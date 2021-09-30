新冠肺炎．9.30｜增3宗輸入個案　再有港航貨機人員染疫

衞生防護中心今日（30日）確診3宗輸入個案，患者分別由法國及巴基斯坦抵港，均已接種疫苗。另外，居於荃灣麗城花園2期7座的17歲少男，9月25日由香港抵英國，翌日檢測結果呈陽性確診，其香港住所已納入強制檢測公告。



消費券第二期今晚午夜後（即10月1日國慶日凌晨零時）派發，經八達通可取得2,000元，經支付寶Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go，則可一次過領取餘下3,000元。



▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅 35歲廚師收樓一刻片段曝光

疫苗抽獎｜李嘉誠基金會2000萬禮券 得獎名單揭盅 即對有無中獎

新冠疫苗｜66.7%人口已打首針 9月底達七成接種率目標落空

【22:30】今日（30日）除了有一名17歲少男抵英後確診外，一名55歲香港航空貨機機組人員，在抵達澳洲後檢測結果呈陽性。政府晚上宣布，由於上述兩宗非本地確診個案曾於香港逗留，故有3個地方被納入強制檢測公告，當中包括荃灣麗城花園和東涌映灣園賞濤軒第3座，分別是抵英後確診的17歲少男住所，以及最新確診的貨機機組人員住所。



另外，由於四間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，故相關學校須強檢。

強制檢測｜再有港航貨機人員抵澳洲後染疫 住所映灣園第3座強檢

【21:50】「2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會」今天（30日）開會後表示，認同科學委員會的建議，並建議政府考慮為12至17歲人士接種第二劑復必泰疫苗的成效進行相關的科學性研究。

而政府就公布，因應委員會的建議，由即日起，12至17歲人士如在最少14天前接種一劑復必泰疫苗，可獲視為已完成新冠疫苗接種。

復必泰疫苗｜12至17歲人士只須打一針 即被視為完成接種

【20:40】政府現時要求餐飲業、酒吧、檢疫酒店員工等定期接受檢測，即使已完成接種疫苗，部分行業仍要接受檢測。食衞局公布，會繼續有相關要求，並為個別符合資格的人士提供免費新冠病毒檢測，但針對未完成接種疫苗，或因健康原因而不適宜接種疫苗的人士，檢測前必須出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，才可獲免費服務。

社區檢測中心續為特定群組免費檢測 拒打針須出示醫生證明

擬派員到院舍為長者打針 拒接種須家人簽紙 林正財強調非施壓

【17:58】政府將於10間院舍推出先導計劃，為所有合適而沒有提出反對接種的院友，接種新冠肺炎疫苗。如家屬不贊成接種，則須提供原因及確認明白不打針會有包括死亡風險。



安老事務委員會主席林正財今日（30日）證實有關計劃，指現時安老院舍長者接種率只得個位數，相關先導計劃「只不過係少少微調」。他又強調並非施壓，「唔係唔聽家人意願，家人絕對有空間表達意願」。林又期望，有關計劃可在冬季前於全港院舍推行。

疫苗抽獎｜總商會最後一輪抽獎結果出爐 即睇自己有無獎

【16:52】【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會今日（30日）舉行第七輪抽獎活動，合共抽出1177位幸運兒，獎品包括價值50.4萬的平治C系列房車、約值206萬元的港鐵全年車票，及總值98萬元的置地廣場購物禮券等。

新冠疫苗｜國慶日21間接種中心開放 市民可預約或用「即日籌」

【16:42】明天（10月1日）為國慶日假期，21間社區疫苗接種中心會繼續開放為市民打針。政府提醒，12歲或以上市民可領取「即日籌」接種疫苗，只要接種中心尚有剩餘接種名額，市民都可以即場打針，毋須預約。

今增3宗輸入 17歲少年抵英翌日確診 荃灣麗城花園2期7座需強檢

【15:03】衞生防護中心今日（30日）確診3宗輸入個案，患者分別由法國及巴基斯坦抵港，均已接種疫苗，並帶有L452R變種病毒。今日初步確診約5宗。



另外，一名居於荃灣麗城花園2期7座的17歲少男，9月25日由香港飛抵英國，翌日檢測結果呈陽性確診，其在香港的住所已納入強制檢測公告。

疫苗抽獎｜金記冰室一世免費抽獎 得獎者：食一世都唔厭

【11:27】為鼓勵市民接種新冠疫苗，商界早前紛紛推出抽獎計劃「谷針」。金記冰室新冠疫苗大抽獎活動頭獎為「一世免費食金記」，得獎者梁小姐今日（30日）到該公司領獎。她笑言對得獎難以置信，將當金記冰室為飯堂，料一周將食兩至三次，「個餐牌會轉，食一世都唔厭」。



梁小姐又指，為保障個人健康，早於5月已接種疫苗，「抽到獎係bonus（額外獎勵）」。金記控股有限公司主席徐汶緯就表示，公司共花費380萬元舉辦抽獎活動，希望鼓勵市民打針。對於即將派發第二期消費券，預料生意額將有雙位數增長。

健康碼｜工總：320企業支持港府強推健康碼 恢復內地通關

【11:22】新冠肺炎疫情持續，中港通關未有期，香港工業總會訪問320間企業，全數贊成港府向港企強推「健康碼」，盡快通關，企業願意遵守防疫措施，包括接種兩劑疫苗、持檢測報告、不乘公共交通工具及到指定地方活動等。

▼昂坪360與Big Bus Tours合推空中、陸地體驗▼



+ 13

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



+ 6

▼用八達通App查閱零售消費額步驟一覽▼



昨日總覽：新冠肺炎．9.29｜57歲男死前14日內曾打疫苗 增5宗輸入個案

新冠肺炎｜今增5宗輸入多2名菲傭確診 土航伊斯坦布爾航班禁著陸

封區檢測｜北角港運城2座完成強檢 約710人檢測 無確診個案

通關｜廣東10月試行來港商務簽註 下一步推動兩地人員工常往來

港澳通關有前提 賀一誠：粵港倘放寬 港澳將同步

何栢良：港府豁免檢疫準則不夠透明 內地商討對接時會有擔心

機管局周四起強制特定群組員工打齊針兼每周檢 不接納醫療豁免

新冠疫苗｜7800人今打首針增一成 接種率達66.5%

新冠疫苗｜57歲男死前14日內曾打疫苗 過去一周83宗異常報告

新冠疫苗│三間醫院今起設接種站 長者：VIP安排

強制檢測學校｜6校爆上呼吸道感染 路德會沙崙幼稚園上榜

荔枝角靈糧堂秀德幼稚園爆上呼吸道感染 涉20學童 須停課強檢

議員斥預約竹篙灣簡單變複雜 羅致光：心急反令更多外傭無法來港

外傭荒加跳工潮 僱主花數萬得個桔 羅致光：收投訴會即跟進

外傭檢疫｜中介倡增加竹篙灣中心預約日數 每輪可訂3周至1個月

消費券│周五可領第二期 用戶留意5日子 此日後未用餘額將失效

消費券｜以八達通於OK便利店領第二期消費券 市民可獲20元現金券

消費券｜黃家和形容為「救命符」 首期發放飲食業生意額增15%

調查：開心指數縱回升 政治治安滿意度仍最低 港人抑鬱嚴重

昂坪360、觀光巴合辦一日遊 成人票283元起 盡覽日落美景

Clockenflap復辦再落空 主辦方：政府規定須入坐及禁飲食難舉行

▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



+ 16

▼屯門可藝中學成首間恢復全日面授中學▼

