疫情．最新｜高鐵限額今起增至1.4萬個 新增車票即日發售
撰文：林穎嫺 陳淑霞 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 江麗盈 陳葆琳
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本港新冠病毒個案持續回落，衞生署衞生防護中心昨公布公布，昨日（16日）新增4,653宗確診個案，相隔兩個月多才回落至4字頭。
高鐵香港段本周日（15日）恢復行駛，政府昨日公布，由今日（17日）起每日車票限額由1萬加至1.4萬張，新增車票將於售票時間於各渠道發售，港鐵會按照實際情況包括乘客需求，靈活作出安排。
昨日疫情概要：
-增4,653宗確診，較昨日減少1,608宗。
-輸入個案124宗，佔整體個案比率2.66%；相比同日27,958機場入境旅客人次，確診比率則為0.44%，七日平均比率是0.87%。
-新增50名患者死亡，7日平均死亡率為0.834%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,863人。
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