東京親子酒店15間推介｜迪士尼免費巴士／寶可夢主題／人均$242起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

東京親子酒店推介2025｜東京絕對是親子旅行的首選目的地，有東京迪士尼樂園、哈利波特影城、寶可夢中心等大人小朋友都適合的景點。《香港01》整合15間親子友善的東京酒店，小朋友可以免費入住之餘，更有酒店提供免費前往東京迪士尼樂園的免費接駁巴士，人均只需$242起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻

東京親子酒店推介【1】東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）於2023年開幕，坐落在建築的39至47層，設計華貴雅緻、景觀開揚，酒店客房均擁有大面積景觀窗，在客房內都可將東京天際線壯麗景緻盡收眼底，部分房間更配備景觀大浴缸，超打卡able！酒店亦設有健身室、Spa、酒吧及3家餐廳，更提供兒童餐及兒童設施！

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）
房價：人均HK$2,000起（精緻大床客房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1
交通：西武新宿站步行1分鐘
東京泛太平洋驪星酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【2】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，帶小朋友去旅行都很方便！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備，非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）
房價：人均HK$707起（高級特大床房；3人入住）
地址：東京都中央區築地4-7-1
交通：築地站或東銀座站步行6分鐘
三井花園酒店銀座築地搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【3】池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）於2022年開幕，步行2分鐘就可以到達池袋站，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，最大的房型更可容納6人入住，非常適合一家人入住！

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）
房價：人均HK$497起（高級雙人房；4人入住）
地址：東京都豐島區西池袋1-10-4
交通：池袋站步行2分鐘
池袋西索卡酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

Trip.com/Klook/Agoda優惠碼信用卡優惠　訂酒店減$600｜持續更新自駕遊租車優惠碼2025｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項澳洲自駕遊租車10件事　必備文件＋保險　附悉尼、墨爾本租車優惠Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼

東京親子酒店推介【4】赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）

赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）於2022年開幕，坐落於東京的北區，雖然與池袋有段小距離，但搭乘JR只需4個站便可抵達池袋，交通尚算方便。酒店共有161間客房，房間分為單人房、雙人房及團體房房型，團體房最多可容納3位成人及1位小童入住。酒店亦有提供共用廚房、餐廳、咖啡室及酒吧。

赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）
房價：人均HK$242起（客房；3人入住）
地址：東京都北區赤羽1-4-4
交通：JR赤羽站步行2分鐘
赤羽霍利克酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【5】MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）

MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）位於東京台東區，鄰近隅田公園、淺草神社、仲見世商店街、墨田水族館等熱門旅遊景點。酒店於2022年開幕，提供38間公寓式客房，分為日式套房、傳統套房及寵物友好套房，配備廚房、客廳、臥室及浴室，房間乾淨新穎，設備齊全，最大的房型可供6人入住。

MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）
房價：人均HK$952起（兩卧室套房；4人入住）
地址：東京都台東區花川戶1-10-13
交通：淺草站步行2分鐘
MIMARU SUITES 東京淺草搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【6】MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）

MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）位於東京中央區，鄰近日本橋、相撲博物館、秋葉原電器街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店於2022年開業，提供36間公寓式客房，房間均為兩卧室套房房型，配有設備齊全的廚房、客飯廳及浴室，最大的房型更可容納多達6人入住！

MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）
房價：人均HK$882起（兩卧室套房；4人入住）
地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9
交通：人形町站步行3分鐘
MIMARU SUITES 東京日本橋搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【7】MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）主打簡約時尚的公寓式房型，只需步行約3分鐘即達JR上野站！所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝，面積由38平方米起！酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，房內設4張單人床，有巨型卡比獸和可愛小精靈；同時設有雙連房型，更可免費加嬰兒床，大家族旅行都可以一齊住！

MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）
房價：人均HK$519起（家庭公寓；4人入住）
地址：東京都台東區東上野4-26-3
交通：JR山手線上野站步行3分鐘、京成上野站步行約10分鐘
MIMARU東京上野EAST搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【8】東京上野曼迪尊貴酒店公寓（MONday Apart Premium UENO）

東京上野曼迪尊貴酒店公寓（MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離東京地下鐵入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程，交通尚算方便。酒店房型可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，面積約30平方米，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。此外，所有房型配備客飯廳及簡易廚房，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，最適合親子或多人出遊！

