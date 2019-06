E3 2019剛過去,一堆新公布及已公布遊戲都更新了發售日,以下就同大家整合將在下半年推出的PS4/XB1/Switch/PC遊戲,9月及11月更是大作連連,機迷要好好準備了:

以下列表只提供已有預定日期或年份的遊戲,像《Elden Rings》、《The Last of US 2》、《仁王 2》、《Bayonetta 3》、《Zelda:BOTW 2》(暫稱)、《Starfield》、《The Elder Scrolls VI》、《對馬幽魂》、《Hollow Knight: Silksong》、《柏德之門3》等未有官方公布發售時期的遊戲暫不包含。

點擊圖片以觀看遊戲推出日期及平台

7月

8月

9月

+ 7 + 6 + 5

10月

11月

2019年內

+ 5 + 4 + 3

2020年