跑步人誌．董一岳1︱由最憎跑步到5戰馬拉松　藉中庸之道拾級而上

香港不少財經金融界猛人都熱愛跑步，金融發展局總監及政策研究主管董一岳（Rocky）正是其中一員，想不到他劈頭一句便是：「由細到大最憎跑步！」

直到7年前「發覺自己要減肥」，最初由每公里8分多配速、2公里也跑不完，慢慢一步一步努力愈跑愈長，到之後一時衝動決定下展開馬拉松之旅，跑着跑着，發覺即使持續進步亦未能成為頂尖跑手，跑步卻令他成為一個更好的人，無論在家庭和工作崗位都更得心應手，背後一大關鍵，正是伴隨他一路在學業到事業均有所成的中心思想——中庸之道。

跑步人誌．董一岳︱系列之一

攝影：夏家朗



金融發展局總監及政策研究主管董一岳（Rocky）。（夏家朗攝）

「我不是學霸」

翻開Rocky的履歷——港大經濟碩士、美國東北大學（Northeastern University）教育博士，很自然聯想到「學霸」二字，他卻說：「其實我讀書真係唔勁，由細到大我都唔係華仁最叻果批。」從小學到中學，他在華仁見盡高材生，「我那屆有兩個10A、兩個9A ，當時打破歷年奪A紀錄，而我自己一個A的貢獻都無。」

之後一路升學去到博士學位，他解說：「博士學位不等如讀書好叻，只代表恆心與堅持，果幾年花唔少時間讀寫文章。」中四那年已故蕭Sir一席話，對Rocky影響至深，「他說作為一個C Grade學生，心態上可能比較平穩，將來出來工作、做其他事或者建立家庭都會比較懂得設定期望」，董一岳直言當年並不明白這番話，畢業後回看才明白箇中道理，讀書、工作都是經過慢慢積累，跑步亦是如此。

Rocky因為減肥而跑步，現在已是全馬Sub 330跑者。（夏家朗攝）

學業、事業與跑步的中庸之道

「由於自己一直都不是最出色的或最被焦點聚集的學生，工作也是這樣，所以不會讓自己在跑步上一步登天……」眼前官仔骨骨的Rocky，難以想像數年前還是個180磅的圓潤中年，一切由減肥開始，當時是2018年，他35歲，「（跑馬地）馬場一個圈1.4公里，（配速）8分幾一公里，都完成唔到2公里。」

不求一步登天，勝在有恆心毅力，未練跑前，他曾在2011年在香港迪士尼參加過一個10公里比賽，「行了1小時45分鐘」，2018年底開始跑步，「比少少努力，做到少少積累」，2019年2月的校服跑以59分鐘完成第二次10公里比賽。

Rocky跑步不會求不求一步登天，每日努力練習循序漸進。（夏家朗攝）

全馬痛苦初體驗

他在2019年4月加入金發局，自始一路跑步，從10公里開始，再到半馬，首次跑全馬卻來自「一時衝動」——Rocky憶起2023年情人節當天跟太太在家中閒來無事，突然間想起：「自己就快40歲了，想做啲嘢」，於是想到參加馬拉松。他在8月生日，臨時臨急找比賽報名選擇有限，匆匆報名參加兩個月後的臺灣桃園國際馬拉松，準備不足下出賽，結果「27公里便抽筋，要行返嚟」，4小時44分鐘的全馬初體驗，痛苦而深刻。

初試全馬時，Rocky每月跑量未夠200公里，他自知「不自量力」，但又想試一下，想在40歲前做一件事。經歷痛苦初馬過後，努力打下基礎，「每天5時半左右在馬場開跑，一個星期可能4至5天在馬場，有時會跑山，都是簡單的（路線）、金督馳馬徑那些，有時跑海旁，然後回家洗澡，換衣服上班。」

Rocky兩年多以來已完成5次全馬。（夏家朗攝）

不求一步登天 每日循序漸進

Rocky是個大忙人，上班忙着改文、開會，下班或有應酬，加上不時要出席講座演講，到海外出差，周末把時間留給太太和一對子女，因此唯有趁天未光已起身練跑，每朝4時起床，上班前到跑馬地晨跑，自言：「基數低、期望低」，最初目標只是定在「完成全馬不抽筋」，逐步拾級而上，讓自己「有進步階梯」。

短短兩年多下來，董一岳已完成5隻全馬，2023年4月桃園初馬，2024年1月香港渣馬、2月臺北渣馬、12月臺北馬，2025年3月首爾馬，恰巧在台北的3次都有抽筋，第一次27K，第二次30K，第三次到33K才抽，「所以三次都不是特別有樂趣」，香港渣馬和首爾馬「都好彩無抽筋，相對來說比較享受。」

Rocky從學業、事業到跑步，都以中庸之道待人處事。（夏家朗攝）

「要知道如何管理自己期望」

跑步要管理的不止身體，更重要的是心態，Rocky分享：「跑齡比我長，跑得比我快的大有人在，如果你每次都要爭第一，其實壓力很大，而且自己失望的機會率是99.9%，這樣的時候，要知道怎樣去管理自己、管理期望。」

「你要有輕盈的跑姿，要像水上飄一樣，不會是三兩年內發生的事」，在這兩三年間，他由4小時44分的初馬，到5次全馬之中已有兩次能夠以3小時28分完成，踏入Sub 330門檻，下一個目標是挑戰3小時15分，「不過還沒有時間練，希望在兩年內可以去到」，一貫他待人處事的作風，董一岳對跑步亦不會操之過急，先求打下穩固基礎，慢慢等待自己進步，才追求更高目標。

Rocky常常鼓勵金發局同事跟他一起跑步。（夏家朗攝）

練跑帶來意外收穫

當初為減肥邁步，配合節食雙管齊下，Rocky數個月後已成功減磅，跑上癮持之以恆之下，想不到附帶不少意外收穫，一方面是「跑步令我變得更有耐性」，使他在不同家庭崗位，無論是作為丈夫、爸爸或是兒子的角色，以至在工作上都更得心應手。

他的日程實在太繁忙，沒有跟跑會，亦沒有跟教練，身為華仁書院師兄弟組成的跑團Wah Yan Pacemaker一員，多數練習時間都去不到。然而就算大部分時間獨自晨跑，仍能通過跑步獲得友誼，「我的練跑日常可能孤獨，同時亦因為跑步結識到不少新朋友」，每逢周末與長跑經歷相若的5、6位業內人士跑長課，也結識到來自各行各業的跑友。

曾經討厭這個運動，如今跑步已是Rocky生活中極為重要一環，不變的目標依然是：「強身健體，一年比一年進步。」

