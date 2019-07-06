網民用AI生成原創Pokemon！九成結果畸形核突　意外撞出萌精靈？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Pokemon Sword and Shield即寵物小精靈（精靈寶可夢）劍／盾不日推出，全球引頸以待。不知不覺，Pokemon廿幾年來多集遊戲已累積創作出超過800隻寵物小精靈，其實已經可以申請健力氏世界紀錄。不過好嘢無人嫌多，外國就有網民利用AI人工智能生成器，設計出多隻Pokemon，只是結果強差人意，超級獵奇的外形令人嚴重不安，慎入！

Twitter用戶Michael Friesen（@ MichaelFriese10）喜歡測試以AI人工智能演算法的圖像生成器。他在Twitter上，分享了其原創AI所設計的多隻Pokemon。只是得出來的成品，相當嚇人，因為寶可夢們隻隻肢體極盡扭曲畸形，頭和身根本難分難解，有些像溶化，有些伸有觸鬚爪子，像怪物、異形多過精靈。唔講咁多，看倌自己睇：

Twitter用戶Michael Friesen（@ MichaelFriese10）以原創AI所設計的多隻寶可夢們肢體極盡扭曲畸形，頭和身根本難分難解，像異形多過精靈。

Michael Friesen使用StyleGAN，它是一種以圖像風格為基礎的生成架構系統（Generator architecture system）。首先，Friesen必須從一套或多套Pokemon遊戲中擷取並揀選小精靈的圖片，創建巨大的資料庫。然後，讓AI參考資料庫中的圖像，學習同理解Pokemon的風格和特徵，在不斷反覆嘗試中成功設計出全新小精靈。

由上面的AI Gen片可看到，AI生成的小精靈色彩鮮豔，有點看起來像鬼怪、溶液或龍，卻遠遠稱不上可愛。幾乎隻隻都像無定形的畸胎。好像以下面一隻黃色的生物，好似外星人或者是實驗失敗品般。

有少量AI生成Pokemon勉強反映出其形象的參考來源。好似左上角那隻看起來有點似綿綿，首次於金銀帶登場的綿毛小精靈；正中間綠色那隻只要「就一就角度」便可看得出深受奇異種子影響。Michael Friesen展示的全組中，比較正常要數由底數上去第二行最左那隻，看來比較似一隻正規的Pokemon。另一些網民都為牠創作了少量Fan art：

Twitter用戶@MichaelFriese10畫出一隻龍屬性小精靈。

Twitter用戶@JustThatMaxGuy的畫法算頂癮，是一條做芭蕾舞單腳原地轉的龍屬。

這啡色生物有着Pokemon一貫的可愛感，起碼其身體構形狀比例較其他的正常，似返隻可愛小動物。AI人工智能電繪技巧可以很出神入化，創作構造相對簡單的動漫美少女臉孔可以話係綽綽有餘。不過Pokemon歷代形象太多變了，很難從中訂立一套設計規律，對於AI來講要從模仿中學懂原創現在而言太複雜。看來要正式應用在設計遊戲角色上，尚有很大的進步空間。

【牧場物語 重聚礦石鎮】Switch中文版同步推出　有新結婚對象
木製街機《SF街霸II》三合一迷你版搬入屋！童年回憶返曬嚟
APEX LEGENDS Season 2第二季懶人包（下）：既有內容改動
APEX LEGENDS Season 2第二季懶人包（上）：新人物、新模式解說
《黑色沙漠》PS4家用機移植版鐵定8月推出　預訂購買有乜送？
Metroidvania的極致！《Hollow Knight》盒裝特典版預定7月登場
「中國製」自走棋戰略手遊　騰訊新作《Chess Rush》即將推出
《爐石戰記》卡牌美術圖調整惹不滿？設計師回應：與中國無關
【Dr. Mario World】瑪莉奧醫生手機版　新片解構對戰玩法
《OVERCOOKED!》 免費任玩！PC版安裝條件、一步取得攻略
《底特律：變人》PS Plus會員免費有得玩！豪華版7月份限時下載
鐵路模擬＋都市開發＝《A列車Exp.+》！　將支援前作記錄存檔使用
Cyberpunky迷必玩！CD Projekt Red 3A級RPG暫訂2021推出
【MHW ICEBORNE】外媒公布有冰牙龍、更有冰咒龍型爆套裝外觀
【牧場物語 再會礦石鎮】Switch公布　2003年GBA版經典重製
HiRM 神高達 God Gundam 超可動型爆風格　拍得住 Metal Build
Netflix新劇《The Witcher 巫師》新劇照神還原「狩魔獵人」
《初音未來 Project Diva Mega39's》發售日決定　過百首歌有排玩
《Marvel's Avengers》2020年5月有得玩！英雄外觀技能任你砌
【高達自護迷注目】至敬渣古電熱斧？日本製造唔斬吉姆專切烤肉
【GTA 6】再有大量傳聞　玩家可做70、80年代跨境大毒梟？
GUNDAM VS Hello Kitty 第2集PV推出　Kitty搞笑化身幫高達作戰？
高達創壞者Gundam Breaker Mobile．手遊簡單操作自組原創高達
Uniqlo 聯乘《天氣之子》《你的名字》新海誠作品出 UT tee恤
食雞版《Flappy Bird》百人大逃殺！上網頁手機即玩
玩家復刻經典遊戲《紅色警戒 2》　4K畫質、AI程式受關注
【還願】中國代理遭吊銷牌照　罪名：危害國家安全！
【美少女戰士Eternal】Sailor Moon電影版公開　人設改用舊動畫版
《巫師》製片團隊操刀！《Final Fantasy XIV》將改編真人電視劇
《聖鬥士星矢》展覽開幕！完美展現「聖域黃金十二宮」名場景
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。