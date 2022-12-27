靠鬧鐘起身下場慘！研究揭鬧鐘響「返瞓」恐致XX病　兩種人易出事

相信有不少人都習慣較鬧鐘叫自己起身，其實長期靠鬧鐘起身不但會嚴重影響你的睡眠品質，更會致病!台灣重症醫療醫師黃軒引述美國研究指有超過57%的上班族每日都會被鬧鐘叫兩次，這種每隔5分鐘叫一次反覆的鬧鐘，非但不能實際增加睡眠時間，分分鐘更是剝奪你睡眠和健康的兇手!



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台灣重症醫療醫師黃軒近日在個人Facebook專頁上以「別被鬧鐘嚇醒」為題分享引述一個來自美國聖母大學(University of Notre Dame)研究指調查的450名上班族中，使用鬧鐘起身的人有一半(57%)以上都不會在鬧鐘第一次響的時候醒，大多都會在第二或三次「返瞓」後才會起床，有超過20%的人更會設置一個或以上的鬧鐘。除此外女性比男性多50%會出現這情況，年輕人和「夜鬼」頻率更高!

研究指其實使用鬧鐘和反覆「醒了又睡、睡了又醒」，需要重覆按鬧鐘的人，身體會容易出現疲倦，大壓力和注意力不足的問題。那些「斷斷續續」的鬧鐘，是「剝奪了自己的睡眠過程」的兇手，當你延遲再「返瞓」，每隔5分鐘又再響一次反覆叫醒你，這樣你非但不能進入深層睡眠，而且你的睡眠品質更會變得惡劣，「頭腦變得更加昏昏沉沉的」，身體更有可能會因此患上嚴重疾病。

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黃軒醫師更表示研究列出長期被鬧鐘影響，會出現的兩大狀況:

1. 注意力不足

這是最常見的。長期處於鬧鐘驚醒，代表你的睡眠周期，無法完成，從而影響情緒和正常工作狀態，而出現，你的日常生活類似腦霧狀態，注意力不集中，容易疲倦、頭痛問題等狀況。

2. 慢性疾病，急性惡化

你如果有慢性疾病例如高血壓，心血管疾病，長期突然被鬧鐘驚醒，人的血壓和心率，還有腎上腺素都會迅速上升的，這樣長期反覆刺激下，會給自己身體的心血管帶來壓力，而增加了高血壓和心臟病併發症的高風險。

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不用鬧鐘的話，我們又能靠甚麼起床呢?黃醫師共列出4個方法，讓我們一起看看吧!

4大最佳「叫醒」方法:

1.晨光

晚上睡覺前窗簾留一條縫隙，早上陽光照進來，光線會刺激是網膜上的感光器，並向大腦發送甦醒信號，血清素會使身體的代謝速度加快，就會伴隨生物時鐘“叫醒”你。

2.燈光

大家在床頭可放一盞設定好時鐘的調光檯燈，設定逐漸從微到亮，光線會傳遞信號給腦部，啟動四肢活動。

3.輕音樂

若大家真的要用聲音來喚醒自己，可選擇自然界的聲音，例如鳥聲，流水聲等，但音量要開小一些。你的聽覺系統，就會逐漸“喚醒”大腦，而輕柔的音樂鬧鈴能減少起身的壓力，讓你有個好心情。

4.睡到自然醒

這種是最好的「叫醒」方式，只要大家能早睡不熬夜，自然醒並不是問題。每天在固定的時間睡覺和起床，你就可以訓練身體，在固定的時間醒過來，根本不需要任何鬧鐘。

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