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）
房價：人均HK$346起（標準家庭房；4人入住）
地址：東京都台東區北上野1-7-6
交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程
上野曼迪高級公寓搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【9】MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）

MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）開業於2024年，鄰近淺草花屋敷、仲見世商店街、淺草寺、雷門等。酒店僅提供25間套房，每間房都有露台、開放式廚房、用餐區、客廳等空間，部分房間更配備私人桑拿及大浴缸，多能容納7人入住。在櫃台還能借電烤爐、電捲棒、衣架、熱水壺等日用品，非常貼心！

MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）
房價：人均HK$382起（一卧室套房；5人入住）
地址：東京都台東區淺草2-26-7
交通：田原町站步行7分鐘
MONday 尊貴公寓酒店淺草搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【10】OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）距離JR大塚站僅5分鐘步程，步行可達陽光水族館、天祖神社、便利商店、DONKI等，地理位置優越。酒店共有125間客房，提供日系特色高架床，配有客廳、乾濕分離浴室及浴缸，最大的房型更可容納多達6人，更有特色主題家庭房，絕對是高CP值的親子住宿！

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）
房價：人均HK$476起（YAGURA房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：東京都豐島區北大塚2-26-1
交通：JR大冢站步行3分鐘
OMO5 東京大塚 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【11】圓點東京酒店（Dots. Tokyo）

圓點東京酒店（Dots. Tokyo）於2021年開業，前往入谷站僅需步行8分鐘，去上野站步行約20分鐘，距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等亦算近。酒店以木系裝潢設計，高樓層可以看見晴空塔，而且整潔舒適，最多更可供5人入住，非常適合家庭客！

圓點東京酒店（Dots. Tokyo）
房價：人均HK$415起（大床房；3人入住）
地址： 東京都台東區北上野 2-1-17
交通：入谷站步行8分鐘
圓點東京酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【12】東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）位處上野車站附近，可步行前往阿美橫丁等地區。酒店主打文青現代風，客房空間相對比較寬敞，標準雙床房面積約24平方米，可提供加嬰兒床，房間用上舒適的暖色系，讓人感到舒適溫馨，更會提供歐陸式早餐，最適合一家三口入住！

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）
房價：人均HK$561起（雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：東京都台東區東上野2-21-1
交通：東京地鐵銀座線上野站步行3分鐘、JR上野站步行5分鐘、京成上野站步行約7分鐘
東京上野諾加酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【13】新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）位於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間設計簡約，空間十分寬敞，均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食，非常適合家庭客。想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，非常方便！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）
房價：人均HK$871起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：東京都新宿區歌舞伎町2-3-24
交通：東新宿站步行3分鐘
新宿東區東急STAY酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【14】東京風景酒店（Landabout Tokyo）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，最多可容納5人入住，家族旅行亦可一起住。較寬敞的房型更設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

東京風景酒店（Landabout Tokyo）
房價：人均HK$548起（緊湊型雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：東京都台東區根岸3-4-5
交通：JR上野站步行10分鐘
東京風景酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

東京親子酒店推介【15】東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）是區內歷史悠久的著名五星級酒店，距離JR新宿站只有5分鐘路程，酒店更是「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士！酒店客房寬敞，部分客房更可以眺望富士山，同時提供4人房及套房等，適合家庭入住。

東京京王廣場酒店 (Keio Plaza Hotel Tokyo)
房價：人均HK$640起（廣場高級雙床房；3人入住）
地址：東京都新宿區西新宿2-2-1
交通：JR新宿站西口步行5分鐘
東京京王廣場酒店搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多東京酒店推薦：
東京地鐵站酒店東京車站酒店東京高評分酒店東京平價酒店東京親子酒店東京女性限定酒店東京賞櫻酒店淺草酒店新宿酒店澀谷酒店銀座酒店上野酒店秋葉原酒店輕井澤酒店池袋酒店河口湖酒店六本木酒店立川市酒店

上野酒店22間推介｜近上野車站、阿美橫町／免費溫泉／人均$177起淺草酒店13間推介｜人均$178起／2分鐘到地鐵站／4分鐘到淺草寺新宿酒店18間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起秋葉原酒店11大推介｜1分鐘到車站／免費露天溫泉／鄰近電器街池袋酒店14間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝
酒店
酒店
親子
親子關係
親子活動
親子遊
外地玩樂
東京
東京
東京自由行
日本旅遊
日本
旅遊Jetso