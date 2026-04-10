MissAV公佈2026年4月人氣女優TOP20　河北彩伽急跌！她重奪冠軍

MISSAV女優2026年4月的排名榜出爐！女優新井リマ、森日向子、北野未奈、北岡果林 4 月重新打上榜，而20強當中驚見從未入榜的「末廣純」。去年末廣純曾因跟著名棒球手東克樹傳不倫緋聞，一度衝上娛樂版，今次突然上位，應該也跟新作有關（番號DOCD-086）有關。

至於今個月跌幅最大的女優，竟然是河北彩伽，由第三位跌至第十四位，熱度明顯被其他新興女優攤薄。而已引退沒新作的三上悠亞，也由上月還在殿堂級的第四名，今個月前 20名已不見蹤影。而三月排第一位的美園和花未能蟬聯，究竟今次是誰人奪冠？

20強當中驚見從未入榜的「末廣純」IG@suehiro_jun

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2026年4月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

Top 20新井リマ

Top 19末廣純

Top 18神宮寺奈緒

Top 17森日向子

Top 16北野未奈

Top 15倉本すみれ

Top 14河北彩花

Top 13森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

Top 12北岡果林

Top 11皆月光

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2026年4月最受歡迎女優TOP 6-10

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Top 10天馬ゆい

Top 9柏木こなつ

Top 8木下日葵

Top 7波多野結衣

Top 6沙月惠奈

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2026年4月最受歡迎女優TOP 1-5

Top 5彌生美月

Top 4逢澤みゆ

Top 3乙愛麗絲

Top 2美園和花

Top 1松本一香

同場加映：日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海

近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海