疫情．最新｜確診個案料續上升　到宴會要出示快測適應期今晚屆滿

新冠病毒疫情嚴峻，單日確診仍然高企在1萬宗水平，衞生署昨日（2日）公布再增9,901宗確診，包括187宗輸入；累計2,667名確診病人留院，包括350宗新入院個案，危殆個案累計48宗，多8人死亡，其中2人送急症室時不治。



本周日（8月28日）起收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在步進食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，檢測棒上須寫上其姓名、測試日期和時間的相片。食物環境衞生署昨（2日）表示，新措施的7日適應期今晚（3日）屆滿，提醒餐飲處所負責人須盡早作出準備。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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【09:23】本港疫情持續反彈，單日感染個案一度破萬宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（3日）在電台節目指，現時港大即時繁殖率仍逾1.3，料確診數字會繼續上升，但有機會在本月見頂。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼9月2日 保安局公布在機場進行演練和壓力測試▼



▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼



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▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



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▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼

