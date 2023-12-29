深圳地鐵新「看海線」8號線二期開通！4車站特色+周邊景點推薦

深圳地鐵新「看海線」——8號線二期直達大小梅沙，全長8km，4個站，正式開通！‍



‍大小梅沙的首條地鐵，深圳市中心出發，1小時直達

深圳地鐵8號線二期於2023年12月27日正式開通初期運營，眾所周知，這是深圳第一條直達大小梅沙的地鐵線，出站就是海景，步行入園（大梅沙海濱公園）不足百米。所以，這不僅是「看海線」，更是深圳人期盼已久的「玩海線」！

‍‍8號線二期，一共4站，實測鴻安圍至小梅沙，全程不到10分鐘。

據工作人員介紹，鹽田路站到小梅沙站，全程約12分鐘。加上市民中心站到鹽田路站的45分鐘，即55分鐘左右可到達，滿打滿算也不超過1小時。優勢很明顯，不是自駕玩不起，而是地鐵有着絕對的性價比。當然，節假日人多擁擠大概率是難以避免了，「梅沙煮餃」也是。

深圳最新「玩海線」，怎麼玩？‍

許多人可能要問了：「哪個出口能到海邊？」「沿途都有什麼推薦？」

那麼，本期「8號線二期看海攻略」，請笑納。👇👇👇

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大梅沙站

大梅沙站的4個出口，都距離大梅沙海濱公園大門不遠。

其中最近的要數B出口，出站就能遠眺海景，和海邊的直線距離目測就200多米。往右前方的走上幾十步，就是大門了。實在是太方便了！

小梅沙站

因為小梅沙海濱公園目前在改造，而這個站點值得推薦的景點仍是背仔角。

從小梅沙的C出口出來，距離燈塔的步行路程僅有3公里，相比從前更加方便。不過想想，當明年小梅沙海濱公園正式開放後，這裏想必也是人山人海。

鹽田墟站

俗話説「吃海鮮，到鹽田」、「吃腸粉，也到鹽田」，現在去鹽田海鮮街也不用搭乘公交。

從鹽田墟站的B出口出來，步行5分鐘就能到海鮮街附近，如果想去春天圖書館則走A出口。對於想去海濱棧道徒步的深圳人來説，鹽田墟站也會是不錯的起點，一路有山又有海。

鴻安圍站

鴻安圍站因距離海邊有一段距離，在新線路中的存在感較低。但是對於住在周邊的深圳人來説，看不看海無所謂，「地鐵修到家門口」是最值得開心的。

據説這裏一條小路可以直達雲海廣場、梅沙尖，喜歡爬山的深圳人可以從這裏出發。

從裏到外，實至名歸的看海線

社交媒體上，被稱為「看海線」的深圳地鐵線路並不少。例如11號線，是因為在列車上就能看到海；9號線，是因為有了火遍全網的「出了地鐵就是海」的深圳灣站；當然還有8號線一期，大大拉近了人們和鹽田山海的距離。

不過在我看來，這些「看海」多少不夠徹底，畢竟西灣和深圳灣都是內灣，稱不上是真正的海，而從鹽田海山站走到海邊少説還得十幾分鐘。相比之下，8號線二期從裏到外都做到了與海融合，走出車廂像是走進「海底」，走到站外直達海邊，接過「看海線」的頭銜更為名正言順。

雖然沒能和11號線一樣，坐車觀海，但即使不出站，也滿眼都是「海」。👇👇👇

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四個站，每一站的設計都是滿滿的海洋元素。在內部設計上，大梅沙站可以説是新線路、甚至是整個深圳地鐵中最為亮眼的一站。站內以藍白為主色調，加上比其他地鐵站更加寬敞大氣、明亮開闊的空間，第一次進站讓人眼前一亮，還有種被海洋包圍的錯覺。

如果你從市區一路坐地鐵到大梅沙站，那麼在走出車廂的瞬間，記得抬頭看看，因為這裏的天花板很有「料」。

「深海之窗」若隱若現着魚的身影，在靠近扶手電梯位置，讓人有種從海底看天空的即時感。在站台兩邊有可愛的鯨魚長椅，站內還有巨型鯨魚背景牆……與其説是地鐵站，倒更像是「海底世界」。

更有趣的是，大梅沙站是作為繼世界之窗站後，第二個以主題公園為設計靈感的地鐵車站。

對於世界之窗的金字塔地鐵口，大家肯定不陌生，而大梅沙站的外形也是與眾不同。出入口神似鯨魚嘴巴，找好角度架起相機，就是遊客從鯨魚嘴裏進進出出的畫面，頗具喜感。

其他三個站的規模不比大梅沙站大，但是同樣各具特色。👇👇👇

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鴻安圍有一面名為「共生」的藝術背景牆，以深海魚羣為主題，傳遞着「生命源於海洋」。除此之外，鴻安圍還是深圳首個以彩色管線為裝修風格的「裸裝」工業風車站。

不得不説，這個配色的地鐵站，在深圳還是第一次見。

在鹽田墟站能看見橙色貝殼藝術造型柱，仔細觀察，兩側的天花板還有海洋生物的鏤空剪影，結合海鮮街的屬性，妥妥的「吃貨」屬性。

小梅沙站有兩處藝術裝置，七彩珊瑚與貝殼「海景櫥窗」，展現着獨具特色的海洋文化，美觀又不失深度。

「看海」一個浪漫而美好的詞語‍，如今亦是人們的精神文化需求‍，畢竟，生活不止有眼前的996和豬腳飯，還有詩和遠方的大海‍。

「一起坐8號線，去看海去快樂吧~」‍

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