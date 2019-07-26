英國23歲肉彈影后有望成第二代黑寡婦？　仲有實力派演員陸續加盟

日前在聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-Con）的會場上，Marvel Studios正式宣佈了黑寡婦（Black Widow）個人電影的進一步資訊。這部由Cate Shortland執導的作品將會在2020年5月1日開啟整個「第四階段」，劇中的主線故事則會發生在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）之後，並牽動起主角Natasha Romanoff的黑暗過去。

《黑寡婦》個人電影的故事發生在《美國隊長3：英雄內戰》後。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

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提到Natasha在這部電影裏的狀態，施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）會後在《Entertainment Weekly》的劇組專訪中揭露：

我們將會看到Natasha處在這個非常特殊的生命時點。

「她無疑身處在一個黑暗的境界，沒有可以求援的對象，也沒有可以前去的地方，她能緊緊抓住的就只有自己而已。當某個巨大的事物爆發，周遭逐漸塵埃落定之際，你會開始面臨一個寂靜的時刻，不知自己接下來該何去何從－而這就是她當前身處的狀態。在那樣的時刻裏，你真的必須好好面對自己。」

「黑寡婦」於《鐵甲奇俠2》初次登場。（《鐵甲奇俠2》劇照）

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除了Natasha之外，本片也將揭露多位充滿魅力的新面孔。David Harbour飾演的Alexei是一名擁有雙重身份的活體武器，提到自己飾演的角色，他如此說明：

那只是他白天時的名諱。到了夜晚時，他則會變成『Red Guardian』這個搖滾巨星。

「在冷戰時期，美國人一直在研發各種武器，蘇聯對此也是有所回應的。美國人曾經創造了美國隊長（Captain America），而蘇聯對此也有所因應，並將之稱為Red Guardian。在某種程度上，他是一名超級士兵，但他同時也是一個非常複雜的傢伙。他身上有着非常多的缺點，也有着非常多鮮明的特質，他是一位非常豐富的角色。」

David Harbour憑《怪奇物語》警長一角再度人氣急升。（《怪奇物語》系列劇照）

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除此之外，英國影后Florence Pugh將會扮演漫畫裏另一位使用過黑寡婦代號的角色：Yelena Belova。在電影裏，這名角色與Natasha的關係將會如同姊妹一般，但兩人之間想必會有某些磨合需要處理，因此Florence Pugh在訪談裏暗示道：

她們兩人就這樣和彼此見面了，而那場會面是非常緊繃且情緒激昂的。

Florence Pugh甚有肉地，有網民認為她應該在正式拍攝前減肥。（IG@florencepugh）

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遽聞在會場播放的獨家片段裏，與會者們也可以看到一段兩人初見時的精彩對打鏡頭。兩人用盡身邊的各種道具與物品互相廝殺，並且使出相似的動作招式，最後鏡頭戛然而止，Natasha則不改以往的冷調幽默，說了聲：

我也很高興見到妳，姊妹。

Florence Pugh憑《馬克白夫人的誘惑》奪得英國獨立電影獎最佳女主角，榮升影后。（《馬克白夫人的誘惑》劇照）

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電影裏另一位與黑寡婦有所關聯的角色則是Rachel Weisz飾演的Malena，這名角色已經經歷了整整5次的「Red Room」訓練計畫，因此是一名相當老練的間諜與殺手。Rachel Weisz表示：

她同時也涉入了某項實驗，但我不能告訴你那個實驗的內容，那會牽涉到本片的故事，我不能透露任何相關的資訊！

Rachel Weisz憑《爭寵》入圍多個女配角獎，更成功奪得BAFTAs最佳女配角。（《爭寵》劇照）

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O. T. Fagbenle飾演的則是一位名叫Mason、Natasha在加入神盾局（S.H.I.E.L.D.）前的線人。他如此形容自己的角色：「如果你是一位間諜或超級英雄，而你需要某些幫助的時候，他就是會幫你把事情搞定的那種人。他和Natasha之間的關係是有一點複雜的，因為很顯然地，我們彼此需要公事公辦，但我想那裏頭也帶有一點點浪漫的顫動。」

相信有看過美劇《侍女》的人都會認得O. T. Fagbenle。（《侍女》劇照）

【本文獲「Marvel電影世界觀百科」授權轉載。】