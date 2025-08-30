減肥｜女性肥胖與荷爾蒙有關？戒除5種食物有助恢復荷爾蒙平衡

減肥是許多女性一輩子需要面對的敵人，尤其是在過了25歲之後，當新陳代謝不比年輕時，更容易發胖而且想要減肥但體重減少的速度完全比不上增加的速度！



女性肥胖和「荷爾蒙」有關係！

荷爾蒙失調不僅會讓女性出現煩躁易怒、疲勞、抗壓性變差、經期不規則或疼痛等狀況，更是導致肥胖的主要原因之一。

紐約知名婦科權威莎拉．加特弗萊德醫師，長期致力於治療女性因荷爾蒙變化所引發的健康問題。她在門診中發現，許多女性其實不知道「荷爾蒙失調」就是造成她們身體不適的根本原因。

莎拉醫師指出，體重增加、情緒起伏、容易疲倦，甚至性慾降低，這些問題並不是單靠吃藥或打針就能改善，也不是只靠少吃或運動就能長期解決。關鍵在於找出導致荷爾蒙失調的真正原因。因為這代表身體正在發出訊號，提醒我們有某些狀況需要被正視與處理。

若你在減重過程中出現以下情形，就有可能是荷爾蒙失調所造成的：

1. 明明按照減重原則執行，體重卻遲遲無法下降。

2. 隨著年齡增長，新陳代謝愈來愈慢。

3. 試過很多種減肥方法，效果卻不明顯。

4. 別人有效的營養餐減重法，自己嘗試卻沒用。

5. 好不容易瘦下來，恢復正常飲食後又立刻復胖。



影響體重最關鍵的3種荷爾蒙

莎拉醫師指出，女性體重的失衡與體內的七種荷爾蒙變化有關，其中「雌激素、胰島素、皮質醇」三種對體重的影響最大。

1. 雌激素

雌激素是女性第二性徵發展的關鍵激素，如促進乳房、臀部發育，也有助於關節潤滑、調節月經週期等功能。但雌激素也是體內荷爾蒙平衡的重要關鍵，一旦分泌過多，容易導致脂肪堆積、體重上升。

2. 胰島素抗性

在美國，有將近一半的人有血糖代謝異常的問題（俗稱「胖糖症」）。體重過重會導致胰島素失衡，讓細胞對胰島素變得遲鈍，進而使血糖調節異常，導致脂肪更容易囤積。

3. 皮質醇

皮質醇是人體對抗壓力時釋放的「壓力荷爾蒙」。然而現代人長期處於高壓狀態，導致皮質醇長時間分泌過量，破壞了脂肪正常的代謝與儲存機制，容易造成腹部肥胖。

戒除5種食物，有助重新啟動荷爾蒙平衡

莎拉醫師發現，透過調整飲食習慣，是幫助體內荷爾蒙回歸平衡、重新啟動代謝機能的關鍵方法之一。她提出，藉由短期排除以下五種食物，可以有效讓體內的7種荷爾蒙「歸零重啟」，幫助身體回到健康軌道。

以下是她提出的「荷爾蒙重啟飲食法」：

1. 不吃肉類 → 有助於降低雌激素過高。

2. 不吃糖 → 幫助穩定並重設胰島素。

3. 不吃水果 → 有助於讓瘦體素（Leptin）回歸正常。

4. 不攝取咖啡因 → 幫助降低壓力荷爾蒙皮質醇。

5. 不吃乳製品 → 幫助降低過多的生長激素（Growth Hormone）。



