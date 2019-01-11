【叉燒炒蛋食譜】半肥瘦叉燒香甜惹味　炒蛋拌飯菜15分鐘搞掂！

撰文：唐家儀
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紅彤彤的蜜汁叉燒，出爐時有陣陣炭香味，微焦外皮，入口香甜，肉味濃郁帶油香，用來拌飯，惹味地道可以媲美豆腐火腩飯！今次將叉燒配合蛋，簡單地炒道叉燒炒蛋家常菜，用來拌飯一流！
攝影、剪接：李賢華
叉燒源於廣東省，常見於港式茶餐廳，更是碟頭飯的常見菜式。傳統的叉燒用梅頭，以叉子叉住，在肉面塗上叉燒醬。叉燒醬由生抽、蒜蓉、麥芽糖、南乳、五香粉和米酒等製成。塗上醬汁的豬肉會放在爐火上燒，出爐後就成為蜜汁叉燒。
靚叉燒半肥瘦剛剛好，皮脆肉嫩，多汁而且色澤鮮明，有陣炭香味。
很多食材都可以用來炒蛋，今次選用叉燒，因為味道夠濃夠香，不用下太多調味已經出色，真是拌飯良伴！
叉燒炒蛋肉不用醃，只將兩款食材一併炒勻便完成，方便快捷又好味。
按圖睇叉燒除了炒蛋，可以做甚麼菜式：
叉燒腸粉，中式酒樓會將叉燒成為腸粉餡料。（資料圖片．陳嘉元攝）
叉燒炒蛋食譜
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|食譜
|叉燒炒蛋（炒）
|材料
|叉燒200克、蛋2隻、鹽適量、水少許
|做法
|1. 將蛋攪拌成蛋漿備用。
|2. 將叉燒切粒備用。
|3. 開鍋下油，將叉燒微微炒香。
|4. 加蛋漿，快手炒勻即可。
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