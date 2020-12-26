俗語有云：「十個女人九個寒」，踏入秋冬季節，颯颯冷風吹得人瑟瑟發抖。體質偏弱，容易出現手腳冰冷的女生，大多都是「宮寒」體質? 日常生活中有哪些行為又會容易導致經痛、月經不順，成為宮寒元兇 ?

「體寒」女生必須注重子宮保養！（bruce mars/Unsplash）

宮寒會加速衰老危害多多？

天氣逐漸轉涼，除了保暖之外，保護子宮亦十分重要！許多女生體質偏寒，加上平時不良的生活習慣容易加劇宮寒，長期下來會演變出多種不適症狀，包括經期不規律、經痛加劇、氣色差、精神不濟、手腳冰涼、卵巢早衰人容易顯老且易胖，嚴重的話甚至還會導致不孕！郭志華中醫師總結了一些宮寒女生的8個特徵，不妨看看你是否也是宮寒一族。

日常不良習慣容易造成宮寒！（Isabella and Louisa Fischer/Unsplash）

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中醫師建議 5招舒緩宮寒

你也是「亂經小公主」嗎？經期不規律、經常遲來月經、經血過多或過少、經期過長等，相信不少女生都受以上問題困擾，就算看中醫或西醫調順經期，沒過多久卻又被打回原形，不想再受亂經之苦的話，郭志華中醫師建議不妨改變日常生活中的一些小習慣多做幾個步驟，就能輕鬆調理身體，不僅讓月經變得順暢，還能讓整個人變得更年輕、更健康！

亂經讓人困擾，快來學習調養身體的妙招吧！（Yuris Alhumaydy/Unsplash）

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郭志華中醫師

10大好用的人氣日本衛生棉推薦

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