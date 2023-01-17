疫情．最新｜高鐵限額今起增至1.4萬個　新增車票即日發售

本港新冠病毒個案持續回落，衞生署衞生防護中心昨公布公布，昨日（16日）新增4,653宗確診個案，相隔兩個月多才回落至4字頭。



高鐵香港段本周日（15日）恢復行駛，政府昨日公布，由今日（17日）起每日車票限額由1萬加至1.4萬張，新增車票將於售票時間於各渠道發售，港鐵會按照實際情況包括乘客需求，靈活作出安排。



昨日疫情概要：

-增4,653宗確診，較昨日減少1,608宗。

-輸入個案124宗，佔整體個案比率2.66%；相比同日27,958機場入境旅客人次，確診比率則為0.44%，七日平均比率是0.87%。

-新增50名患者死亡，7日平均死亡率為0.834%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,863人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.67，回落速度減慢。（港大醫學院圖片）

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▼1月15日 廣州東站設施直擊▼



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▼1月15日 首班往廣州東列車抵達▼



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▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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【00:12】繼HK Express香港快運取消2月上旬部份日本航班後，國泰航空周一（16日）深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消2月3至16日往返香港及日本的部份航班，涉及東京成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場及福岡機場航班，共計50班往返日本航班。

▼國泰航空2月3至16日取消的日本航班▼



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