東京親子酒店15間推介｜迪士尼免費巴士／寶可夢主題／人均$242起

東京親子酒店推介2025|東京絕對是親子旅行的首選目的地,有東京迪士尼樂園、哈利波特影城、寶可夢中心等大人小朋友都適合的景點。《香港01》整合15間親子友善的東京酒店,小朋友可以免費入住之餘,更有酒店提供免費前往東京迪士尼樂園的免費接駁巴士,人均只需$242起!



東京親子酒店推介【1】東京泛太平洋驪星酒店(Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel)

東京泛太平洋驪星酒店(Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel)於2023年開幕,坐落在建築的39至47層,設計華貴雅緻、景觀開揚,酒店客房均擁有大面積景觀窗,在客房內都可將東京天際線壯麗景緻盡收眼底,部分房間更配備景觀大浴缸,超打卡able!酒店亦設有健身室、Spa、酒吧及3家餐廳,更提供兒童餐及兒童設施!

東京泛太平洋驪星酒店(Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel)

房價:人均HK$2,000起(精緻大床客房;11歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通:西武新宿站步行1分鐘

東京泛太平洋驪星酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【2】三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)於2024年9月開幕,築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達,來往車站亦只需步行6分鐘,帶小朋友去旅行都很方便!酒店提供187間客房及套房,配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備,非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

房價:人均HK$707起(高級特大床房;3人入住)

地址:東京都中央區築地4-7-1

交通:築地站或東銀座站步行6分鐘

三井花園酒店銀座築地搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【3】池袋西索卡酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

池袋西索卡酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)於2022年開幕,步行2分鐘就可以到達池袋站,鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等,非常方便。酒店設計裝潢獨特舒適,空間充足且漂亮,提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備,最大的房型更可容納6人入住,非常適合一家人入住!

池袋西索卡酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

房價:人均HK$497起(高級雙人房;4人入住)

地址:東京都豐島區西池袋1-10-4

交通:池袋站步行2分鐘

池袋西索卡酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【4】赤羽霍利克酒店(Akabane Holic Hotel)

赤羽霍利克酒店(Akabane Holic Hotel)於2022年開幕,坐落於東京的北區,雖然與池袋有段小距離,但搭乘JR只需4個站便可抵達池袋,交通尚算方便。酒店共有161間客房,房間分為單人房、雙人房及團體房房型,團體房最多可容納3位成人及1位小童入住。酒店亦有提供共用廚房、餐廳、咖啡室及酒吧。

赤羽霍利克酒店(Akabane Holic Hotel)

房價:人均HK$242起(客房;3人入住)

地址:東京都北區赤羽1-4-4

交通:JR赤羽站步行2分鐘

赤羽霍利克酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【5】MIMARU SUITES 東京淺草(MIMARU SUITES Tokyo Asakusa)

MIMARU SUITES 東京淺草(MIMARU SUITES Tokyo Asakusa)位於東京台東區,鄰近隅田公園、淺草神社、仲見世商店街、墨田水族館等熱門旅遊景點。酒店於2022年開幕,提供38間公寓式客房,分為日式套房、傳統套房及寵物友好套房,配備廚房、客廳、臥室及浴室,房間乾淨新穎,設備齊全,最大的房型可供6人入住。

MIMARU SUITES 東京淺草(MIMARU SUITES Tokyo Asakusa)

房價:人均HK$952起(兩卧室套房;4人入住)

地址:東京都台東區花川戶1-10-13

交通:淺草站步行2分鐘

MIMARU SUITES 東京淺草搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【6】MIMARU SUITES 東京日本橋(MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi)

MIMARU SUITES 東京日本橋(MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi)位於東京中央區,鄰近日本橋、相撲博物館、秋葉原電器街等景點,吃喝玩樂都十分方便!酒店於2022年開業,提供36間公寓式客房,房間均為兩卧室套房房型,配有設備齊全的廚房、客飯廳及浴室,最大的房型更可容納多達6人入住!

MIMARU SUITES 東京日本橋(MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi)

房價:人均HK$882起(兩卧室套房;4人入住)

地址:東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

交通:人形町站步行3分鐘

MIMARU SUITES 東京日本橋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【7】MIMARU東京 上野EAST(Mimaru Tokyo Ueno East)

MIMARU東京上野EAST(Mimaru Tokyo Ueno East)主打簡約時尚的公寓式房型,只需步行約3分鐘即達JR上野站!所有房間均設有小客廳及廚房,空間相對寬敝,面積由38平方米起!酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房,房內設4張單人床,有巨型卡比獸和可愛小精靈;同時設有雙連房型,更可免費加嬰兒床,大家族旅行都可以一齊住!

MIMARU東京上野EAST(Mimaru Tokyo Ueno East)

房價:人均HK$519起(家庭公寓;4人入住)

地址:東京都台東區東上野4-26-3

交通:JR山手線上野站步行3分鐘、京成上野站步行約10分鐘

MIMARU東京上野EAST搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【8】東京上野曼迪尊貴酒店公寓(MONday Apart Premium UENO)

東京上野曼迪尊貴酒店公寓(MONday Apart Premium UENO)於2021年開業,距離東京地下鐵入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程,交通尚算方便。酒店房型可供4至6人入住,空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計,面積約30平方米,其他客房皆為和洋式房型,配備雙人床及和式榻榻米空間。此外,所有房型配備客飯廳及簡易廚房,部分更有洗衣機及吸塵機等家電,最適合親子或多人出遊!

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 (MONday Apart Premium UENO)

房價:人均HK$346起(標準家庭房;4人入住)

地址:東京都台東區北上野1-7-6

交通:東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

上野曼迪高級公寓搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【9】MONday 尊貴公寓酒店淺草(MONday Apart Premium Asakusa)

MONday 尊貴公寓酒店淺草(MONday Apart Premium Asakusa)開業於2024年,鄰近淺草花屋敷、仲見世商店街、淺草寺、雷門等。酒店僅提供25間套房,每間房都有露台、開放式廚房、用餐區、客廳等空間,部分房間更配備私人桑拿及大浴缸,多能容納7人入住。在櫃台還能借電烤爐、電捲棒、衣架、熱水壺等日用品,非常貼心!

MONday 尊貴公寓酒店淺草(MONday Apart Premium Asakusa)

房價:人均HK$382起(一卧室套房;5人入住)

地址:東京都台東區淺草2-26-7

交通:田原町站步行7分鐘

MONday 尊貴公寓酒店淺草搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【10】OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)

OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)距離JR大塚站僅5分鐘步程,步行可達陽光水族館、天祖神社、便利商店、DONKI等,地理位置優越。酒店共有125間客房,提供日系特色高架床,配有客廳、乾濕分離浴室及浴缸,最大的房型更可容納多達6人,更有特色主題家庭房,絕對是高CP值的親子住宿!

OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$476起(YAGURA房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都豐島區北大塚2-26-1

交通:JR大冢站步行3分鐘

OMO5 東京大塚 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【11】圓點東京酒店(Dots. Tokyo)

圓點東京酒店(Dots. Tokyo)於2021年開業,前往入谷站僅需步行8分鐘,去上野站步行約20分鐘,距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等亦算近。酒店以木系裝潢設計,高樓層可以看見晴空塔,而且整潔舒適,最多更可供5人入住,非常適合家庭客!

圓點東京酒店(Dots. Tokyo)

房價:人均HK$415起(大床房;3人入住)

地址: 東京都台東區北上野 2-1-17

交通:入谷站步行8分鐘

圓點東京酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【12】東京上野諾加酒店(Nohga Hotel Ueno)

東京上野諾加酒店(Nohga Hotel Ueno)位處上野車站附近,可步行前往阿美橫丁等地區。酒店主打文青現代風,客房空間相對比較寬敞,標準雙床房面積約24平方米,可提供加嬰兒床,房間用上舒適的暖色系,讓人感到舒適溫馨,更會提供歐陸式早餐,最適合一家三口入住!

東京上野諾加酒店(Nohga Hotel Ueno)

房價:人均HK$561起(雙人房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都台東區東上野2-21-1

交通:東京地鐵銀座線上野站步行3分鐘、JR上野站步行5分鐘、京成上野站步行約7分鐘

東京上野諾加酒店搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【13】新宿東區東急STAY酒店(TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE)

新宿東區東急STAY酒店(TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE)位於旺中帶靜的地區,雖然在歌舞伎町旁邊,酒店房間設計簡約,空間十分寬敞,均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐,部分更提供廚具可供煮食,非常適合家庭客。想購買食材的話,周圍也有快餐店、小型超市、Donki等,非常方便!

新宿東區東急STAY酒店(TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE)

房價:人均HK$871起(高級雙床房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都新宿區歌舞伎町2-3-24

交通:東新宿站步行3分鐘

新宿東區東急STAY酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【14】東京風景酒店(Landabout Tokyo)

東京風景酒店(LANDABOUT TOKYO)於2020年開幕,距離上野站只有一站之隔,整棟酒店由舊建築翻新而成,客房主要採用無機質風的灰藍色調,呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等,最多可容納5人入住,家族旅行亦可一起住。較寬敞的房型更設有露台,更可以遠距離眺望晴空塔景色!

東京風景酒店(Landabout Tokyo)

房價:人均HK$548起(緊湊型雙人房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都台東區根岸3-4-5

交通:JR上野站步行10分鐘

東京風景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京親子酒店推介【15】東京京王廣場酒店(Keio Plaza Hotel Tokyo)

東京京王廣場酒店(Keio Plaza Hotel Tokyo)是區內歷史悠久的著名五星級酒店,距離JR新宿站只有5分鐘路程,酒店更是「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一,提供直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士!酒店客房寬敞,部分客房更可以眺望富士山,同時提供4人房及套房等,適合家庭入住。

東京京王廣場酒店 (Keio Plaza Hotel Tokyo)

房價:人均HK$640起(廣場高級雙床房;3人入住)

地址:東京都新宿區西新宿2-2-1

交通:JR新宿站西口步行5分鐘

東京京王廣場酒店搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

更多東京酒店推薦:

