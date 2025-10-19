護眼｜十大3C用眼過度症狀+預防方法　緩解久看電子產品眼部不適

你也出現這些3C用眼症狀了嗎？現代人幾乎離不開手機、平板和電腦，醒來第一件事是滑手機，睡前最後一眼依舊是螢幕。但你有沒有發現，螢幕看久了，不只眼前的人事物變得模糊、眼睛乾得像沙漠，就連基本的專注力也跟着偷偷溜走。長時間沉浸在3C世界，就像在榨乾身體健康，一不留神近視、老花眼，甚至飛蚊症、青光眼、白內障、黃斑部病變等疾病都可能來敲門。



究竟有哪些症狀是3C族、低頭族最常見、卻又最容易忽視的呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大3C用眼不舒服症狀，不只有網友的經驗分享，還有不藏私告訴你的預防小撇步。快把這篇文章轉給身邊那個滑手機滑到停不下來的朋友，一起守護彼此健康吧！

1. 視力模糊、複視

放學、下班回到家，眼睛明明已經超時工作，卻還是捨不得休息，硬要再追一集劇，結果螢幕上的字幕越看越糊，就像有人偷偷幫你套了一層模糊濾鏡，讓人忍不住懷疑是不是近視或散光加深了；更誇張的是，有些人還會看着看着，突然「一個字變兩個字」，整個畫面瞬間失焦。

如果遇到視力模糊或是複視的情況，除了要儘快找眼科醫師求助，也可以選擇保護眼睛的3C產品。

2. 乾眼

關注IG限時動態、觀看YouTube影片，一滑就停不下來，不知不覺滑手機的時間已經超過好幾個小時。長時間盯着螢幕，眨眼次數大幅下降，淚液分泌跟着減少，導致眼睛乾得像撒哈拉沙漠。缺乏滋潤的眼球開始發出抗議，不只乾澀疲勞，還可能伴隨異物感、刺痛感，甚至灼熱不適，這就是典型的「乾眼症」警訊。

根據台灣高雄榮民總醫院眼科部的衛教資訊，想要預防乾眼症，首先要從生活習慣下手：包含不熬夜、充足睡眠，多攝取富含維他命A、C、E的水果與食物，或是選擇深綠色、黃色系的蔬果。

長時間看書或使用電腦，建議遵守「50分鐘休息5至10分鐘」的原則，尤其是使用電腦時，記得讓視線和螢幕保持平行或稍微往下，才能減少眼睛壓力。

另外也可以將乾淨毛巾浸入比洗澡水溫度稍高、但不燙手腕的熱水中，稍微擰乾再攤平覆蓋在閉着的眼皮上，每次熱敷5至10分鐘，每日3至4次，或選擇清晨、洗澡時進行，也是很有效的舒緩方式。

3. 眼睛緊繃引起偏頭痛

你也有這種經驗嗎？盯着手機訊息、電腦報表一整天，太陽穴感覺像是有人在裏面敲鑼打鼓，隱隱作痛的「偏頭痛」讓你完全無法好好思考。其實很多時候，源頭就在於近距離過度用眼，導致眼睛周遭的肌肉過度緊繃，長時間「眼壓山大」，頭痛自然而然跟着找上門。許多網友也在Dcard上分享：

．「有時候看着螢幕到很晚就會頭痛，一直盯着螢幕也是」、

．「沒上班看整天電腦，沒滑整天手機好像都不會不舒服，不舒服也都是其中一眼特別明顯，然後頭有時候會突然刺痛一下」。



若是遇到眼睛緊繃導致的偏頭痛問題，除了要注意用眼習慣，使用3C產品時保持30至45公分的適當距離，每小時休息10分鐘，每年也要定期接受眼睛檢查，避免配戴與近視、散光、老花眼等度數不符的眼鏡。若是偏頭痛的問題遲遲無法解決，或是伴隨畏光、眼睛發紅、視力下降等其他青光眼症狀，建議仍應找眼科醫師處理，避免延遲可能造成視力永久受損唷！

4. 畏光

在室內使用手機、平板或電腦時，有時候螢幕亮度稍高也覺得刺眼，這其實就是「畏光」反應，不只會讓你覺得生活亮到很困擾，還有可能是角膜、視網膜問題的警訊，例如角膜炎、角膜破皮、葡萄膜炎（虹膜發炎）等。

不想讓「怕光」變成「畏光」，除了養成正確使用3C產品的習慣，保持室內光線充足、避免在黑暗中直視螢幕，若是平時有畏光困擾的人，不妨也可以入手具備護眼模式的科技產品！

5. 視覺上出現小黑影

明明天花板空空如也，卻老是有小黑影、蚊子般的黑點在眼前飄來飄去。所謂的「飛蚊症」是許多3C族的煩惱，就連台灣立委吳宗憲去（2024）年也曾在臉書粉專上透露，「頻繁的使用3C產品，閱讀消化大量的資料，更導致我的飛蚊症越發嚴重，趕緊去朋友開的眼科就診，確認我的視網膜沒有太大問題，我才稍稍放心。」

最近有網友在Threads上發文，表示工作關係長時間盯着電腦看，導致飛蚊症越來越嚴重，眼科醫師表示飛蚊症沒辦法治療，只給予緩解眼睛疲勞的眼藥水，但整瓶點完症狀還是沒改善。熱心網友也分享：

．「只能固定時間眼底檢查，電腦盡量用暗色夜間模式才比較看不到，然後沒事不要看天空、看牆壁、看天花板」

．「吃魚油補充品，定期檢查眼睛」

．「吃葉黃素，用熱毛巾敷在眼睛上，最有效的方法其實是換工作」



還有驗光師留言：

．「建議檢查一下眼底視網膜，如果有閃電的閃光出現，或伴隨大量飛蚊出現都要立即就醫喔！這都代表可能視網膜破洞了」。



6. 眼睛有血絲

熬夜趕報告或是放假打電動一整晚，隔天照鏡子才驚覺眼白部分全是血絲，不僅嚇壞自己也讓身旁親朋好友擔心！網友表示：

．「我發現自己不只是眼睛乾，還容易有血絲跟疲勞感」

．「真的太常使用手機，眼睛容易乾！戴隱眼又容易有紅血絲」

．「之前戴隱眼有點像灰姑娘，時間到一定要馬上摘掉，晚一點拿掉眼睛就馬上出現血絲」



其實「眼睛有血絲」就是眼睛的微血管在跟你抱怨，提醒你它真的很累，不只影響外在容貌，還可能與乾眼、戴隱形眼鏡、眼睛疾病等有所相關。

許多人會因為眼睛出現血絲用眼藥水救急，不過台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）曾邀請藥師郭建宏說明，宣稱可以消除眼睛充血的眼藥水，成分含有血管收縮素，雖然可以改善眼睛發紅的症狀，但頻繁使用會造成「反彈性充血」，停用後眼睛充血會更嚴重，因此建議症狀改善後就立即停用。

7. 眼周痠痛

長期當低頭族，不只肩頸僵硬痠痛，連眼睛周圍也會感覺酸酸脹不已，常見原因包括用眼過度造成的肌肉疲勞、乾眼症、高眼壓等，若是痠痛持續出現，或是伴隨紅腫、視力模糊等症狀，就應尋求眼科醫師診治，釐清病因。

有網友曾在台灣e院發文詢問，因工作關係需佩戴日拋隱眼12小時以上，中間偶爾會點無防腐劑人工淚液，最近左眼下眼眶靠近鼻子的位置疼痛，「眨眼有一點感覺，按壓就像按到瘀青一樣很痛，右眼不會」，除了擔心是眼睛疲勞的問題，也怕自己有青光眼病史需要趕快就醫。

對此台灣衛福部嘉義醫院眼科醫師高丕霖回應，有可能是眼睛疲勞、過敏反應或其他問題，「眼睛疲勞是長時間使用電腦、閱讀或集中注意力造成的常見問題。過度使用隱形眼鏡也可能導致不適。不過還有一種可能是淚囊感染發炎，必須使用抗生素治療。建議您至眼科檢查看看」。

8. 眼睛疲勞影響專注力

明明已經躺在床上準備睡覺，卻還是捨不得放下手機嗎？有時候滑手機越滑越上癮，睡意不增反減，造成睡眠不足、睡眠品質不佳影響白天精神狀況，眼睛疲勞影響注意力、記憶力，長期下來也會危害身心健康。

台灣國家衛生研究院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊透過「作息足跡App」發現，每天增加使用1小時的手機，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘的睡眠時間。此外，睡前使用手機時間雖僅佔全天使用時間的14.3%，對睡眠週期延後的影響力，卻佔整天手機光源曝露的44%。

倘若你也有眼睛疲勞影響專注力的問題，建議睡前避免使用3C產品，讓眼睛進入休息狀態。在購買3C產品時也可以特別注意有無護眼功能。

9. 視線對焦困難

台灣藝人郭亞棠曾在臉書粉專上分享，「剪影片真的很傷眼睛欸！這兩天居然有一點用手機看文字檔案眼睛好像無法對焦的感覺，好可怕喔！該不會要提早老花眼吧？」台灣藝人蔡逸凡也透露，「大人小孩都被3C綁架的世代～生活便利但眼睛也變得疲憊不堪，現在連小孩的學校作業都要仰賴電腦、平板，我跟先生兩老很早就眼茫茫開始對焦困難」。使用3C產品時只要發現眼睛突然對不上焦，需要花好幾秒才能調回來，就代表眼睛的「變焦鏡頭」可能快要罷工了。

根據台全眼科的7大眼睛保健法，「適度眼球運動」有利於調節睫狀肌，讓對焦能力回到正軌：

1. 頭部保持不動、眼球上下左右運動，每個方向停留約5秒並重複2至3回合；

2. 想像眼前有巨大圓形，眼球順時針畫圈5次、逆時針畫圈5次；

3. 迅速眨眼10至15下，閉眼時稍加施力；

4. 將食指伸直並放在眼前約30厘米處，注視指尖5秒後再看向遠處任何一個固定物體5秒，反覆進行10次。



另外也可以遵守「20-20-20護眼法則」，用眼20分鐘眺望稍遠處20英呎（約6米）20秒以上，閉上雙眼配合深呼吸慢慢數到5秒鐘，再張開眼睛休息、放空片刻。

10. 眼睛分泌物過多

長時間使用3C產品所導致的「乾眼症」，或是滑手機滑到眼睛疲勞，習慣用手揉眼睛，導致細菌、病毒等異物入侵，均會引起眼睛分泌物增加，表示眼睛正在發炎或是接受刺激。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院外科部眼科主任陳瑩山也曾在網路上分享，眼屎過多可能是結膜炎（流行性角膜炎、紅眼症）、眼瞼炎、乾眼症及皮脂腺分泌旺盛。他也建議平時要勤洗手、確實做到眼部清潔，不要常用手揉眼睛，體質燥熱者要特別注意飲食，乾眼症患者可在睡前點人工淚液來緩解乾眼不適。陳瑩山另提醒，一早起床眼角產生分泌物，如果量少且顏色為透明或淡白色，只要在洗臉時將眼皮加以清潔即可；但眼屎顏色或質地改變且量變多，甚至眼屎把眼睛黏住，就是眼睛發出警訊，必須要馬上就醫。

十大3C用眼不舒服症狀（網路溫度計DailyView提供）

