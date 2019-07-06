網民用AI生成原創Pokemon！九成結果畸形核突　意外撞出萌精靈？

Pokemon Sword and Shield即寵物小精靈（精靈寶可夢）劍／盾不日推出，全球引頸以待。不知不覺，Pokemon廿幾年來多集遊戲已累積創作出超過800隻寵物小精靈，其實已經可以申請健力氏世界紀錄。不過好嘢無人嫌多，外國就有網民利用AI人工智能生成器，設計出多隻Pokemon，只是結果強差人意，超級獵奇的外形令人嚴重不安，慎入！

Twitter用戶Michael Friesen（@ MichaelFriese10）喜歡測試以AI人工智能演算法的圖像生成器。他在Twitter上，分享了其原創AI所設計的多隻Pokemon。只是得出來的成品，相當嚇人，因為寶可夢們隻隻肢體極盡扭曲畸形，頭和身根本難分難解，有些像溶化，有些伸有觸鬚爪子，像怪物、異形多過精靈。唔講咁多，看倌自己睇：

Twitter用戶Michael Friesen（@ MichaelFriese10）以原創AI所設計的多隻寶可夢們肢體極盡扭曲畸形，頭和身根本難分難解，像異形多過精靈。

Michael Friesen使用StyleGAN，它是一種以圖像風格為基礎的生成架構系統（Generator architecture system）。首先，Friesen必須從一套或多套Pokemon遊戲中擷取並揀選小精靈的圖片，創建巨大的資料庫。然後，讓AI參考資料庫中的圖像，學習同理解Pokemon的風格和特徵，在不斷反覆嘗試中成功設計出全新小精靈。

Interp video! pic.twitter.com/YRFISA0YZq — Michael Friesen (@MichaelFriese10) 2019年5月12日

由上面的AI Gen片可看到，AI生成的小精靈色彩鮮豔，有點看起來像鬼怪、溶液或龍，卻遠遠稱不上可愛。幾乎隻隻都像無定形的畸胎。好像以下面一隻黃色的生物，好似外星人或者是實驗失敗品般。

有少量AI生成Pokemon勉強反映出其形象的參考來源。好似左上角那隻看起來有點似綿綿，首次於金銀帶登場的綿毛小精靈；正中間綠色那隻只要「就一就角度」便可看得出深受奇異種子影響。Michael Friesen展示的全組中，比較正常要數由底數上去第二行最左那隻，看來比較似一隻正規的Pokemon。另一些網民都為牠創作了少量Fan art：

Twitter用戶@MichaelFriese10畫出一隻龍屬性小精靈。

Twitter用戶@JustThatMaxGuy的畫法算頂癮，是一條做芭蕾舞單腳原地轉的龍屬。

這啡色生物有着Pokemon一貫的可愛感，起碼其身體構形狀比例較其他的正常，似返隻可愛小動物。AI人工智能電繪技巧可以很出神入化，創作構造相對簡單的動漫美少女臉孔可以話係綽綽有餘。不過Pokemon歷代形象太多變了，很難從中訂立一套設計規律，對於AI來講要從模仿中學懂原創現在而言太複雜。看來要正式應用在設計遊戲角色上，尚有很大的進步空間。