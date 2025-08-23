處暑｜暑熱潮濕進入秋燥期易口乾咳嗽　中醫分享2款湯水健脾祛濕

24節氣處暑在傳統中標誌暑熱漸退，但香港作為亞熱帶季風氣候區，此時仍處於高溫多濕的盛夏尾聲，日間氣溫常達30°C以上，俗稱「秋老虎」。此時處於由熱轉涼，由濕轉燥的過渡時期，養生尤爲重要。博愛醫院譚暢航中醫師分享處暑的注意事項，以及２款健脾祛濕湯水。



清暑健脾祛濕為本

香港處暑時期氣候以炎熱潮濕爲主，暑為陽邪，性升散易耗氣傷津；濕為陰邪，性黏滯易阻遏氣機。不過「暑熱漸退、秋燥初現」，人體陰陽隨自然氣機轉換，需留意氣血收斂與津液養護。中醫認為處暑養生首當把握暑濕為重的特性，以清暑健脾祛濕為本，同時兼顧津液養護。

因應暑熱、潮濕的特點，平時可以適當食用清暑健脾利濕之品，如冬瓜、苦瓜、西瓜、薏苡仁（炒製後寒性減）、赤小豆、茯苓、山藥等。如關節疼痛加重，需注重祛濕通絡，可選用五指毛桃、土茯苓等祛濕藥材。此外，體質差異需辨證施治，不能一概而論清熱祛濕。如濕熱體質者宜清熱利濕，脾虛濕盛者宜健脾化濕，寒濕體質者慎用苦寒之品。如出現口鼻乾澀、乾咳少痰等症狀，則提示秋燥開始影響人體，可用沙參、玉竹、蜂蜜、百合等潤肺養胃。

如出現口鼻乾澀、乾咳少痰等症狀，則提示秋燥開始影響人體，要注意潤肺養胃。（Freepik）

２款健脾祛濕湯水

清暑祛濕養陰湯水：冬瓜薏米老鴨湯

材料：冬瓜500克，薏米50克，老鴨半隻，生薑3片。

功效：此湯具有清暑熱、祛濕氣、滋陰養胃的功效，適合處暑時節食用。

清暑化濕茶飲：荷葉藿香茶

材料：荷葉10克、藿香10克。

功效：此茶飲具有清暑化濕、理氣和中的功效，可有效緩解夏季暑濕引起的頭暈、胸悶、腹脹、食欲不振等症狀。

👇🏻👇🏻即看２款健脾祛濕湯水👇🏻👇🏻

生活習慣調節

處暑時期香港依然潮濕，應保持居所乾燥，可以使用抽濕機或空調除濕功能，避免濕邪滯留。在運動方面，可以練習八段錦「雙手托天理三焦」動作，促進三焦氣機通暢，加速濕氣排出。

不過天氣炎熱，戶外運動仍需提防中暑，避免正午烈日暴曬，出汗後及時擦乾，忌沖冷水澡以防寒濕入侵。同時，應少食辛辣燥熱的食物，避免耗傷津液，以應付秋燥的來臨。

（八段錦：雙手托天理三焦）

八段錦：雙手托天理三焦示意圖