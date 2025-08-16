跑步人誌．蔡寶欣2︱為馬拉松付上健康代價　受失眠困擾曾憂猝死

因為跑步和馬拉松，蔡寶欣（Pony）無論在個人成長和事業上都有新突破，有得必有失，由練馬拉松開始出現失眠問題，至今仍未完全根治，她打趣說：「臺北馬之前我有擔心過自己會否猝死」。

學習應對壓力以至「Mean精」不知有心還是無意的負評，仍是她正在修習的課題。

跑步人誌．蔡寶欣︱系列之二

攝影：羅國輝



蔡寶欣（Pony）練馬拉松後出現失眠問題。（羅國輝攝）

為馬拉松付出健康代價

Pony曾經對成績很執着，很有要求，每次比賽前一晚都會失眠，而且不止是42.195公里的全馬拉松賽事，就連10公里賽事，情況也是一樣，「10公里比賽如果要追成績，反而是最辛苦，因為要跑得更快。」

「我是一個容易緊張的人，每次比賽前一晚都會失眠」，她細訴：「到目前為止，關於馬拉松所有東西都是正面的，無論是工作機會，或是我的形象……我可以將自己喜歡的事情融入工作，這件事都很難得，所有東西都很正面，唯獨是我自己的身體會有些問題出現。」

Pony在不穩定的工作時間中仍努力抽時間練跑。（羅國輝攝）

初馬即Sub-4帶來的長期精神壓力

她自評，外在傷患其實算少，但精神壓力較大，「我會對自己有要求，可能一開始設下Sub-4（4小時之內完成全馬）這個要求，人們就會覺得：『你跑到Sub-4，應該要跑得更快，為什麼會慢過之前？』或者『為什麼你做不到？你那時候也做到』。」

一開始的起步點定得較高，臺北初馬即做到Sub-4「贏在起跑線」，反而為之後的比賽構成巨大無形壓力，「再追的話，就會吃力。」 作為藝人、一個公眾人物，總不能完全不理會外界的目光和評論，這些都是壓力來源，「要保持在那個位置、甚至更高，才能夠PB（個人最佳時間）， 所以我每次比賽都有很大壓力，我由2023年節目（《公司冇逼我跑馬拉松》）開始失眠，我跑臺北馬前那4晚都睡不着，足足4晚，我曾經覺得我會猝死，好彩最後沒有。」

Pony即將出戰悉尼馬拉松。（羅國輝攝）

從臺北、名古屋到紐約心路歷程轉變

從臺北、名古屋到紐約她跑過的3隻馬拉松，Pony見證自己不同階段的成長， 「第一隻馬拉松什麼都不懂，但是很熱血，真的有點像日本動漫那種，真的很熱血，用必死的決心去完成Sub-4。好了，完成了，然後第二隻馬，名古屋就很大期望，怎知道有很大落差，然後就沉澱，問問其他人意見，分析一下為什麼不開心，去到放下PB的執着，去享受六大馬，我覺得是有一點轉變。」

去年紐約馬拉松她放下對成績的執着，開心地享受跑步和比賽過程，亦首次在比賽前一晚沒有失眠。

「Mean精」無情批評影響心情

她在紐約馬的成績及不上在臺北或名古屋，不過跑馬拉松是否只為追求成績？

每個馬拉松跑者都有自己的故事和辛酸，每次訓練和比賽的情況和目標亦有不同，業餘跑者須兼顧工作，亦可能面對傷患，卻總是有「Mean精」肆意無情批評。Pony曾為一些冷言冷語不開心，比起素人跑手，公眾人物每天要面對更多迎面而來或是來自社交媒體的有意無意評頭品足，承受壓力肯定更大。

「做藝人，你不可以不開社交媒體，是不是？」Pony深明：「有得必有失，你做這一行，你又想別人看你，但是別人看你，你就要接受別人看你的意見」，「跑步也是，有些未必很了解跑步的人就會覺得：『你第一次很快，第二次你慢了這麼多』，但是『你慢了這麼多』這句中間，其實我也是有努力的，只不過我當天的狀態，跑馬拉松42公里這4個小時以上的時間裏面會發生很多事情。」她坦言：「很輕易就會因為別人有一句無心之失的話，影響到自己的心情，那個人未必知道你是什麼狀況就說出這句話，很難，我也想不到應怎麼處理。」

Pony不時會受到外界評語影響心情。（羅國輝攝）

獲資深跑友開解 放下對PB的執着

她目前正在看中醫改善失眠情況，比起外界壓力，她說自我要求才是更大壓力來源。「我覺得自我要求的壓力，大過別人給我的。」就如她喜歡的馬拉松，一切事情也有個過程，「我記得名古屋馬拉松完成後，我是非常不開心」，「去到落場那刻我仍然覺得自己可以PB，跑到一半已知道PB不到，因為我整個身體的狀態都告訴我不行」，「完咗之後我就覺得『大件事了！』為什麼不可以PB？為什麼會這樣？不開心了一段時間。」

不開心，她沒有收收埋埋，而是四處問跑友意見，「我的跑步朋友都跑咗十幾年，他們會跟我說：『你的人生這麼長，將來不知還會跑幾多隻馬，為什麼要這麼在意那一隻？跑步不一定是每次都要PB，跑一次不止是為PB的，可以享受、可以去玩，吃東西、看風景。」

Pony聽話照做，「紐約馬我放棄一定要PB這個念頭 ，加上我當時有一個月時間要拍節目 沒有時間練習，「反正不夠時間練，不如索性好好享受」，「4個半小時，很慢，但從臺北到名古屋，再到紐約，我體會到就是有時候逼得自己太緊，或者太追求一件事，其實很辛苦，會享受不到跑步最原始的樂趣，所以我在紐約馬真是玩得很開心。」

經過紐約之行，Pony已學懂留放，「我覺得紐約很好，可以給我一個喘息空間，接下來的悉尼馬我也是用這個心態跑，也是喘息的空間，我都想自己快一點，看看能不能貼近PB。 」今年底她會再戰臺北馬，接着再在明年1月渣馬首次在香港戰全馬，兩個賽事相差不足1個月，她計劃在賽道平坦的臺北馬力爭佳績，再以輕鬆心態享受渣馬，「身為香港人一定要跑。」

