凌晨起首生效，禁止民航客機由菲律賓、印度及巴基斯坦載客抵港，為期14天；返港前21日曾到訪該三國人士，禁止乘搭其他航機來港。受「禁飛令」影響，有外傭中介推算，約有千名菲傭未能來港，供應緊張下，菲傭市價進一步炒高。

【07:00】政府宣布，荃灣麗城花園二期第4座及芙蓉大廈完成封區檢測，沒有發現確診個案。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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荃灣料增3宗初確診 增新青大廈強制檢測 大圍美田邨美庭樓上榜

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，再多兩幢大廈新增一宗或以上初步確診個案，為荃灣新青大廈及大圍美田邨美庭樓，任何在4月6日至19日期間，曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月21或之前接受檢測。受檢人士若在4月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。連同今晚封區強制檢測的荃灣芙蓉大廈及荃灣麗城花園第二期第4座，即周一 （19日）共有四幢大廈出現初步確診患者。

另外，屯門新屯門中心L3樓新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)、元朗鳳群街2號年發大廈1樓心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(元朗)及北角民政事務總署銅鑼灣社區中心地下東華三院方樹泉幼兒園，爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，該三間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月6日至19日期間曾身處上列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月21日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月23日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼4月19日，海港城設臨時檢測站▼

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▼4月19日，印度、巴基斯坦、菲律賓載客航班禁飛前最後一天抵港▼

昨日總覽：新冠肺炎．4.19｜屯門疫情蔓延至荃灣 麗城花園芙蓉大廈封區檢測

封區檢測｜荃灣芙蓉大廈、麗城二期4座住戶禁足 涉源頭不明患者

麗城花園二期4座有住戶初步確診 管業處：政府可能要求居民強檢

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▼4月19日．友愛邨愛暉樓2座8樓全層住戶撤離▼

友愛邨愛暉樓再有住戶須撤離 居民不滿：打咗疫苗仲要撤走

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