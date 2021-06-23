最新｜直擊《蘋果》最後一夜　出紙100萬份　有讀者市民到場支持

撰文： 林穎嫺 麥凱茵 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-23 19:01

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運。壹傳媒今（23日）日發出新聞稿稱，遺憾地宣布，基於香港現況，《蘋果日報》不遲於周六（26日）出版最後一期後結束，而網上版《蘋果》則不遲於於6月26日晚上11時59分停用。今日較早前表示本周會繼續營運的《壹週刊》，在傍晚6時左右，編輯部公告，《壹週刊》網站將在6月24日（星期四）凌晨起停止更新，並感謝讀者的支持。 壹傳媒在新聞稿稱，感謝讀者、旗下記者、員工及廣告商在過去26年的支持。 《蘋果》內部已決定，明日（24日）將為印刷版最後一期，而網上新聞則會於明日凌晨起暫停更新，《蘋果》下午4時在網站證實消息。台灣《蘋果新聞網》亦緊接發聲明，強調壹傳媒集團下各子公司財政獨立，台蘋的運作不受影響，希望讀者繼續支持。

6月23日，《蘋果日報》主筆被國安處拘捕，公司呼籲員工不要回壹‧蘋果大樓工作。（鄭子峰攝）

▼《蘋果日報》將於6月24日 出版最後一份報紙▼

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壹傳媒董事會今午發新聞稿稱，遺憾地宣布《蘋果日報》將不遲於周六（26日）印出最後一份，而其網上網本則不遲於周六晚上11時59分停止運作，該公司感謝讀者忠實的支持，以及旗下記者、員工和廣告商過去26年的信任。而9點半蘋果新聞報道、《蘋果日報》網上財經及英文版亦已停運。

《香港01》綜合多個消息來源確認，《蘋果》內部已向員工宣布，《蘋果日報》印刷版將於明日出版後停刊，即明日出版的將為最後一份《蘋果日報》，而網上版亦會於明日凌晨起停止更新。《蘋果日報》下午4時亦於在網站公布有關消息。

《蘋果日報》下午4時公布午夜起停運，創刊26年的歲月將步入歷史。（蘋果日報網站截圖）

《蘋果》下午4時亦自行報道，證實午夜停運的消息，指管理層根據董事局決定，「基於員工安全及人手考慮」，決定午夜起停止運作，明（24日）將出版最後一份實體報紙，網站午夜後亦會暫停更新。集團稍後公佈員工離職安排，「蘋果感謝讀者、訂戶、廣告客戶及香港人26年來厚愛的支持。在此別過，珍重。」今次決定，意味着《蘋果》將在港為其26年歷史畫下句號。

台灣《蘋果》亦緊接發聲明指，「台、港《蘋果》攜手拼搏，締造紙、網無數紀錄」，雖然在彼邦的伙伴即將停運，但壹傳媒集團下各子公司財務各自獨立，台灣《蘋果新聞網》會如常運作，強調近500名員工會繼續在疫情下努力不懈，讓整體點閱更加茁壯，並呼籲讀者繼續支持。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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警務處國家安全處在上周四（17日）以國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕壹傳媒5名高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉。至今早，國安處再在將軍澳區拘捕《蘋果日報》主筆楊清奇。

同屬壹傳媒、創刊逾31年的《壹週刊》，社長黃麗裳今早透過《壹週刊》的facebook專頁發表《致壹週刊讀者一封信》，她在信中宣布《壹週刊》本月將與讀者告別，解釋由紙媒轉型為網媒後，雖然收視不斷創高峰，訂閱數亦衝破預期，惟屢創奇蹟仍未能扭轉劣勢，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」，並向同事表示，「別存幻想！」，「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

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繼《爽報》、《蘋果三料王》、《+ONE》、《FACE周刊》、《忽然1周》、《ME!》及《壹週刊》停刊，除了《蘋果日報》部份部門外，目前壹傳媒仍然運作的刊物僅剩《飲食男女》。《飲食男女》前日（21日）在facebook專頁表示，「我哋會謹守崗位，陪大家到最後。多謝各位餓底嘅關心同支持！」若日後《飲食男女》都停運，屹立香港逾30載的壹傳媒將步入歷史。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