香港好去處34大｜旺角/銅鑼灣/尖沙咀 迪士尼＋蠟筆小新展低至$17

香港好去處2025｜除了北上吃喝玩樂，其實留港消費也有很多選擇。以下為大家推介34大香港好去處，活動涵蓋室內及戶外，無論是情侶拍拖，還是帶小朋友放電都非常適合！除了有全港首個《蠟筆小新》互動展，也有面積達50,000平方呎的室內運動場。當中門票最平更低至$17，詳情即睇下文！



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香港好去處推介【1】迪士尼奇幻燭光音樂會 —— 百年古堡聽音樂／人均$475

迪士尼奇幻燭光音樂會（Candle Light Concert）將於2025年6月1日及14日在香港大學大學堂舉行！音樂會將演奏多首經典迪士尼名曲，如《木偶奇遇記》、《獅子王》、《魔法奇緣》、《冰雪奇緣》等，大家可在百年古堡聽音樂，超浪漫！門票現有獨家二人同行優惠，人均只需$475！👉🏻 即搶二人同行優惠✨

迪士尼奇幻燭光音樂會｜門票

優惠價（2人）：$950｜原價$1000｜人均$475

門票（1人）：$500

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地址：香港大學大學堂薄扶林道144號

時間：18:30或20:30



香港好去處推介【2】香港家居博覽 —— 1,000個展位／特設長者專區／門票$30

香港家居博覽將於5月29至6月1日（星期四至日）在香港會議展覽中心舉行！展覽將有超過1,000個展位，集結多個品牌的家品、家電及床上用品。此外，今年還特設長者專區「樂齡館」，展示多款專為樂齡人士量身打造的家居產品及服務，包括無障礙設計的家具、智能家居科技、健康護理用品等。入場門票只需$30！

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香港家居博覽｜門票

售價：$30

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地址：香港會議展覽中心展覽廳1號展覽廳

日期：2025年5月29至6月1日（星期四至日）

開放時間：5月29至5月31日：12:00－21:00／6月1日 ：12:00－19:00



香港好去處推介【3】優質寵物用品展2025 —— 集結各式各樣的寵物用品／門票$30

優質寵物用品展將於6月6至8日（星期五至日）在香港會議展覽中心 Hall 3CDE舉行！展覽將推廣各式各樣的寵物用品，包括糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物、籠舍等。另外還有「狗狗運動會」、「至FUN寵物公園」等精彩活動等你參加！門票只需$30便可入場！

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優質寵物用品展2025｜門票

售價：$30

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地址：香港會議展覽中心 Hall 3CDE

日期：2025年6月6至8日（星期五至日）

開放時間：6月6日至6月7日 12:00－21:00／6月8日 12:00－20:00



香港好去處推介【4】香港插畫及文創展 —— 500位創作者／巨型塗鴉牆／2人同行8折

全港最大型插畫及創意設計博覽「香港插畫及文創展」將於5月31日至6月1日一連兩日登陸香港會議展覽中心 Hall 5G！展覽將集合500位創作者，包括本地、韓國、日本等的名設計師。現場還會有多項精彩活動，如巨型塗鴉牆、Live Paint Stage、Art Jamming 體驗、個性似顏繪、韓國人氣插畫師NOMA限定人生四格照相館等。門票現有獨家優惠，2人同行8折！

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香港插畫及文創展｜門票

優惠價（2人）：$108｜原價$120｜人均$54

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地址：香港會議展覽中心 Hall 5G

日期：2025年5月31日至6月1日

開放時間：11:00 - 19:00



香港好去處推介【5】蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 —— 全港首個《蠟筆小新》互動展／期間限定200款精品／92折換購

港啟德零售館由即日起至8月31日，推出全港首個《蠟筆小新》大型互動展覽【蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」】！場地面積超過1萬呎，共有5大主題專區共9大展區，當中包括野原家客廳、外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、塗鴉王國、忍者村、小新時光之旅以及小新博物館。9大展區當中設有互動玩樂遊戲、配合特製光影與環繞音效打造的著名場景及打卡位。

另外值得一提，場內《蠟筆小新》快閃限定店更會發售超過200款《蠟筆小新》主題精品，以及期間限定小食店。展覽現有低至92折換購優惠，喜歡蠟筆小新的朋友切密錯過！

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蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展

優惠價（單人票）：平日 $99｜原價 $108

優惠價（雙人票）：平日 $170｜原價 $185

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地址：九龍城承啟道38-39號 啟德體育園

展覽日期：即日起至8月31日



香港好去處推介【6】《迷宮飯》「迷宮探索展 —— 直擊1比1炎龍及魔物料理／半價換購

《迷宮飯》「迷宮探索展」即日至6月15日期間，強勢登陸旺角創興廣場的INCUBASE Arena！展覽首次衝出日本，香港成為海外首展！展覽內將有1比1走路菇模型、1比1炎龍頭、3D經典魔物料理等，完美還原動畫中經典的場景，更特別設置在日本展覽中沒有的打卡點「鎧甲怪」！展覽亦有期間限定店及餐廳，購票入場更會送「香港站展覽限定角色書籤一張」。門票現有低至半價換購優惠！

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九井諒子展 ＆《迷宮飯》迷宮探索展

優惠價：

展期特典票（包含1張入場票及角色色紙）：$84｜原價$168

展期學生門票／優惠票（需出示有效學生證正本或相關證明文件）：$44｜原價$88

展期單人票：$55｜原價$$110

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地址：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

展覽日期：即日起至6月15日



香港好去處推介【7】《少年Pi的奇幻漂流》舞臺劇 —— 香港首演／全球獲獎無數的經典之作／限量88折

由小說改編成電影的經典之作《少年Pi的奇幻漂流》，將化身舞臺劇登陸西九文化區戲曲中心大劇院！舞臺劇版本自2019年首演以來，在全球獲得高度認可。不僅榮獲五項奧利弗獎、三項托尼獎，還贏得了五項英國戲劇獎以及WhatsOnStage Awards的最佳新劇獎，並創下「木偶演員首獲奧利弗獎」歷史。值得一提，舞臺劇這次更是首度來香港演出！堂座門票（最佳位置）現有限量88折優惠！

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《少年Pi的奇幻漂流》倫敦西區原版話劇

優惠價（堂座）：$1,045｜原價$1,188

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地址：西九文化區戲曲中心大劇院尖沙咀柯士甸道西88號

展覽日期：6月26日至06月29日



香港好去處推介【8】Super Sports Park —— 全港最大室內運動場／獨家9折

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！門票現有獨家9折優惠，人均最平低至$171就可玩3小時！

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Super Sports Park

優惠價（2人）：$342起／3小時｜原價$380起｜人均$171起

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地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05



香港好去處推介【9】Paint Bomber —— 互動式電子遊戲世界／2人同行83折

Paint Bomber 為沉浸式任務遊戲室，讓你與2至8個朋友仔組成團隊，穿上防護服，進行高科技虛擬視頻遊戲體驗！過程中，大家需要盡量在每個階段的遊戲裡賺取時間，然後在最後一個階段拆除炸彈，否則就會受到漆彈懲罰！遊戲節奏不但明快，而且每個遊戲亦考驗玩家們的敏捷身手及決策能力，非常刺激，啱晒和朋友仔一齊參加！現有2人同行優惠83折！

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Paint Bomber

快閃優惠價（2人）：$398｜原價$476｜人均$199

優惠價（1人）：$248｜原價$269

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地址：旺角中僑商業大廈16樓5室



香港好去處推介【10】PAPABUBBLE —— 西班牙手工糖果工作坊——限量半價

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果，而且每個月均有不同主題，今個5月當然是可愛的太陽花造型啦！

此外，小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現在還有獨家限量半價優惠！

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PAPABUBBLE｜太陽花手工棒棒糖工作坊／手工糖果工作坊

優惠價（一對親子／成人一位）：$340｜原價 $680｜人均$170

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地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



香港好去處推介【11】香港珍珠養殖協會 —— 珍珠首飾工作坊／獨家低至62折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！

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香港珍珠養殖協會｜西貢珍珠首飾工作坊

優惠價（二人同行）：$980｜原價$1,560｜人均$490

日期：即日至6月30日

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地址：白沙灣三星灣街渡



香港好去處推介【12】FOCUS CYCLE —— 夜店風室內騎行——45分鐘爆汗運動／試堂$80

位於尖沙咀THE ONE的FOCUS CYCLE，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里！無論你是健身新手，還是有運動底子的人士也適合參與，現有試玩優惠，僅$80一堂！還可試足3堂！

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FOCUS CYCLE｜45分鐘室內騎行試玩

優惠價（3堂）：$239｜原價$720｜平均$80／1堂

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地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖



香港好去處推介【13】Snow & Surf —— 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／買一送一

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時室內暖水衝浪（包器材）2人同行更有買一送一優惠！約埋朋友一同前往就最適合！

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Snow & Surf｜室內暖水衝浪 包器材

優惠價（2位）：$398｜原價$796｜人均$199

👉🏻即搶獨家快閃買1送1優惠✨

地址：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



香港好去處推介【14】Happy Cara —— 天然柴柴潤唇膏DIY工作坊／獨家買1送1

Happy Cara 由英國IFA認證香薰治療師主理，使用有機天然的材料做DIY課堂，可以因應自己的肌膚進行個性化配方，製作天然的潤唇膏。潤唇膏除了使用天然材料、法國有機精油及底油，更有超過10款柴柴外型，造型非常可愛！現在有獨家買1送1優惠，人均只需$240！

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Happy Cara｜天然柴柴潤唇膏DIY 1小時工作坊

優惠價（買一送一）：$480｜原價$960｜人均$240

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地點：觀塘道398號EASTCORE 11 樓1139室



香港好去處推介【15】Powerplay Arena —— 全港首個電子踩階磚遊戲／ 650個電子代幣只需$500

D2 Place二期二樓遊戲區域「PowerPlay Arena」有不同刺激好玩的遊戲，有超大擲彩虹池、室內飄移賽車場、動感遊戲、團體競技遊戲等，亦有籃球機、夾公仔機、扭蛋機、推銀機等闔家歡遊戲。PowerPlay Arena最近更引入全港首個電子踩階磚遊戲，要避開紅色地雷，又要在限時內踩完藍色階磚，非常考驗團隊合作及敏捷度，一個價錢更可以在限時內無限次任玩，絕對超值！現有5月限定優惠，650個電子代幣只需$500！

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Powerplay Arena｜5月限定優惠

優惠價（650個電子代幣）：$500｜原價$650

Powerplay Arena｜The BattleField Zone A

優惠價：$140起｜原價$160起

Powerplay Arena｜The BattleField Zone B

優惠價：$90起｜原價$100起

👉🏻即搶優惠門票

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



香港好去處推介【16】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場 —— 獨家買一送一／人均$95

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。現有獨家買一送一優惠！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun’s 2020｜D2 Place分店（2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買一送一）：$190｜原價$380｜人均$95

Bun’s 2020｜鰂魚涌分店（2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買一送一）：$200｜原價$400｜人均$100

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

D2 Place分店

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

鰂魚涌分店

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓



香港好去處推介【17】有機薈低碳農莊 —— 餵羊駝／DIY工作坊——$160玩足全日

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！

此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！而有機薈低碳農莊就位於西鐵錦上路站附近，徒步行3分鐘即可到達，非常方便！現時親子套票有獨家買2送2，以及56折優惠，人均低至$160，即可玩足全日！

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有機薈低碳農莊｜買2送2親子套票

優惠價（4位）：$640｜原價$1,280｜人均$160

有機薈低碳農莊｜親子套票

優惠價（2位）：$340｜原價$640｜人均$170

＊套票每位包括：入場通行證、菠蘿冰條一枝 (100%果肉)、親親羊駝（20分鐘）、羊駝飼料、農莊紀念品一份

有機薈低碳農莊｜入場通行證

優惠價（1位）：$180｜原價$320

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地址：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）

電話：5579 2178



香港好去處推介【18】黑暗中對話 —— 小王子黑暗之旅／人均$266起

黑暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館，讓你不依靠眼睛重新感受世界。體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界。現時有獨家低至7折優惠，人均$266起！👉🏻人均$266優惠✨

黑暗中對話體驗館

優惠價：

成人：$342｜原價$380

學生／長者：$252｜原價$280

二人套票：$608｜原價$760｜人均$304

三人套票：$798｜原價$1,140｜人均$266

👉🏻人均$266優惠✨

黑暗中對話

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



香港好去處推介【19】LOHAS Rink 康城溜冰場 —— 最新節能科技溜冰場／獨家51折套票

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！現在更享有獨家51折溜冰套票優惠，低至$50就可任玩3小時！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

LOHAS Rink 康城溜冰場｜溜冰套票

優惠價：$300｜原價$585

＊包含3張$100假日門票、1張$85平日門票、1張門票買一送一優惠券

LOHAS Rink 康城溜冰場｜門票

優惠價：$70｜原價$75

👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



香港好去處推介【20】Resalaser —— 夜光迷宮鐳射槍戰／8折

全港最受歡迎的鐳射槍對戰場地「Resalaser」，採用自家原創的147-NSLT 鐳射槍系統及裝備，做到射擊準確度和真實感，體驗更佳！Resalaser鐳射槍戰有不同遊戲模式、情境及難度，如：攻防戰、爭奪戰、首級行動、個人戰等，夜光迷宮場地搭配幻彩燈光及煙效，猶如置身星球大戰般，超級刺激！標準無痛鐳射槍戰體驗現有8折優惠！👉🏻 即搶8折優惠

Resalaser｜標準無痛鐳射槍戰體驗（D2 Place店）

優惠價（1局）：$140｜原價$176

優惠價（2局）：$268｜原價$336｜平均$134／1局

Resalaser｜2局鐳射槍戰+派對房間內的遊戲設施（觀塘店）

優惠價（2局）：$950｜原價$1,188｜平均$475／1局

👉🏻 即搶8折優惠

地址：九龍觀塘海濱道175號國際工業大廈4樓A室



香港好去處推介【21】Beanbeantiful —— 自製毛公仔、串珠放題／人均$111起

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

串珠放題工作坊則有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等，只要限時完成都可以帶走。現在獨家低至85折優惠！👉🏻即搶低至85折優惠✨

Beanbeantiful｜1小時毛公仔工作坊

優惠價：$144｜原價$160

Beanbeantiful｜1小時串珠放題工作坊

優惠價：$111｜原價$130

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地點：太子道西141號長榮大廈506室



香港好去處推介【22】SOUL ELEMENT —— 再生水磨石工作坊／獨家2人同行6折

SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現在獨家2人同行可享6折優惠！👉🏻即搶獨家快閃優惠✨

SOUL ELEMENT｜再生水磨石2小時工作坊

優惠價（2位）：$1,512｜原價$2,520｜人均$756

優惠價（1位）：$882｜原價$1,260

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地點：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



香港好去處推介【23】山系編織工作坊 —— DIY編織袋／2人同行7折

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的朋友，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇！現在2人同行更可享有7折優惠，人均$349起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

山系編織工作坊｜電話袋

優惠價（2位）：$698｜原價$998｜人均$349

優惠價（1位）：$449｜原價$499

山系編織工作坊｜斜孭袋A

優惠價（2位）：$958｜原價$1,198｜人均$479

優惠價（1位）：$539｜原價$599

山系編織工作坊｜斜孭袋B

優惠價（2位）：$1,278｜原價$1,598｜人均$639

優惠價（1位）：$719｜原價$799

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地點：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK



香港好去處推介【24】Myosotis Flower —— 自製工業燈、海膽燈／獨家9折

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！現時有獨家9折優惠！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

Myosotis Flower｜工業燈（銅喉連石膏底座）2.5小時工作坊

優惠價：$574｜原價$638

Myosotis Flower｜工業燈（全銅喉）2.5小時工作坊

優惠價：$754｜原價$838

Myosotis Flower｜海膽燈（不包括花藝）2小時工作坊

優惠價：$350｜原價$388

Myosotis Flower｜海膽燈（包括花藝）2小時工作坊

優惠價：$440｜原價$488

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地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



香港好去處推介【25】山頂纜車＋凌霄閣摩天台＋美樂體驗館 —— 體驗遊客一日遊！限時買一送一

趁住假日，不如來一趟「香港遊客」體驗？坐上山頂纜車欣賞維多利亞港景緻，然後登上凌霄閣摩天台俯瞰香港首屈一指的美景，再順道參觀美樂體驗館，感受七八十年代的舊香港風情，兼搜羅各式各樣懷舊零食與兒時玩具，輕鬆完成一日遊！現有限時買一送一優惠，啱晒同朋友或另一半一起前往！

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山頂纜車（來回）+ 凌霄閣摩天台428門票

優惠價（2位）：$167.2｜原價$334.4｜人均$84

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地址：中環花園道33號中環山頂纜車總站



香港好去處推介【26】香港杜莎夫人蠟像館 —— 過百尊全球名人蠟像／獨家66折

集結過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館入場門票現有獨家66折優惠！除了名人蠟像外，館內還有好玩的多感官展示區，韓迷仲可以在「韓流專區」與李鍾碩、朴海鎮等男星「邂逅」！此外，你還可以與坎達兒‧珍娜、Angelababy大玩自拍，與鄧紫棋於錄音棚內盡情高歌，並在麥可·傑克森面前表演月球漫步AR共舞，一次過滿足所有追星願望！

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香港杜莎夫人蠟像館｜三人行套票（門票+VIP數碼照通行證）

優惠價（3位）： $598｜原價$897｜人均$199.3

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地址：香港山頂道128號



香港好去處推介【27】香港大富翁夢想世界 —— 全球首間主題館／獨家8折優惠

「香港大富翁夢想世界」是「大富翁」的全球首間主題館，位於山頂廣場，以全息投影及4DX體感技術，銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素全部立體地呈現眼前，更可以與大富翁先生的超級跑車打卡合照！

你更可以參觀大富翁先生的絕密金庫，與大富翁先生在港島街頭跟鑽石大盜展開激烈追逐、體驗維修水管、進行搶錢遊戲。門票現有獨家8折優惠！

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香港大富翁夢想世界｜門票

優惠價（成人）： $208｜原價$260

優惠價（小童或長者）：$176｜原價$220

香港大富翁夢想世界｜大富翁夢想世界扭蛋

優惠價： $54｜原價$60

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地址：香港山頂道山頂廣場3樓



香港好去處推介【28】浪遊漁港1773 —— 漁村深度遊／打卡《食神》取景地／成人$175一位

趁住假日，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡影相！現時優惠價最平只需$175一位，門票更包括飲品、小食及正宗艇仔粉！

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浪遊漁港1773｜普通門票

優惠價（成人）：$175｜原價$240

優惠價（小童及長者）：$145｜原價$200

＊門票包括飲品及小食（旅程約60分鐘）

浪遊漁港1773｜艇仔粉午餐門票

優惠價（成人）：$225｜原價$298

優惠價（小童及長者）：$195｜原價$258

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地點：香港仔漁人碼頭6號碼頭



香港好去處推介【29】挪亞方舟 —— 1比1體積建成主題公園／低至6折

以1比1體積建成的挪亞方舟，為坐擁大自然環境的主題公園，結合玩樂、遊學和環保於一體。公園內有一系列多元化的展覽，包括180度影院、與動物互動活動、遊樂設施；另有歷奇訓練、原野探索、無人機挑戰、VR虛擬實境等等活動，是帶小朋友放電的不錯選擇！門票現有低至6折優惠！

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香港挪亞方舟門票｜門票

優惠價（成人）：$109起

優惠價（兒童）：$106.9起

優惠價（二人票）：$324.9起｜人均$162

優惠價（2位成人＋1位小童）：$431.8起｜人均$143

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地址：新界荃灣馬灣珀欣路33號



香港好去處推介【30】昂坪360 —— 「牛仔與契爺」市集／低至$30

經典本港漫畫角色「牛仔與契爺」登陸昂坪360！即日至5月25日期間，昂坪市集會變成漫畫世界，與「牛仔」聯乘多款紀念品以及舉行尋蛋之旅和手繪彩蛋工作坊等活動，還有不少大型打卡裝置！昂坪360車票現有限時22折優惠，低至$30就玩得！

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昂坪360｜標準車廂門票

優惠價（成人）：$156起｜原價$195起

優惠價（小童）：$30起｜原價$135起

優惠價（長者）：$92起｜原價$105起

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展覽日期：即日至5月25日

地址：香港大嶼山東涌達東路11號



香港好去處推介【31】海洋公園 —— 打卡龍鳳胎寶寶／低至94折優惠

香港海洋公園以「大熊貓護理揭秘」為主題推出與熊貓互動的活動！除了可以走進平日「遊人免進」的護理基地，超近距離觀察大熊貓的生活外，還可親手為「樂樂」製作營養小食，完成活動後，更可獲贈証書。此外，海洋公園更有其他瀕臨絕種動物、刺激機動遊戲、登山纜車等體驗！門票現有獨家低至94折優惠！👉🏻 獨家94折優惠✨

海洋公園｜入場門票

優惠價（成人）：$470起｜原價$498起

優惠價（小童）：$235起｜原價$$249起

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地點：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



香港好去處推介【32】迪士尼樂園 —— 20周年奇妙派對／半價換購低至$236

香港迪士尼樂園迎來20周年，將舉行全年的慶祝活動！除了較早前舉辦的年度萌粉盛會「Duffy與好友同萌遊」之外，還會陸續上演更多精彩活動，保證耳目一新！各位迪士尼粉絲絕對不能錯過！1日門票現有積分換購優惠，門票低至$236！👉🏻即搶低至$236優惠✨

迪士尼樂園｜1日門票

優惠價（成人）：$315起｜原價$669起

優惠價（兒童／長者）：$236起｜原價$499起

👉🏻即搶低至$236優惠✨

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



香港好去處推介【33】M+ —— 最大型畢加索展覽／獨家低至79折購票

M+博物館由即日起至7月舉辦「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽！展覽由巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾60件傑作，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。持特別展覽門票更可參觀另一特別展覽「郭培：藝想天開」 及所有標準門票展覽！門票獨家低至79折購票！👉🏻 即搶獨家低至79折優惠✨

M+博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」特別展

家庭票（2位成人＋1位小童）：$471.9｜原價$600

親子票（1位成人＋1位小童）：$294.9｜原價$360

👉🏻 即搶獨家低至79折優惠✨

日期：即日至7月13日

地點：九龍博物館道38號 西九文化區M+



香港好去處推介【34】香港故宮文化博物館 —— 期間限定特別展覽／低至半價換購

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

而今期的特別展覽分別為《當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流》以及《流動的盛宴──中國飲食文化》，展出近150件來自故宮博物院、凡爾賽宮收藏的珍貴文物，及跨越中國五千年歷史的飲食文化和生活面貌演變。門票現可用積分以低至半價換購！👉🏻 即搶半價換購優惠✨

香港故宮文化博物館｜標準門票

優惠價（成人）：$35起｜原價$70起

優惠價（小童／學生票／長者票／殘疾人士）：$17.5起｜原價$35

香港故宮文化博物館｜特別展覽門票

優惠價（成人）：$75起｜原價$150起

優惠價（小童／學生票／長者票／殘疾人士）：$37.5起｜原價$75起

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地址：九龍西九文化區博物館道8號



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