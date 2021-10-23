因為你的刺激而下了對一個產品的結論｜乜都有哲學｜連載之十九

凡事要先有信念 ｜ 文：吳文芳

信念一

因為我們「搶走」了觀眾30秒，他們被迫看我們播放的廣告，所以我很期待要報答他們，讓他們覺得這30秒沒有被浪費，而且還可以令他們獲得意料之外的東西。這種感恩的創意，絕對是人性的，也是每個創意人應該擁有的。

【延伸閱讀：人工任你開價？1980s廣告界都市傳說由來】

信念二

你要相信——廣告並非只是在傳達一句資訊。如果你的客戶是可樂，我們總不能每次廣告都只強調它可以解決口渴的問題，而沒有其他行為。我們要用其他方式去為產品製造口渴以外的好感。我們製造有英雄形象的聯想，製造讓人發夢的空間。這是之前我常說到的「Stimulus and Response」(刺激與反應)，我們可以想到如何刺激消費者，就是因為你的刺激而下了對一個產品的結論。他們的反應應該與你所製造的刺激相符。這亦是每個做創意的人應該有的思維。

（本文不代表藝文格物立場）

第十九集受訪嘉賓：香港山成集團(PPW Group)行政總裁陳華俊｜陳華俊有超過30年市場開發、策略制定及推廣營銷的經驗。 憑藉豐富和實際的營商知識及廣闊的網絡，其公司在全球多個地方設立辦事處，並擴展為大中華地區綜合推廣服務供貨商之一。而且當中的授權業務亦多元化，有體育、潮流、休閒等不同品牌。



香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳（右）、紀文鳳（左）與嘉賓陳華俊合照（照片由香港電台提供）

【延伸閱讀：人工任你開價？1980s廣告界都市傳說由來】

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



延伸閱讀——