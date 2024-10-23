失眠｜中女失眠「每天只睡兩小時」吃藥都沒用！中醫調理一周改善

一名40歲何小姐長年受失眠所苦，即使服用鎮靜劑，夜間最長只能睡2小時，嚴重時即使服用鎮靜藥仍整晚不能入睡，時常感覺頭暈脹，心悸、白天注意力難集中，胃口不佳，且有時雙手末端出現麻木感。



工作壓力以及步調快速的現代社會，失眠是許多現代人常出現的症狀之一。台灣員榮醫療體系中醫部醫師吳晉廷依照何小姐的情況對症下藥，給予行氣化濕處方，搭配清熱除痰的中藥治療一周後，患者連續多日皆能睡六個小時左右，頭暈感以及心悸感都減輕，注意力渙散情況也大幅改善。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

根據世界睡眠協會（WSS）的「 睡眠醫學期刊」公布，台灣失眠盛行率約17%，推算近400萬人失眠；台灣睡眠醫學學會調查發現，全台每5人就有1人深受失眠之苦，有3成的人服用安眠藥。

吳晉廷指出，中醫常見的針灸療法，也是治療失眠很重要的工具。實證醫學研究指出，在180人的大型臨床試驗中，以百會、神庭、四神聰、神門、三陰交為穴位傳統針刺6周後，可有效改善睡眠品質及白天功能狀態。

相關文章：失眠｜瞓唔夠無精神注意力差之餘仲會變肥？8招助你一覺睡到天光👇👇👇

+ 9

長期失眠容易影響發育、加速衰老、使免疫力下降、以及提高罹患糖尿病和高血壓的機率，必須釐清發生的原因，才能從根本改善。 吳晉廷表示，失眠在中醫稱作「不寐」，與心脾肝腎及陰血不足有關。

舉例來說，最常見的遭逢壓力的失眠，其病機大多為肝氣沒有疏暢，氣鬱不舒，進而擾動心神，以致無法入眠。會給予疏肝理氣，清肝瀉火的藥物，幫助患者調暢鬱滯的肝氣，氣通了則不化火，就不會上擾心神了。

相關文章：睡眠穴位｜疲倦卻不能入睡？ 睡前按6穴位放鬆身心頭頂發熱為準👇👇👇

+ 8

另外，吳晉廷提醒，如果吃到不乾淨的食物，或消化不良都會導致腸胃受傷，或釀為痰熱，壅塞在胃中，同樣會導致不易入睡。對此，中醫會選擇化痰清熱，和中安神的藥物，把蓄積在胃中的痰熱清除掉。針對不同原因導致的失眠，吳晉廷建議有失眠困擾的民眾就醫由專業醫師進行評估，並提供適當 治療。

延伸閱讀：

私密處癢到睡不著！醫生竟從她下面「夾出死蟑螂」 恐釀嚴重後果

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」