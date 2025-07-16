香港好去處41大推介｜室內遊樂場／水上樂園／數碼暴龍展　$29起

香港好去處2025｜除了北上吃喝玩樂，其實留港消費也有很多選擇。以下為大家推介41大香港好去處，活動涵蓋室內及戶外，無論是情侶拍拖，還是帶小朋友放電都非常適合！除了有多個人氣IP，包括數碼暴龍、百變小櫻、蠟筆小新等特別展覽外，還有面積達50,000平方呎的室內運動場，以及M+全新夜晚活動，當中更邀請到Jay Fung現場表演！詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港好去處推介【1】M+ —— 全新《 M+夜不同》活動／馮允謙Live Show／早鳥52折

M+博物館在9月5日推出全新的《 M+夜不同》活動！博物館將以「祝君安好」為主題提供多項娛樂體驗，包括現場音樂表演、手指鼓×瑜珈、陶藝體驗等，其中現場音樂表演更會請來歌手馮允謙上台獻唱！現時門票有52折早鳥優惠，$200即可入場！

👉🏻 即搶$200早鳥優惠✨

M+｜《 M+夜不同》「祝君安好」

優惠價：$200｜原價$380

M+｜M+全館通行門票（所有展廳）

票價（成人）：$190.3起

票價（學生、小童、長者及傷殘人士）：$100.2起

票價（2成人＋1小童）：$400.7起

票價（1位成人+1位小童）：$250.4起

👉🏻 即搶$200早鳥優惠✨

地點：九龍博物館道38號 西九文化區M+



香港好去處推介【2】香港世界美酒及美食展 —— 700+名酒任飲／首設咖啡美食區／快閃買1送1優惠

香港世界美酒展（香港世界美酒及美食展）將於8月23日在灣仔合和酒店舉行！展覽將有逾70個參展商參展，入場人士除了可品嘗超過700款葡萄酒及清酒外，今年更特設咖啡及精緻美食專區、烈酒專門店。值得一提，香港世界美酒展今年還新加了「大師班課程」，邀請多位名師即場分享品酒知識。展覽由8月14至20日期間有快閃優惠，入場門票65折；大師班課程買1送1！

👉🏻 即搶快閃優惠✨

港世界美酒及美食展｜入場門票

優惠價：$377｜原價$580

港世界美酒及美食展｜大師班課程

優惠價：$200／2位｜原價$760

＊必須要買入場門票才可參加大師班課程

👉🏻 即搶快閃優惠✨

香港好去處推介【3】數碼暴龍動畫25周年紀念展 —— 巨型奧米加獸／Pop-up商店／早鳥9折優惠

召集所有「被選中嘅細路」！數碼暴龍動畫25周年紀念展將於8月22日至9月21日在INCUBASE Arena舉行，帶大家一同重溫這套家喻戶曉的經典動畫！展覽將會展示過往動畫設定的資料、手稿內容等珍貴物料，更有拍照區、巨型奧米加獸等打卡位，期間還有Pop-up商店，售賣由日本直送的周邊精品及限定商品！即日起至8月21日，預售特典票有9折早鳥優惠！

👉🏻 即搶早鳥優惠✨

數碼暴龍動畫25周年紀念展｜預售特典票

優惠價：$88｜原價$98

👉🏻 即搶早鳥優惠✨

日期：8月22日至9月21日

地址：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B1



香港好去處推介【4】PAPAPBUBBLE —— 西班牙手工糖果工作坊／獨家半價

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出全新8月限定水果圖案手工糖工作坊！小朋友可製作西瓜或奇異果手工糖！透過工作坊，家長與小朋友可增加親子互動的機會，一同製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖。全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現在還有獨家半價優惠！👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE｜8月限定水果圖案手工糖工作坊

優惠價（一對親子／成人一位）：$490｜原價$780｜人均$245

時段：星期一至日10:30-11:30am；11:30-12:30pm；6:00-7:00pm

👉🏻獨家半價優惠

香港好去處推介【5】黑暗中對話 —— 小王子黑暗之旅／低至7折

暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館，讓你不依靠眼睛重新感受世界。體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界。即日至8月31日，門票有獨家低至7折優惠，人均低至$266！👉🏻即搶低至7折優惠✨

