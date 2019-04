【復仇者4】Hot Toys Iron Man Mark 85搶購潮　月中展覽有乜訂？

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)4月24日上映,復仇者會復仇成功終結魁隆Thanos,抑或魁隆成功終結死剩復仇者,終局戰變團滅戰?答案廿日後揭盎。角色新造型已於預告片陸續曝光,Iron Man循例更新戰甲,Mark 85強勢登場!

Hot Toys剛公佈兩款《終局之戰》1:6 Figure:Iron Man Mark LXXXV(85)和魁隆Thanos!昨日更引來搶訂潮,旺角人龍自信和20樓的Hot ToysSecret Base排隊排到出彌敦道!

Iron Man最新型號裝甲Mark 85比上集Mark L加強加厚了肩膀、手臂、胸腹與大腿的裝甲,充滿流線型像肌肉起展,並飾有金屬質感的金、紅及碳灰裝甲配色。最新武備Nano Lightning Refocuser呈六支爪形,裝於Iron Man背部上。全身不同部位如眼部、胸口反應器、掌心、上胸兩側和背部加入16盞LED燈。除有雙眼綻放白光效果的頭雕,還會額外附有韓籍美術總監JC. Hong聯同Kojun、GOX及塗裝師E-Lee根據羅拔唐尼肖像打造的全新Tony Stark蠟像頭雕供替換。

魁隆龐大的巨人素體高約41.5cm,具逾20個可動關節,手臂部分採用了紫藍色軟身包膠製作,展現澎拜肌肉質感,更隱藏關節。新裝甲以金和藍紫色為主調,刻劃細節和舊化處理。LED亮燈與可動手指關節技術的無限手套和一個高舉著無限手套的手掌造型以供替換,俱飾有電鍍塗裝和舊化處理,只是沒有附送網民期待的迷你蟻俠(一笑)。露齒憤怒和霸氣自信樣的頭雕有得替換,均由Hot Toys韓國頭雕總監Kojun及頭雕師Yong Kyum Kim聯同韓國藝術總監JC. Hong製作。

復仇者聯盟系列電影上映前,總會舉行展覽,展出人偶及展場限定別注商品。銅鑼灣利園將於於4月13日至5月13日期間舉行Marvel Studios《復仇者聯盟4:終局之戰》展「Team Up at Lee Gardens.Powered by Hot Toys」。除了Iron Man、美國隊長、變形俠醫、鷹眼、火箭浣熊、War Machine和Nebula的1:1原大雕像,更有蟻俠縮細以Ant Size登場。

希慎廣場屆時更開有Marvel Studios《復仇者聯盟4:終局之戰》 Hot Toys期間限定店。絕粹斷估,也許會有美國隊長白色太空/量子通道戰衣的會場版Figure賣?

日期:4 月 13 日至 5 月 13 日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:希慎廣場地下啟超道入口、希慎廣場 1 樓中庭及利舞臺地面入口

Hot Toys期間限定店:

日期:4月15日至5月13日 (4月13日 [Toy Hunters 會員] 和4月14日 [Secret Base 會員] 之會員優先預覽日)

時間:上午11時至晚上9時

地點:希慎廣場地下啟超道入口、希慎廣場 1 樓中庭及利舞臺地面入口

