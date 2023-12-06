大雪禁忌與習俗｜七大食材助袪寒、防感冒 附11款大雪食療推介

今年的大雪日子為2023年12月07日 ，在古人認為北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易出現降強的冷氣團。即睇大雪禁忌與習俗，文末更附有11款大雪食療推介。

本文作者：清水孟國際塔羅小孟老師



大雪六大禁忌均與養生相關 多做一步避免引起疾病

1.不要過度運動

大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭

許多民眾在大雪天喜歡將眠被蓋頭取暖，然而眠被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病 。

4.老人不宜戶外吹風太久

大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

大雪習俗與七大食材相關 助袪寒、防感冒

1.吃洋蔥：

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2.吃醃肉

有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物：

大雪天多吃如：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣

等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁：

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜：

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖慎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6.紅薯：

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

《本文獲小孟老師星座塔羅牌之清水孟授權轉載》

相關閱讀：大雪24節氣｜按體質進補避免傷氣耗神 附中醫推介11款大雪食療

相關閱讀：大雪24節氣｜宜養腎藏精 宜多吃黑色食物 中醫分享6款大雪食療

+ 2

相關閱讀：大雪 | 中醫推介兩款節氣進補湯水 指禦寒重點在於這一身體部位

推介兩款大雪進補湯水

相關閱讀：大雪24節氣│中醫媽媽建議用1款食材煲湯 清熱潤肺紓緩乾燥不適

+ 2

相關閱讀：大雪24節氣 中醫建議避吃2種食物 免損傷脾腎 附3款湯水食療推介

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