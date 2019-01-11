【叉燒炒蛋食譜】半肥瘦叉燒香甜惹味　炒蛋拌飯菜15分鐘搞掂！

紅彤彤的蜜汁叉燒，出爐時有陣陣炭香味，微焦外皮，入口香甜，肉味濃郁帶油香，用來拌飯，惹味地道可以媲美豆腐火腩飯！今次將叉燒配合蛋，簡單地炒道叉燒炒蛋家常菜，用來拌飯一流！ 攝影、剪接：李賢華

叉燒源於廣東省，常見於港式茶餐廳，更是碟頭飯的常見菜式。傳統的叉燒用梅頭，以叉子叉住，在肉面塗上叉燒醬。叉燒醬由生抽、蒜蓉、麥芽糖、南乳、五香粉和米酒等製成。塗上醬汁的豬肉會放在爐火上燒，出爐後就成為蜜汁叉燒。

靚叉燒半肥瘦剛剛好，皮脆肉嫩，多汁而且色澤鮮明，有陣炭香味。

很多食材都可以用來炒蛋，今次選用叉燒，因為味道夠濃夠香，不用下太多調味已經出色，真是拌飯良伴！

叉燒炒蛋肉不用醃，只將兩款食材一併炒勻便完成，方便快捷又好味。

按圖睇叉燒除了炒蛋，可以做甚麼菜式：

叉燒腸粉，中式酒樓會將叉燒成為腸粉餡料。（資料圖片．陳嘉元攝）

叉燒炒蛋食譜

相關食譜：

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

洋葱炒蛋食譜

相關食譜：

【番茄炒蛋食譜】番茄點煮抗氧能力更高？ 快速煮腍有妙法

番茄炒蛋食譜

食譜 叉燒炒蛋（炒） 材料 叉燒200克、蛋2隻、鹽適量、水少許 做法 1. 將蛋攪拌成蛋漿備用。 2. 將叉燒切粒備用。 3. 開鍋下油，將叉燒微微炒香。 4. 加蛋漿，快手炒勻即可。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港盲人輔導會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推 廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10080