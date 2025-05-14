恒生裁員｜收大信封好徬徨？6個必知注意位　臨走前記得拎呢樣

恒生（0011）據報自3月尾下旬發放花紅後罕有地進行較為廣泛的裁員行動，個別部門削減幅度約10%至50%不等，傳裁員行動擬於6月底前完成。此外，即使受影響部門尚未被炒的員工，也要在恒生重新申請職位，與內外部應徵者競爭。

原來就算面臨公司倒閉，都並不一定有遣散費，最近不少公司因財政壓力裁員，各位人生可能遭逢第一次被炒的小薯，又如何知道自己有無得賠？



突然收到解僱信，就要馬上執包袱離開公司。（《我的大叔》劇照）

近年經濟不景氣，香港不少企業開始裁員，或甚至倒閉，要遣散旗下的員工。說真的，不少人至今都未曾經歷過裁員，到底第一次被裁員，有甚麼要注意？《開罐》就為各位打工仔拆解！

👇👇👇被炒魷魚必知 6 件事👇👇👇

1. 代通知金點樣計？

首先無論是被「解僱」或「遣散」，打工者理應獲得「代通知金」，金額多少要看所簽僱傭合約上寫明的「通知期」長短。若公司無預早通知解僱，要求即日收信即日離開，就要賠償「通知期」的薪金總額。

假如月薪是 10,000 元，合約上寫的通知期是一個月，若即時被炒，公司要額外賠償相等於一個月薪金的代通知金，以彌補公司沒有給予通知期。

若工種有計佣金，計算方法就比較複雜。需用之前 12 個月的「平均收入」去計算應得的代通知金。例如底薪 6,000 元，12 個月底薪年薪 72,000 元，但加上前 12 個月佣金金額後，實際年收入是 120,000 元（當中有 48,000 元是佣金收入），平均每月收入為 10,000 元，則一個月代通知金是 10,000 元，而非底薪 6,000 元。

《不懂撒嬌的女人》劇照

2. 假期記得計清楚

每間公司假期計算方法不同，有些公司要求員工扣假早點離職。如果即日收信即日被炒，一定是「以錢補假」，員工要數清楚自己還有多少日年假，並計算應收取多少錢。如果月薪包含每週例休日，在計算年假價錢時，要使用特定方程式，才能計算出最準確的年假日數和應收價錢。

應得有薪年假日數，按照比例「受僱日數 / 365 × 年假總數」（或 366 日）計算。例如每年年假 12 天，2020 年 1 至 3 月上班（共 91 天），則應有年假日數為 91/366 × 12 = 2.98 日 。被炒時，扣減已放年假，即為計錢的年假。而年假所得價錢，用「應得年假 × 平均日薪」計算。平均日薪需將佣金一併計算再除以 365 日（或 366 日）得出。

3. 遣散費又點計？

遣散費計算方式為 2/3 月薪（以22,500元的三分之二即15,000元為上限） × 公司工作年資 。政府雖然在5月1 日起取消強積金對沖，但4月30日或之前的受僱日子：僱主仍可用強積金強制性供款對沖遣散費。5月1日或之後的受僱日子，則不可再用強制性供款對沖（如僱主有自願性供款，則可利用該額外部份對沖）👉👉👉詳情睇 強積金取消對沖5.1生效！遣散費/長期服務金點計 3類人不適用

《男人唔可以窮》劇照

4. 未必一定有 Reference Letter

基於私隱條例，以公司名義發出的 Reference Letter 只可以簡單寫上入職、離職日期、職位、最後薪金。若想要一張「有用」的 Reference Letter，可以向直屬上司、曾合作過的人士查詢，請他們以私人名義寫，就可以多多描述工作表現。

5. 遣散信作證明

臨走時，無論多不甘心，都要記得帶走遣散信（即解僱信），以作證明之用，方便下次見工時用作解釋離職原因。

6. 不得要求回公司取回物資

一旦被即時解僱，理論上不可以要求再回公司取回任何文件，或打開電腦取回任何檔案或刪除紀錄，因為公司電腦及內含的所有文件都屬公司資產，私人物品如杯、擺設則可以取回。未被炒魷魚的人，建議不要放太多私人物品在公司，以免不幸被炒時無法取回，或太多物品難以帶走。

👇👇👇點擊圖片看CV常見錯誤👇👇👇

+ 2

想知全部竅門，點擊看內文！👉👉【CV常見7大低級錯誤 專家教你突圍 用錯字體都出事！│BetterU#6】