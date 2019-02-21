EVA 新世紀福音戰士 初號機Metal Build 鋼肌之巨人 開箱試玩

《新世紀福音戰士》EVA初號機Metal Build千呼萬喚終出來。經機設師山下育人重新監修，此Metal Build比起原作中的塑膠緊身衣，更有鋼鐵肌肉的生化機械感，配合大量重新設計之武器，可玩性高。星期六2月23日，將於C3 2019 Bandai檔位A20有得買。

《新世紀福音戰士》EVA初號機Metal Build，經原作EVA機設師山下育人（山下いくと）重新監修。由於Metal Build賣點是雕刻細緻、可動性高的合金玩具。初號機Metal Build由原來生化塑膠緊身衫風格，變成擁有一身鋼鐵肌肉的巨人。後腰、腳膝、手臂等位置都加了可以移動或者拆除的金屬部件。壓鑄關節的金屬上色有心機，紫色機身PVC裝甲塗裝細緻，帶來厚重實淨觀感。加上近似人體嘅比例，都令到初號機呈現出生化機械感，有原作裡面人造人的氣質。

胸部到小腹的裝甲線條，有如長了鱗片的腹肌。重新設計之膊頭拘束器和武器支架，上面有六角型窿，可用作懸掛武器，令到初號機更加似部人形兵器。

Metal Build多達50個部件，武裝尤其豐富，13件包括長短日本刀、匕首、手槍、步槍和多種收納工具如刀鞘，外形同功能都是重新設計過。陽電子步槍前端可以自由配搭長槍管、刺刀和榴彈發射器。高振動粒子匕首，不像原作收在膊頭，而是有專屬刀鞘，可透過武器支架掛在腰上。只收錄在小說及設定集中的日本刀，不論是長刀Magoroku E Sword（孫六滅絕刀）還是短刀Counter Sword，刀身暗啞中卻反射出像真的金屬光澤，要歸功於銀色電鍍加工，令其望落好像很鋒利。

繼承Robot魂EVA系列傳統，初號機Metal Build合金關節靈活、幅度大。雙腳做出向外姿勢跪地、屈膝、擘大、弓字馬步不難。不過向內收縮的姿勢如「土下座」，初號機Metal Build就有點吃力。此外注意的是，今次版本的裝甲比以往其他模型稜角分明而突出，做某些屈曲的動作姿勢，可能會出現「撞甲」的情況。加上EVA本來身形腰細和寒背，如上半身懸掛太多武器負擔，做某些站姿會容易失平衡。這方面就要玩家多落心機嘗試了。

去年8月公開之官方樣本圖，初號機暴走時對雙眼發紅光。不過現在開箱就無如設計，可見純屬電腦特效。下顎有關節可以張開，而且幅度頗大，要模仿暴走狀態是綽綽有餘。

灰色基座，是NERV地底基地中，將EVA輸送到地面作戰之巨型升降機台。提供能源的能量臍帶電線外，兩側還有武器架可掛上全副武裝。坐地伸縮臂更能抬起整個初號機。