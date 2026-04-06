春天胃脹易便秘？中醫教4招改善腸胃　祛濕茶+3穴位按摩告別倦怠

春意漸濃，除了能見到陽光露臉、氣溫回暖，空氣中的濕氣也悄悄攀升。當雨水增加、濕氣提升，身體也跟著變得黏膩遲滯。明明沒大吃大喝，卻頻頻胃脹氣、排便不順，甚至腹瀉與倦怠交替出現！



妳也有著腸胃不適症狀嗎？甚至一到季節交替時節症狀更顯著呢？這次特別請教在地深耕多年的台灣中醫專業團隊—彰化馬光中醫診所羅凱陽醫師，從節氣觀點出發，專業解答春季腸胃不適的成因，並教我們日常就能實踐的調養辦法。

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春季容易促發腸胃不適、便秘問題

腸胃不適症狀，包含脹氣、便秘、消化不良、慢性腸胃炎，甚至腹瀉等問題，成因除了來自日常生活作息與飲食習慣，季節交替下的濕氣變化也可能是誘發症狀的主因！羅凱陽醫師指出，雨水是二十四節氣中的第二個節氣，過了雨水之後，氣溫雖逐漸回升，但冷暖仍反覆交替，加上濕氣漸重，正是「濕邪」最容易困脾的時候。

從中醫觀點來看，春季五行屬木，對應肝，木氣升發旺盛，若肝氣過強便可能影響脾土，導致脾胃運化功能失調，形成所謂的「肝旺脾虛」。像是常見症狀胃脹氣、消化不良、慢性腸胃炎復發，甚至排便不乾淨、身體沉重與倦怠感，都可能在這段時間陸續浮現。

中醫師建議改善腸胃方法

1. 健脾祛濕茶

首先看到的改善辦法，就是透過養生茶飲從內調理。羅凱陽醫師強調春季養生的核心在於「祛濕、健脾、顧復陽氣」。

他建議可透過溫和的健脾祛濕茶作為日常調養。以黨參、炒白朮、白茯苓、製陳皮與紅棗搭配，透過悶泡或小火煮沸，能在補氣的同時理氣化濕，特別適合容易疲倦、腸胃虛弱、濕氣偏重者。不過若本身有慢性疾病或特殊體質，仍應先與醫師討論再飲用，避免自行長期服用。

【健脾祛濕茶】

準備材料：黨參5g、炒白朮5g、白茯苓5g、製陳皮4g、紅棗2粒

做法：材料洗淨，用熱水悶泡約10分鐘或滾水煮沸即可飲用



2. 薑鹽足浴

除了內在調理，外在呵護也同樣重要。羅凱陽醫師建議，夜間可以搭配薑片與粗鹽加入溫熱水泡腳，看似簡單，卻能在春寒未盡之際幫助驅寒祛濕、促進循環。

當水溫控制在約40至45度，水位淹至小腿肚，持續15至20分鐘，不僅能釋放下半身的濕氣，更能有效改善手腳冰冷與腸胃虛寒。對於長時間久坐、活動量不足的上班族而言，泡腳絕對是兼具儀式感的絕佳養生之道。

【薑鹽足浴】

準備材料：薑片與粗鹽適量

水位：泡到小腿肚或膝蓋以下

溫度：約40~45℃溫熱水，不宜過燙，泡腳時間約15-20分鐘



3. 穴位按摩

若想更精準地調理腸胃機能，穴位保養也是溫和而有效的方式。像是小腿外側的足三里穴，一向被視為調理脾胃的重要穴位，透過每日按壓，有助於健脾益氣與改善水腫；耳部的三焦穴則能幫助通調水道、促進代謝循環；而董氏奇穴中的通腎穴，則著重於濕氣排解。每次以指腹輕壓至微痠感，持之以恆，活絡循環更改善浮腫。

【足三里穴】

位置：小腿前外側，髕骨下緣下方約四橫指，脛骨前脊外側一橫指處

功效：調節內分泌、改善水腫、去濕氣



【耳穴 三焦穴】

位置：耳穴三焦穴位於耳甲腔下方，外耳門下方與耳甲艇交界處

功效：通調水道、促進氣血循環與代謝之效



【董式 通腎穴】

位置：大腿前面，膝髕骨內側上緣

功效：宣通下焦，去濕，加強腎臟功能



4. 留意日常飲食

最後，羅凱陽醫師也提醒，春季腸胃不適往往並非單純吃錯東西，而是體內濕氣堆積與脾胃虛弱衍生而來的長期狀況。比起急著斷食、節食或依賴腸胃藥，更重要的是讓脾胃恢復正常運作。

飲食方面，減少油炸、生冷與高糖食物，多選擇溫熱熟食與適量蛋白質，同時避免熬夜與久坐，長期下來健康狀態自然會穩定不鬧脾氣。

春天腸胃不適常見問答

Q1：春天腸胃容易不適，是因為飲食還是氣候影響比較大？ A：兩者都有關，但在春季濕氣明顯升高、冷暖交替頻繁，氣候影響往往更顯著。濕氣重會讓腸胃運作變慢，出現脹氣、排便不順或腹瀉等問題。若本身又常外食、作息不規律，更容易加重症狀。建議此時優先調整生活節奏與飲食溫度，減少冰品與生食，觀察1～2週腸胃狀況是否改善。 Q2：健脾祛濕茶可以每天喝嗎？什麼時候喝效果最好？ A：一般體質偏虛、容易疲倦或濕氣重者，可於春季連續飲用1～2週觀察狀況，建議上午或下午溫熱飲用，避免空腹或睡前大量飲用。若有高血壓、慢性病、孕期或正在服藥，應先諮詢中醫師評估體質後再使用，避免長期自行調理。 Q3：薑鹽足浴每天泡會不會太刺激？上班族適合多久一次？ A：一般健康成人一週2～4次即可，若體質偏寒、手腳冰冷明顯，可短期連續泡3～5天再觀察。水溫控制在40～45度，不宜過燙，以免造成皮膚乾燥或血壓波動。泡腳後記得補充溫水並擦乾保暖，避免吹冷風，以免反而受寒。 Q4：穴位按摩需要按多久才有效？按壓時有痠痛正常嗎？ A：每個穴位建議按壓1～2分鐘，每天1～2次即可，重點在於規律而非用力。按壓時出現微痠、脹感屬正常反應，但若出現刺痛或持續不適應立即停止。若腸胃症狀超過兩週未改善，仍應就醫檢查，避免延誤其他消化道疾病。 Q5：春季腸胃不適時，可以搭配168斷食或減肥計畫嗎？ A：若本身已出現脹氣、腹瀉或便秘反覆，建議暫緩激烈斷食或節食方式。過度拉長空腹時間可能讓腸胃更虛弱。此時應以規律三餐、溫熱熟食為原則，先穩定腸胃功能，再考慮體重管理計畫，才能避免反覆不適或代謝更失衡。

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