疫情．最新｜確診個案料續上升 到宴會要出示快測適應期今晚屆滿
撰文：倪清江
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新冠病毒疫情嚴峻，單日確診仍然高企在1萬宗水平，衞生署昨日（2日）公布再增9,901宗確診，包括187宗輸入；累計2,667名確診病人留院，包括350宗新入院個案，危殆個案累計48宗，多8人死亡，其中2人送急症室時不治。
本周日（8月28日）起收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在步進食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，檢測棒上須寫上其姓名、測試日期和時間的相片。食物環境衞生署昨（2日）表示，新措施的7日適應期今晚（3日）屆滿，提醒餐飲處所負責人須盡早作出準備。
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