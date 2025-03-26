東京親子酒店15間推介｜迪士尼免費巴士／寶可夢主題／人均$242起

東京親子酒店推介2025｜東京絕對是親子旅行的首選目的地，有東京迪士尼樂園、哈利波特影城、寶可夢中心等大人小朋友都適合的景點。《香港01》整合15間親子友善的東京酒店，小朋友可以免費入住之餘，更有酒店提供免費前往東京迪士尼樂園的免費接駁巴士，人均只需$242起！



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東京親子酒店推介【1】東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）於2023年開幕，坐落在建築的39至47層，設計華貴雅緻、景觀開揚，酒店客房均擁有大面積景觀窗，在客房內都可將東京天際線壯麗景緻盡收眼底，部分房間更配備景觀大浴缸，超打卡able！酒店亦設有健身室、Spa、酒吧及3家餐廳，更提供兒童餐及兒童設施！

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

房價：人均HK$2,000起（精緻大床客房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通：西武新宿站步行1分鐘

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東京親子酒店推介【2】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，帶小朋友去旅行都很方便！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備，非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$707起（高級特大床房；3人入住）

地址：東京都中央區築地4-7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

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東京親子酒店推介【3】池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）於2022年開幕，步行2分鐘就可以到達池袋站，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，最大的房型更可容納6人入住，非常適合一家人入住！

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

房價：人均HK$497起（高級雙人房；4人入住）

地址：東京都豐島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

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東京親子酒店推介【4】赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）

赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）於2022年開幕，坐落於東京的北區，雖然與池袋有段小距離，但搭乘JR只需4個站便可抵達池袋，交通尚算方便。酒店共有161間客房，房間分為單人房、雙人房及團體房房型，團體房最多可容納3位成人及1位小童入住。酒店亦有提供共用廚房、餐廳、咖啡室及酒吧。

赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）

房價：人均HK$242起（客房；3人入住）

地址：東京都北區赤羽1-4-4

交通：JR赤羽站步行2分鐘

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東京親子酒店推介【5】MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）

MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）位於東京台東區，鄰近隅田公園、淺草神社、仲見世商店街、墨田水族館等熱門旅遊景點。酒店於2022年開幕，提供38間公寓式客房，分為日式套房、傳統套房及寵物友好套房，配備廚房、客廳、臥室及浴室，房間乾淨新穎，設備齊全，最大的房型可供6人入住。

MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）

房價：人均HK$952起（兩卧室套房；4人入住）

地址：東京都台東區花川戶1-10-13

交通：淺草站步行2分鐘

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東京親子酒店推介【6】MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）

MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）位於東京中央區，鄰近日本橋、相撲博物館、秋葉原電器街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店於2022年開業，提供36間公寓式客房，房間均為兩卧室套房房型，配有設備齊全的廚房、客飯廳及浴室，最大的房型更可容納多達6人入住！

MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）

房價：人均HK$882起（兩卧室套房；4人入住）

地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

交通：人形町站步行3分鐘

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東京親子酒店推介【7】MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）主打簡約時尚的公寓式房型，只需步行約3分鐘即達JR上野站！所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝，面積由38平方米起！酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，房內設4張單人床，有巨型卡比獸和可愛小精靈；同時設有雙連房型，更可免費加嬰兒床，大家族旅行都可以一齊住！

MIMARU東京上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

房價：人均HK$519起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：JR山手線上野站步行3分鐘、京成上野站步行約10分鐘

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東京親子酒店推介【8】東京上野曼迪尊貴酒店公寓（MONday Apart Premium UENO）

東京上野曼迪尊貴酒店公寓（MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離東京地下鐵入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程，交通尚算方便。酒店房型可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，面積約30平方米，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。此外，所有房型配備客飯廳及簡易廚房，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，最適合親子或多人出遊！

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）

房價：人均HK$346起（標準家庭房；4人入住）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

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東京親子酒店推介【9】MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）

MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）開業於2024年，鄰近淺草花屋敷、仲見世商店街、淺草寺、雷門等。酒店僅提供25間套房，每間房都有露台、開放式廚房、用餐區、客廳等空間，部分房間更配備私人桑拿及大浴缸，多能容納7人入住。在櫃台還能借電烤爐、電捲棒、衣架、熱水壺等日用品，非常貼心！

MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）

房價：人均HK$382起（一卧室套房；5人入住）

地址：東京都台東區淺草2-26-7

交通：田原町站步行7分鐘

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東京親子酒店推介【10】OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）距離JR大塚站僅5分鐘步程，步行可達陽光水族館、天祖神社、便利商店、DONKI等，地理位置優越。酒店共有125間客房，提供日系特色高架床，配有客廳、乾濕分離浴室及浴缸，最大的房型更可容納多達6人，更有特色主題家庭房，絕對是高CP值的親子住宿！

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$476起（YAGURA房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豐島區北大塚2-26-1

交通：JR大冢站步行3分鐘

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東京親子酒店推介【11】圓點東京酒店（Dots. Tokyo）

圓點東京酒店（Dots. Tokyo）於2021年開業，前往入谷站僅需步行8分鐘，去上野站步行約20分鐘，距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等亦算近。酒店以木系裝潢設計，高樓層可以看見晴空塔，而且整潔舒適，最多更可供5人入住，非常適合家庭客！

圓點東京酒店（Dots. Tokyo）

房價：人均HK$415起（大床房；3人入住）

地址： 東京都台東區北上野 2-1-17

交通：入谷站步行8分鐘

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東京親子酒店推介【12】東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）位處上野車站附近，可步行前往阿美橫丁等地區。酒店主打文青現代風，客房空間相對比較寬敞，標準雙床房面積約24平方米，可提供加嬰兒床，房間用上舒適的暖色系，讓人感到舒適溫馨，更會提供歐陸式早餐，最適合一家三口入住！

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

房價：人均HK$561起（雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區東上野2-21-1

交通：東京地鐵銀座線上野站步行3分鐘、JR上野站步行5分鐘、京成上野站步行約7分鐘

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東京親子酒店推介【13】新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）位於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間設計簡約，空間十分寬敞，均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食，非常適合家庭客。想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，非常方便！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

房價：人均HK$871起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-3-24

交通：東新宿站步行3分鐘

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東京親子酒店推介【14】東京風景酒店（Landabout Tokyo）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，最多可容納5人入住，家族旅行亦可一起住。較寬敞的房型更設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

東京風景酒店（Landabout Tokyo）

房價：人均HK$548起（緊湊型雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：JR上野站步行10分鐘

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東京親子酒店推介【15】東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）是區內歷史悠久的著名五星級酒店，距離JR新宿站只有5分鐘路程，酒店更是「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士！酒店客房寬敞，部分客房更可以眺望富士山，同時提供4人房及套房等，適合家庭入住。

東京京王廣場酒店 (Keio Plaza Hotel Tokyo)

房價：人均HK$640起（廣場高級雙床房；3人入住）

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

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