黑暗中對話｜小王子黑暗之旅

優惠價（成人）：$342｜原價$380

優惠價（學生／長者）：$252｜原價$280

優惠價（二人套票）：$608｜原價$760

優惠價（三人套票）：$798｜原價$1,140

👉🏻即搶低至7折優惠✨

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



香港好去處推介【6】Hans Zimmer音樂會 —— 有《Interstellar》／二人同行95折

Hans Zimmer音樂會（Candle Night）將於8月30-31日在上環SoHo House舉行，各位電影愛好者又可以藉此機會欣賞這位基斯杜化·路蘭（Christopher Nolan）御用電影配樂大師的作品！一系列經典電影音樂包括《The Dark Knight》、《Inception》、《Interstellar》等作品將以弦樂方式重現，值得細味！而音樂會另設VIP門票，可以一邊Chill住聽音樂，一邊歎美酒！門票現有獨家二人同行95折優惠！

👉🏻 即搶獨家2人同行優惠✨

Hans Zimmer音樂會｜一般門票

優惠價（2人同行）：$950｜人均$475｜原價$1,000

Hans Zimmer音樂會｜VIP門票（含酒精飲料）

優惠價（2人同行）：$1,178｜人均$589｜原價$1,240

👉🏻 即搶獨家2人同行優惠✨

日期：2025年8月30日至31日（星期六及星期日）；18:30或20:30

地點：SoHo House（上環德輔道西33號）



香港好去處推介【7】Build-A-Bear —— 打造獨一無二專屬毛公仔／獨家半價

Build-A-Bear為毛公仔工作坊，可打造專屬個性化互動毛絨的公仔，還有數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光！毛公仔套裝（2隻）現有獨家69折優惠！

👉🏻限量即搶 獨家69折

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊

優惠價（2隻）：380｜平均$190｜原價$550

👉🏻限量即搶 獨家69折

地址：

九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B231A（37550130）

香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）

香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪（23865688）



香港好去處推介【8】香港故宮文化博物館 —— 期間限定特別展覽／低至$75

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

由即日至2026，博物館將有全新的「莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」，展出逾100件莫臥兒王朝藝術品；「天方奇毯──伊斯蘭與世界文明的交織」特別展覽，可觀賞90件伊斯蘭藝術珍貴文物；以及「『紋』以載道」展覽。博物館現時特別展覽、全館通行門票有獨家8折優惠！👉🏻特別展覽門票預訂✨

香港故宮文化博物館｜標準門票

優惠價（成人）：$70起

優惠價（小童／學生票／長者票／殘疾人士）：$35起

香港故宮文化博物館｜特別展覽門票

優惠價（成人）：$150起

優惠價（小童／學生票／長者票／殘疾人士）：$75起

👉🏻特別展覽門票預訂✨

地址：九龍西九文化區博物館道8號



香港好去處推介【9】Sandbox VR —— 魷魚遊戲/未來香港/打喪屍！獨家85折

Netflix神劇《魷魚遊戲》第三季完結，覺得意猶未盡，不如到虛擬實境體驗館Sandbox VR親身體驗VR版的《魷魚遊戲》！玩家只需要戴上VR眼鏡，就能參加劇集中出現過的經典小遊戲，配合其360度都能看得見的視覺，感受「身陷險境」的刺激感！

除了《魷魚遊戲》外，還有多款不同主題的遊戲，包括《海魔的詛咒》、《鋼鐵星空2088》及《屍森大宅》，啱晒與三五知己一同挑戰！門票現時更有獨家優惠8折起，最平人均$273就玩得！👉🏻獨家85折優惠預訂🔥

Sandbox VR

優惠價（2位）：$580｜原價$690｜人均$290起

優惠價（3位）：$870｜原價$1,035｜人均$290起

優惠價（6位）：$1,652｜原價$2,070｜人均$275.3起

👉🏻獨家85折優惠預訂🔥

地址：尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4樓｜銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23樓



香港好去處推介【10】海洋公園水上樂園 —— 5大主題區域／獨家66折

海洋公園水上樂園重開啦！水上樂園佔地面積57,000平方米，共有5大主題區域，當中涵蓋27個室內及室外設施，推介必玩17米高直衝的「八彩天梯」及70度角巨型大滑板「沖天瀑布」！除了刺激的水上活動，樂園還有不少靜態或合家歡的設施，如打卡必去的室內造浪池及親子向的威威水地帶。門票現時有2人及3人同行優惠低至$109入場！👉🏻即搶獨家66折優惠✨

海洋公園水上樂園

優惠價（3位成人）：$730.8｜人均$243.6｜原價$1,164

優惠價（3位小童／學生）：$513.5｜人均$171.2｜原價$816

優惠價（2位成人）：$312.9｜人均$156.5｜原價$776

優惠價（2位小童／學生）：$218.7｜人均$109.4｜原價$544

優惠價（成人）：$366.5｜原價$388

優惠價（小童／學生）：$257.3｜原價$272

👉🏻即搶獨家66折優惠✨

香港好去處推介【11】百變小櫻展：魔法美術館 —— 複製原畫+1:1小櫻服裝／低至$88

人氣動畫百變小櫻在旺角創興廣場舉辦「百變小櫻展：魔法美術館」亞洲巡迴展，展出約200幅的複製原畫，特別展區更會展示古羅卡、小櫻卡及透明卡等卡牌，以及3米高的基路仔及多套1:1小櫻服裝。逛完還有日本直送周邊的官方快閃店及《百變小櫻》主題café！門票低至$88！👉🏻 門票低至$88優惠✨

百變小櫻展：魔法美術館

優惠價（成人）：$110

優惠價（學生／優惠）：$88

優惠價（特典）：$220

👉🏻 即搶門票優惠✨

日期：即日起至8月31日

地址：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena



香港好去處推介【12】海洋公園 —— LINE FRIENDS x Panda Friends海洋公園夏水禮／94折

今個夏天，海洋公園強勢推出「LINE FRIENDS x Panda Friends 夏水禮」！場內將設有水戰地帶、玩水世界、玩轉波波池、水戰特攻隊等區域等你盡情玩水消暑！適逢大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」1歲生日，Panda Friends角色更換上生日造型，在全園不同角落等你來打卡，更有「孖住行生日遊」巡遊樂隊表演及大熊貓生日特別版「光影盛夜」！門票現有獨家94折優惠！👉🏻 獨家94折優惠✨

海洋公園

優惠價（成人）：$470.4｜原價$498

優惠價（小童）：$235.2｜原價$249

👉🏻 獨家94折優惠✨

地點：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



香港好去處推介【13】Powerplay Arena —— 全港首個電子踩階磚遊戲／ 暑期嘉年華套票$280

PowerPlay Arena有不同刺激好玩的遊戲，有超大擲彩虹池、室內飄移賽車場、動感遊戲、團體競技遊戲等，亦有籃球機、夾公仔機、推銀機等闔家歡遊戲。PowerPlay Arena最近更引入全港首個電子踩階磚遊戲，要避開紅色地雷，又要在限時內踩完藍色階磚，非常考驗團隊合作及敏捷度！

購買PowerPlay Arena x HK01 暑期嘉年華套票，只需$280就可以獲得The BattleField Zone A 入場券及10局攤位遊戲。此外，極速飄移體驗同樣有獨家優惠只需$60，價錢絕對超值！👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena x HK01 暑期嘉年華套票

優惠價：$280｜原價$390

Powerplay Arena｜極速飄移體驗

優惠價：$65起｜原價$75起

Powerplay Arena｜The BattleField Zone A

優惠價：$140起｜原價$160起

Powerplay Arena｜The BattleField Zone B

優惠價：$90起｜原價$100起

👉🏻即搶優惠門票

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



香港好去處推介【14】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG —— 全球首間超音鼠主題競技場／獨家89折

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG是日本知名室內遊樂園品牌 Tokyo Joypolis 的姐妹品牌。遊樂園以超音鼠為運動主題，擁有三大主題區及特色餐飲體驗，包括：忍者道場、超音鼠競技場及未來運動館，內有全球首個AR攀岩牆、空中金環大冒險、手裏劍飛鏢王等數十項結合尖端科技與互動設施的創新遊樂項目。

在場內更可以選購超音鼠套餐，除了有辣肉醬熱狗、洋蔥金環及SONIC或SHADOW特飲外，更會隨餐送Sonic神秘禮物一份！現在更有獨家89折優惠，玩足2小時只需$270起！👉🏻 即搶獨家優惠✨

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG｜超音鼠套餐 + JP超動感全票

優惠價（成人）：$439｜原價$488

優惠價（小童）：$385｜原價$488

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG｜JP超動感全票

優惠價（成人）：$324｜原價$360

優惠價（小童）：$270｜原價$300

👉🏻 即搶獨家優惠✨

地點：九龍城啟德體育園運動健康中心 G/F-4/F



香港好去處推介【15】挪亞方舟 —— 暑假限定為食菠蘿油樂園／低至6折

以1比1體積建成的挪亞方舟，為坐擁大自然環境的主題公園，結合玩樂、遊學和環保於一體。公園內有一系列多元化的展覽，包括180度影院、與動物互動活動、遊樂設施；另有歷奇訓練、原野探索、無人機挑戰、VR虛擬實境等等活動！

挪亞方舟暑假更將呈獻「為食菠蘿油樂園」 ，設有經典港式美食互動遊戲、「菠蘿油妹妹」主題壁畫打卡位、更可走進期間限定的「菠蘿油妹妹」主題餐廳，嚐盡多款精緻打卡美食。門票現有低至6折優惠！👉🏻 即搶低至6折優惠✨

香港挪亞方舟

優惠價（成人）：$109起

優惠價（兒童）：$106.9起

優惠價（2位）：$324.9起｜人均$162

優惠價（2位成人＋1位小童）：$431.8起｜人均$143

👉🏻即搶低至6折優惠✨

地址：新界荃灣馬灣珀欣路33號



香港好去處推介【16】有機薈低碳農莊 —— 暑期夏水禮！餵羊駝／獨家24折

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！

此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！門票現有獨家限定夏季票3個月任玩，$299可於3個月無限次進出！👉🏻即搶優惠同可愛羊駝玩遊戲🦙

有機薈低碳農莊｜親親羊駝入場套票

優惠價（1位）：$268｜原價$980

優惠價（2位）：$488｜人均$244｜原價$1,960

有機薈低碳農莊｜獨家限定夏季票

優惠價（1位）：$299｜原價$13,950

👉🏻即搶優惠同可愛羊駝玩遊戲🦙

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）

電話：5579 2178



香港好去處推介【17】LOHAS Rink 康城溜冰場 —— 最新節能科技溜冰場／獨家72折套票

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！現在更享有獨家72折溜冰套票優惠！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

LOHAS Rink 康城溜冰場｜溜冰套票

優惠價：$800｜原價$1,100

＊包含10張入場門票及1張 門票買一送一優惠券

LOHAS Rink 康城溜冰場｜門票

優惠價：$95｜原價$100

👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



香港好去處推介【18】新濠影匯水上樂園 —— 與《反斗奇兵》玩水全日！獨家7折起

澳門新濠影匯水上樂園不但全年無休，而且擁有超多室內設施，可以玩水消暑之餘仲不怕曬黑！樂園主要分為戶外及室內活動，室內園區以太空為主題，設有16項遊樂設施；戶外則設有5條20米高的滑水道。現時門票低至7折！👉🏻門票低至7折預訂

此外，適逢《反斗奇兵》30周年，新濠影匯亦呈獻胡迪、巴斯光年與玩具老友記主題裝置，場內設有多個大型打卡裝置，包括6米高巨型胡迪、勞蘇甜夢派對、三眼仔拱門及安仔睡房等；亦推出5款摩天輪主題包廂、主題美食及連串互動體驗！

新濠影匯水上樂園

優惠價（成人）：$521.1起

優惠價（小童）：$306起

優惠價（2人）：$1,043起｜人均$521.5起

優惠價（3人）：$1,563.2起｜人均$521.1起

優惠價（1位成人+1位小童）：$843.2起｜人均$421.6起

優惠價（2位成人+1位小童）：$1,365.1起｜人均$455起

優惠價（2位成人+2位小童）：$1,686.4起｜人均$421.6起

👉🏻門票低至7折預訂

香港好去處推介【19】Build-A-Bear ── DIY馴龍記無牙仔毛公仔／低至65折

Build-A-Bear提供別具特色的毛公仔工作坊，可以打造專屬個性化互動毛絨朋友，更有數百種服裝配件任意配搭！每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味！Build-A-Bear 更推出馴龍記無牙仔、史迪仔、Minions等超人氣角色造型毛公仔，現在低至65折優惠，只需$179就可以玩，平過夾公仔！👉🏻低至65折優惠即搶

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊

優惠價：$179｜原價$275

👉🏻低至65折優惠即搶

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA｜山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪｜香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪



香港好去處推介【20】Slope Infinity ── 室內滑雪訓練課程 低至$293

Slope Infinity室內滑雪訓練課程擁有可以模擬雪地質感的滑雪機，無需在寒冷而又濕的環境下練習滑雪，還可於室內涼住冷氣做運動，適合想到國外滑雪提早準備的你！場地還會提供真正的滑雪器材 , 如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等。短短1小時的訓練過程，便有相等於在雪山上完成一天課程的效果，讓你有充足準備，到真正滑雪時可以大展身手！現有獨家64折優惠！👉🏻獨家64折優惠預訂

Slope Infinity｜室內滑雪訓練課程

優惠價（1-3人適用）：$880｜人均$293起｜原價$1,450

訓練課程包括：每組可選滑雪或滑雪板其中一款學習；一組最多三位學生；小組課堂在大型模擬滑雪機上進行；大機課堂連一位教練指導；提供所需裝備及鞋。

👉🏻獨家64折優惠預訂

地址： 銅鑼灣電氣道148電氣道一樓（銅鑼灣街市側）

電話： 2107 4567



香港好去處推介【21】Super Sports Park —— 全港最大室內運動場／快閃買一送一

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！門票2人通行獨家9折，人均$189起！👉🏻即搶獨家9折優惠門票

Super Sports Park

優惠價（2人）：$378起／3小時｜原價$420｜人均$189起

👉🏻即搶獨家9折優惠門票

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05



香港好去處推介【22】FOCUS CYCLE —— 夜店風室內騎行／45分鐘爆汗運動／試堂$80

位於尖沙咀THE ONE的FOCUS CYCLE，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里！無論你是健身新手，還是有運動底子的人士也適合參與，現有試玩優惠，僅$80一堂！還可試足3堂！👉🏻即搶$80獨家試堂優惠🔥

FOCUS CYCLE｜45分鐘室內騎行試玩

優惠價（3堂）：$239｜原價$720｜平均$80堂

👉🏻即搶$80獨家試堂優惠🔥

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖



香港好去處推介【23】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場 —— 獨家買一送一／人均$95

充滿80年代復古的士高復古風格20,000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。現有獨家買一送一優惠！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜D2 Place分店（2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買一送一）：$190｜原價$380｜人均$95

Bun's 2020｜鰂魚涌分店（2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買一送一）：$200｜原價$400｜人均$100

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

D2 Place分店

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

鰂魚涌分店

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓



香港好去處推介【24】Snow & Surf —— 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／買一送一

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時室內暖水衝浪（包器材）2人同行更有買一送一優惠！約埋朋友一同前往就最適合！

👉🏻即搶獨家快閃買1送1優惠✨

Snow & Surf｜室內暖水衝浪 包器材

優惠價（2位）：$398｜原價$796｜人均$199

👉🏻即搶獨家快閃買1送1優惠✨

地址：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



香港好去處推介【25】蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 —— 期間限定200款精品／92折換購

港啟德零售館由即日起至8月31日，推出全港首個《蠟筆小新》大型互動展覽【蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」】！場地面積超過1萬呎，共有5大主題專區共9大展區，當中包括野原家客廳、外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、塗鴉王國、忍者村、小新時光之旅以及小新博物館。9大展區當中設有互動玩樂遊戲、配合特製光影與環繞音效打造的著名場景及打卡位。

另外值得一提，場內《蠟筆小新》快閃限定店更會發售超過200款《蠟筆小新》主題精品，以及期間限定小食店。展覽現有低至92折換購優惠，喜歡蠟筆小新的朋友切密錯過！👉🏻 92折優惠換購門票

蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展

優惠價（單人票）：平日 $99｜原價 $108

優惠價（雙人票）：平日 $170｜原價 $185

👉🏻 92折優惠換購門票

地址：九龍城承啟道38-39號 啟德體育園

展覽日期：即日起至8月31日



香港好去處推介【26】香港珍珠養殖協會 —— 珍珠首飾工作坊／獨家低至62折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！👉🏻即搶獨家62折優惠

香港珍珠養殖協會｜西貢珍珠首飾工作坊

優惠價（二人同行）：$980｜原價$1,560｜人均$490

日期：即日至6月30日

👉🏻即搶獨家62折優惠

地址：白沙灣三星灣街渡



香港好去處推介【27】Happy Cara —— 天然柴柴潤唇膏DIY工作坊／獨家買1送1

Happy Cara 由英國IFA認證香薰治療師主理，使用有機天然的材料做DIY課堂，可以因應自己的肌膚進行個性化配方，每人製作10支天然的潤唇膏。潤唇膏除了使用天然材料、法國有機精油及底油，更有超過10款柴柴外型，造型非常可愛！現在有獨家買1送1優惠，人均只需$240！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

Happy Cara｜天然柴柴潤唇膏DIY 1小時工作坊

優惠價（買一送一）：$480｜原價$960｜人均$240

👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：觀塘道398號EASTCORE 11 樓1139室



香港好去處推介【28】森野薈 —— 首家圍爐煮茶主題親子農莊／人均$29

全港首家圍爐煮茶主題親子農莊「森野薈」，柴灣分店佔地面積約8,000尺，背靠柴灣公園，擁有美麗的山景庭院。室内裝修以日式古風爲主，非常打卡able！此外，店內配有兒童圖書館，兒童手工區，室内攀岩和波波池，無論是家長與小朋友享受溫馨的一天，還是讓小朋友放電都可滿足得到。套票現有二人同行優惠，包含室內迷你圍爐煮茶1份、蜜糖燒雞翼3隻、棉花糖2串、Oreo餅雪糕2份，以及3小時用餐時間，人均$29就可入場！👉🏻獨家2人同行優惠

森野薈｜圍爐煮茶二人同行套票

優惠價（2人）：$58｜原價$198｜人均$29

森野薈｜成人套餐

優惠價（1人）：$85｜原價$170

👉🏻獨家2人同行優惠

地址：柴灣利眾街富城工業大廈B座1樓B1（森野薈柴灣分店）



香港好去處推介【29】昂坪360 —— 香港迪士尼樂園20周年預熱派對／$171起

即日起至8月31日，昂坪360水晶纜車將會搖身一變成為香港迪士尼20周年主題纜車，屆時將有11款融入派對花車元素的纜車登陸昂坪！此外，米奇與好友和Duffy與好友的20周年主題裝置亦會在昂坪市集亮相，包括約5.5米高的奇妙夢想城堡裝置，讓你盡情打卡影相！車廂往返門票現時低至$171就坐到，粉絲們萬勿錯過！👉🏻 低至$171坐迪士尼主題車廂✨

昂坪360｜迪士尼主題空中巡遊纜車水晶車廂（往返）

優惠價（成人）：$277.2起｜原價$350

優惠價（小童）：$171.4起｜原價$215

優惠價（長者）：$186.5起｜原價$235

👉🏻 低至$171坐迪士尼主題車廂✨

地址：香港大嶼山東涌達東路11號



香港好去處推介【30】黑暗中對話 —— 小王子黑暗之旅／人均$266起

黑暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館，讓你不依靠眼睛重新感受世界。體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界。現時有獨家低至7折優惠，人均$266起！👉🏻人均$266優惠✨

黑暗中對話體驗館

優惠價：

成人：$342｜原價$380

學生／長者：$252｜原價$280

二人套票：$608｜原價$760｜人均$304

三人套票：$798｜原價$1,140｜人均$266

👉🏻人均$266優惠✨

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室

香港好去處推介【31】Resalaser —— 夜光迷宮鐳射槍戰／8折

全港最受歡迎的鐳射槍對戰場地「Resalaser」，採用自家原創的147-NSLT 鐳射槍系統及裝備，做到射擊準確度和真實感，體驗更佳！Resalaser鐳射槍戰有不同遊戲模式、情境及難度，如：攻防戰、爭奪戰、首級行動、個人戰等，夜光迷宮場地搭配幻彩燈光及煙效，猶如置身星球大戰般，超級刺激！標準無痛鐳射槍戰體驗現有8折優惠！👉🏻 即搶8折優惠

Resalaser｜標準無痛鐳射槍戰體驗（D2 Place店）

優惠價（1局）：$140｜原價$176

優惠價（2局）：$268｜原價$336｜平均$134／1局

Resalaser｜2局鐳射槍戰+派對房間內的遊戲設施（觀塘店）

優惠價（2局）：$950｜原價$1,188｜平均$475／1局

👉🏻 即搶8折優惠

地址：九龍觀塘海濱道175號國際工業大廈4樓A室



香港好去處推介【32】Beanbeantiful —— 自製毛公仔、串珠放題／人均$111起

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

串珠放題工作坊則有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等，只要限時完成都可以帶走。現在獨家低至85折優惠！👉🏻即搶低至85折優惠✨

Beanbeantiful｜1小時毛公仔工作坊

優惠價：$144｜原價$160

Beanbeantiful｜1小時串珠放題工作坊

優惠價：$111｜原價$130

👉🏻即搶低至85折優惠✨

地點：太子道西141號長榮大廈506室



香港好去處推介【33】SOUL ELEMENT —— 再生水磨石工作坊／獨家2人同行6折

SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現在獨家2人同行可享6折優惠！👉🏻即搶獨家快閃優惠✨

SOUL ELEMENT｜再生水磨石2小時工作坊

優惠價（2位）：$1,512｜原價$2,520｜人均$756

優惠價（1位）：$882｜原價$1,260

👉🏻即搶獨家快閃優惠✨

地點：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



香港好去處推介【34】山系編織工作坊 —— DIY編織袋／2人同行7折

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的朋友，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇！現在2人同行更可享有7折優惠，人均$349起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

山系編織工作坊｜電話袋

優惠價（2位）：$698｜原價$998｜人均$349

優惠價（1位）：$449｜原價$499

山系編織工作坊｜斜孭袋A

優惠價（2位）：$958｜原價$1,198｜人均$479

優惠價（1位）：$539｜原價$599

山系編織工作坊｜斜孭袋B

優惠價（2位）：$1,278｜原價$1,598｜人均$639

優惠價（1位）：$719｜原價$799

👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK



香港好去處推介【35】迪士尼樂園 —— 20周年奇妙派對／低至$287一日

香港迪士尼樂園迎來20周年，將舉行全年的慶祝活動！除了較早前舉辦的年度萌粉盛會「Duffy與好友同萌遊」之外，還會陸續上演更多精彩活動，保證耳目一新！各位迪士尼粉絲絕對不能錯過！現時除了買1日門票可獲贈20周年SouvenEAR迷你派對帽外，2日門票更低至$575起，即平均一日只需$287就可暢玩迪士尼！👉🏻即搶低至$287優惠✨

迪士尼樂園｜2日門票

優惠價（2日）：$575起｜平均$287／日

迪士尼樂園｜1日門票

優惠價（成人）：$631起｜原價$669

優惠價（小童／長者）：$471起｜原價$499

＊送20周年SouvenEAR迷你派對帽

👉🏻即搶低至$287優惠✨

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



香港好去處推介【36】Paint Bomber —— 互動式電子遊戲世界／2人同行83折

Paint Bomber 為沉浸式任務遊戲室，讓你與2至8個朋友仔組成團隊，穿上防護服，進行高科技虛擬視頻遊戲體驗！過程中，大家需要盡量在每個階段的遊戲裡賺取時間，然後在最後一個階段拆除炸彈，否則就會受到漆彈懲罰！遊戲節奏不但明快，而且每個遊戲亦考驗玩家們的敏捷身手及決策能力，非常刺激，啱晒和朋友仔一齊參加！現有2人同行優惠83折！👉🏻即搶2人同行優惠

Paint Bomber

快閃優惠價（2人）：$398｜原價$476｜人均$199

優惠價（1人）：$238起｜原價$269

👉🏻即搶2人同行優惠

地址：旺角中僑商業大廈16樓5室



香港好去處推介【37】Myosotis Flower —— 自製工業燈、海膽燈／獨家9折

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！現時有獨家9折優惠！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

Myosotis Flower｜工業燈（銅喉連石膏底座）2.5小時工作坊

優惠價：$574｜原價$638

Myosotis Flower｜工業燈（全銅喉）2.5小時工作坊

優惠價：$754｜原價$838

Myosotis Flower｜海膽燈（不包括花藝）2小時工作坊

優惠價：$350｜原價$388

Myosotis Flower｜海膽燈（包括花藝）2小時工作坊

優惠價：$440｜原價$488

👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



香港好去處推介【38】山頂纜車＋凌霄閣摩天台＋美樂體驗館 —— 體驗遊客一日遊！限時買一送一

趁住假日，不如來一趟「香港遊客」體驗？坐上山頂纜車欣賞維多利亞港景緻，然後登上凌霄閣摩天台俯瞰香港首屈一指的美景，再順道參觀美樂體驗館，感受七八十年代的舊香港風情，兼搜羅各式各樣懷舊零食與兒時玩具，輕鬆完成一日遊！現有限時買一送一優惠，啱晒同朋友或另一半一起前往！👉🏻 即搶限時買一送一優惠✨

山頂纜車（來回）+ 凌霄閣摩天台428門票

優惠價（2位）：$167.2｜原價$334.4｜人均$84

👉🏻 即搶限時買一送一優惠✨

地址：中環花園道33號中環山頂纜車總站



香港好去處推介【39】香港杜莎夫人蠟像館 —— 過百尊全球名人蠟像／獨家66折

集結過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館入場門票現有獨家66折優惠！除了名人蠟像外，館內還有好玩的多感官展示區，韓迷仲可以在「韓流專區」與李鍾碩、朴海鎮等男星「邂逅」！此外，你還可以與坎達兒‧珍娜、Angelababy大玩自拍，與鄧紫棋於錄音棚內盡情高歌，並在麥可·傑克森面前表演月球漫步AR共舞，一次過滿足所有追星願望！👉🏻 即搶獨家71折優惠✨

香港杜莎夫人蠟像館｜三人行套票（門票+VIP數碼照通行證）

優惠價（3位）： $598｜原價$897｜人均$199.3

👉🏻 即搶獨家71折優惠✨

地址：香港山頂道128號



香港好去處推介【40】浪遊漁港1773 —— 漁村深度遊／打卡《食神》取景地／$145一位

趁住假日，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡影相！現時優惠價最平只需$145一位，門票更包括飲品、小食及正宗艇仔粉！👉🏻 即搶$145門票優惠✨

浪遊漁港1773｜普通門票

優惠價（成人）：$175｜原價$240

優惠價（小童及長者）：$145｜原價$200

＊門票包括飲品及小食（旅程約60分鐘）

浪遊漁港1773｜艇仔粉午餐門票

優惠價（成人）：$225｜原價$298

優惠價（小童及長者）：$195｜原價$258

👉🏻 即搶$145門票優惠✨

地點：香港仔漁人碼頭6號碼頭



香港好去處推介【41】《水舞間》 —— 全新故事／270度水池舞台／門票$698起

《水舞間》正式回歸啦！全新構思的《水舞間》將以異鄉人對抗黑皇后，然後拯救安妮公主的浪漫故事為主線，加入全新角色「水手」，結合高空雜技、各式特技、燈光效果及超震撼瞬間即變的270度水池舞台，伴隨着交響樂團全新編曲錄製的表演音樂，讓觀眾感受到前所未有視覺聽覺等官能享受！門票售價$698起。👉🏻門票預訂

澳門新濠天地《水舞間》｜門票

優惠價：$698起

👉🏻門票預訂

地址：澳門新濠天地水舞間劇院



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略